



L’incidente è avvenuto in via San Giacomo poco prima delle 11. I carabinieri stanno ricostruendo le cause dell’uscita di strada.





La segnalazione è arrivata poco prima delle undici da via San Giacomo, a Moconesi: una vettura aveva superato il margine della carreggiata ed era caduta in un burrone. A guidarla era la proprietaria, una donna di circa ottant’anni, rimasta uccisa nell’incidente. Le prime informazioni parlano di una perdita di controllo, senza però chiarire quali fatti abbiano preceduto l’uscita dalla strada. Soccorritori e forze dell’ordine hanno raggiunto il luogo. L’intervento ha interessato il punto in cui l’auto era precipitata, oltre il bordo stradale; per raggiungerlo e operare sono state necessarie diverse squadre.

Raggiunta la conducente, il personale sanitario ha provato a rianimarla; ogni tentativo, tuttavia, è risultato vano e la donna è morta sul posto. L’allerta, stando alle informazioni disponibili, risale a pochi minuti prima delle 11. I soccorsi hanno operato nell’area esterna alla carreggiata, dove era finita la vettura. Al momento mancano ulteriori riscontri sulla dinamica. La versione iniziale considera la possibilità che la guidatrice abbia perso il controllo, ma non ricostruisce ciò che è accaduto in precedenza né spiega come l’auto sia uscita dalla sede stradale. L’origine dell’incidente non è stata ancora stabilita.

Alle operazioni hanno partecipato i militi della Croce Verde di Lumarzo e l’automedica Golf 6. Sono intervenuti anche il Soccorso alpino Cnsas Tigullio e i vigili del fuoco, presenti con l’elicottero Drago. Le squadre hanno operato nell’area oltre la carreggiata per raggiungere la conducente. La fonte non specifica altri dettagli sulle modalità di recupero dell’auto né indica ulteriori persone coinvolte. Le informazioni disponibili riguardano la donna alla guida e l’intervento dei soccorritori; non vengono riportati elementi che consentano di definire con precisione la traiettoria del veicolo o il momento in cui la conducente ne avrebbe perso il controllo.

Per stabilire le circostanze dell’incidente sono in corso le verifiche dei carabinieri. Gli investigatori dovranno chiarire che cosa sia successo durante il tragitto della donna in via San Giacomo e come il veicolo abbia superato il bordo della carreggiata. La prima ipotesi disponibile, secondo cui la conducente avrebbe perso il controllo, non rappresenta una conclusione: i motivi dell’uscita di strada devono ancora essere verificati. Il nome della donna non compare nelle informazioni diffuse, che la descrivono come una persona di circa ottant’anni. Non sono stati resi noti altri elementi relativi agli accertamenti o al loro esito.



