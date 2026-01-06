Il mio migliore amico ha simulato un’amicizia per anni con l’unico scopo di andare a letto con me





Ci siamo conosciuti al college, vivendo nella stessa casa condivisa. L’affitto era accessibile e, dato che tutti eravamo a corto di soldi, eravamo circa quindici tra uomini e donne. In tutta onestà, era un vero caos: la casa era sporca e mal tenuta, ma le persone erano simpatiche e ho trovato amici veri.





Tra questi c’era Mike. Non sentivo alcuna attrazione romantica nei suoi confronti, quindi non ero interessata a lui in quel senso. Tuttavia, vivendo insieme e frequentando lo stesso college, abbiamo trascorso molto tempo insieme, avvicinandoci e diventando migliori amici.

Negli anni successivi, entrambi abbiamo avuto altre relazioni e ci siamo sempre sentiti a nostro agio nel parlare delle nostre esperienze amorose. Mike non si è mai comportato in modo inappropriato nei miei confronti e ha sempre rispettato i limiti delle sue ragazze. Era leale, rispettoso e una persona davvero buona.

Tuttavia, ci sono stati due momenti in cui ha manifestato un interesse romantico. Quando ci siamo conosciuti, ha flirtato con me una volta, ma io non ho ricambiato. Più tardi, dopo che ho concluso una relazione di due anni, circa quattro anni dopo l’inizio della nostra amicizia, ha provato a flirtare di nuovo. Questa volta l’ho rifiutato in modo più deciso. Non sono stata scortese, ma volevo essere chiara per evitare fraintendimenti o false speranze.

La rottura della mia relazione di due anni è stata molto difficile e ho dovuto affrontare un lungo percorso di terapia. Questa è stata la ragione principale per cui ho rifiutato Mike: ero appena uscita da una brutta situazione e non volevo iniziare un’altra relazione.

Non sarebbe stato saggio né salutare. È passato più di un anno da allora. Sono stata single per un po’ e non ho nemmeno avuto appuntamenti occasionali. Ho utilizzato questo tempo per guarire e crescere.

La settimana scorsa, Mike ha deciso di venirmi a trovare e io ero davvero felice. Gli ho offerto di stare a casa mia per risparmiare, visto che vivo da sola e ho spazio. Ho preparato un letto per lui prima del suo arrivo.

Quando è arrivato, non c’era nulla di imbarazzante: ci conosciamo da cinque anni e siamo stati migliori amici per la maggior parte di quel tempo. Ma quando si è avvicinato il Capodanno, mi ha chiesto se poteva baciarmi. In quel momento, mi sono sentita pronta a fidarmi di nuovo. Conoscevo Mike da anni e credevo che non mi avrebbe ferita. Così ho accettato e ci siamo baciati.

Essendo più grandi e maturi, quel bacio è naturalmente evoluto in qualcosa di più intimo. Durante il resto della sua visita, abbiamo condiviso esperienze molto personali: abbiamo dormito nello stesso letto, fatto la doccia insieme, guardato film abbracciati e persino siamo andati al cinema tenendoci per mano.

Tutto sembrava naturale, intimo e accogliente. Poi, la sua visita è finita ed è tornato a casa. Non mi aspettavo una vera e propria relazione, né una situazione di amicizia con benefici; pensavo che avremmo parlato di ciò che era successo e avremmo capito cosa significasse e quale direzione prendere da lì. Ma ora non risponde più ai miei messaggi. Prima parlavamo ogni giorno per ore, e ora c’è solo silenzio.



