Mi rifiuto di dividere l’eredità di mio nonno — sono stato l’unico a prendersi cura di lui

I nostri genitori morirono in un incidente quando eravamo bambini, e fu nostro nonno a farsi carico di crescere me e mia sorella.





A diciotto anni lei se ne andò senza voltarsi indietro. Non tornò mai, non chiamò mai. Io rimasi. Sono stato io a prendermi cura di nonno durante sette lunghi anni di malattia, accompagnandolo mentre la sua forza si spegneva giorno dopo giorno.

Pochi giorni fa è venuto a mancare. Ed è stato allora che lei è ricomparsa all’improvviso, chiedendo «la sua parte» dell’eredità. Pretendeva il 50%, come se lo avesse meritato.

Quello che non sapeva era che nonno aveva lasciato tutto a me. Era la sua volontà finale e, alla lettura del testamento, risultai l’unico beneficiario.

Così, senza dirlo a nessuno, ho preso il denaro in silenzio e ho lasciato la città dopo il funerale — proprio come lei aveva fatto il giorno in cui compì diciotto anni.

Per giorni ha cercato di rintracciarmi, senza sapere dove fossi. Alla fine è riuscita ad avere il mio numero e mi ha chiamato, pretendendo la sua metà dell’eredità.

È rimasta senza parole quando le ho detto la verità: non avrebbe ricevuto neanche un centesimo. Le ho confessato che, in fondo, avevo sempre atteso questo momento — il giorno in cui sarebbe tornata non per amore, ma per chiedere.

La sua voce tremava dalla rabbia. Mi ha accusato di averle rubato ciò che le spettava, di essere senza cuore. Ha urlato che dovevo aver manipolato nostro nonno negli ultimi giorni per escluderla dal testamento.

Ho riattaccato senza aggiungere altro e non ho più risposto alle sue chiamate.

Ora, però, a distanza di giorni, la rabbia si è placata e mi ritrovo a dubitare.

Ho fatto davvero la cosa giusta?

Dovrei tenere tutto, come nonno desiderava, sapendo che lei non lo merita — oppure darle comunque qualcosa, anche solo per chiudere definitivamente con il passato?