Ilaria Salis attacca Meloni e Salvini: tensione alle stelle dopo il video pro-Orban





Le prossime elezioni parlamentari in Ungheria, destinate al rinnovo dell’assemblea nazionale, rappresentano un evento di rilevanza politica non solo per il Paese, ma anche per l’intera Europa e la comunità internazionale. I recenti sondaggi condotti a Budapest evidenziano un clima di crescente tensione e un acceso dibattito politico. In questo contesto, l’attuale Primo Ministro, Viktor Orban, ha optato per una strategia di rafforzamento della propria candidatura attraverso il ricorso a supporti internazionali, una pratica ormai consolidata tra i leader mondiali. L’ottenimento di endorsement da parte di figure politiche affini rappresenta un efficace strumento per consolidare il consenso elettorale e accrescere la visibilità sia a livello europeo che globale.





Political figures worldwide backing Hungary’s Viktor Orbán in a new campaign video: Endorsers featured:

🇵🇱 Mateusz Morawiecki (Poland)

🇺🇸 Rob Schneider (United States)

🇮🇹 Giorgia Meloni (Italy)

🇷🇸 Aleksandar Vučić (Serbia)

🇫🇷 Marine Le Pen (France)

🇮🇹 Matteo Salvini (Italy)

🇨🇿… pic.twitter.com/iYBHpqliX5 — Clash Report (@clashreport) January 11, 2026

Tra i sostenitori di Viktor Orbán figurano figure di spicco quali Giorgia Meloni e Matteo Salvini, a cui si aggiungono leader internazionali come il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il Presidente argentino Javier Milei, il leader conservatore spagnolo Santiago Abascal e il Primo Ministro ceco Andrej Babiš, oltre a numerosi altri esponenti della scena politica conservatrice. Questo eterogeneo gruppo di endorsement ha alimentato il dibattito politico, suscitando critiche ma anche consensi tra gli osservatori internazionali e l’elettorato conservatore.

La partecipazione di Meloni e Salvini alla campagna di Orbán ha generato reazioni immediate, in particolare da parte dei socialisti e della sinistra al Parlamento europeo. È legittimo che la critica politica si manifesti, purché si mantenga entro i limiti del rispetto delle regole democratiche e del confronto istituzionale. Tuttavia, quando il dibattito degenera in insulti personali, rischia di trasformarsi in un attacco da bar, discostandosi dai canoni di un confronto parlamentare serio e costruttivo.

Un esempio emblematico di tale degenerazione è rappresentato dall’intervento sui social media di Ilaria Salis, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, candidata ed eletta dopo essere stata sottoposta a misura cautelare in Ungheria. Nel suo profilo Facebook ufficiale, Salis ha utilizzato epiteti pesanti per descrivere gli esponenti del sostegno a Orbán, affermando: «Ci sono criminali di guerra, fanatici suprematisti, postfascisti e postnazisti, capitoni e ducette, non manca più nessuno… Solo non si vede Donald Trump». Il post della eurodeputata non ha risparmiato critiche agli altri leader europei, in quello che molti commentatori hanno interpretato come un esempio di incapacità della sinistra radicale di dialogare istituzionalmente senza ricorrere a insulti o sgrammaticature.

Nonostante le controversie, il sostegno a Viktor Orbán rappresenta un asse conservatore e identitario che raccoglie consenso in ampie fasce dell’elettorato internazionale. L’endorsement dei leader conservatori globali testimonia l’importanza della campagna elettorale ungherese non solo per le strategie locali, ma anche per le dinamiche di politica internazionale. La critica da parte di eurodeputati come Péter Szijjártó, pur legittima, deve confrontarsi con un contesto politico che vede l’asse conservatore rafforzarsi e consolidare la propria visibilità a livello globale.

Il dibattito politico emerso attorno alla candidatura di Orbán e ai suoi sostenitori internazionali evidenzia la complessità delle campagne elettorali contemporanee, dove la comunicazione social e il sostegno internazionale rivestono un ruolo fondamentale nel determinare consenso e percezione pubblica. Il confronto tra partiti europei e leader internazionali, inevitabilmente, si estende anche ai social media, dove la linea tra critica politica e insulto personale rischia di essere frequentemente superata.

Le elezioni in Ungheria e la mobilitazione dei leader conservatori dimostrano l’influenza della politica transnazionale sulle dinamiche interne di un Paese. Gli eurodeputati, così come i partiti, devono confrontarsi con un elettorato sempre più sensibile agli endorsement internazionali e alle strategie mediatiche. Accettare la legittimità di schieramenti diversi, senza scadere in offese personali, rimane un principio fondamentale della democrazia rappresentativa.

Il caso di Orbán e dei suoi sostenitori internazionali evidenzia inoltre il ruolo cruciale dei social media nelle campagne elettorali moderne, dove la viralità dei messaggi amplifica ogni dichiarazione politica, positiva o negativa. Allo stesso tempo, sottolinea la necessità di responsabilità istituzionale da parte di chi ricopre ruoli pubblici, affinché la critica resti costruttiva e non degeneri in attacco personale.



