Incinta di nove mesi lei è stata cacciata di casa dal marito solo perché non riusciva a partorire un maschio





In silenzio abbracciò le sue due figlie e tornò in provincia piangendo

Ma proprio il giorno in cui nacque il bambino un gesto di suo padre scosse e fece tacere l intera famiglia del marito





Mila non dimenticherà mai quella mattina

Stava sistemando il piccolo angolo della stanza in preparazione al parto ormai vicino quando all improvviso entrò Ramon con lo sguardo freddo e la voce piena di disgusto

Prepara le valigie

Quello che dico è vero

Il figlio mio e di Jenna è maschio

Ho bisogno di un erede

Non posso sopportare che i miei colleghi dell officina qui a Quezon City continuino a prendermi in giro

È già la terza volta che partorisci ma sono ancora tutte femmine

Quindi torna a Batangas e partorisci lì

Non metterti più davanti ai miei occhi

Mila rimase di sasso

Le fece male il ventre

Che cosa stai dicendo Ramon

Sto per partorire

Come puoi farmi questo

Ramon lanciò il mazzo di chiavi sopra il vecchio tavolo e sorrise con scherno

Se partorisci di nuovo una femmina qui verranno a vivere Jenna e gli altri

Non ti sto cacciando

Sto solo scegliendo il figlio maschio

Ogni parola fu come un pugnale che colpiva il cuore di una madre prossima al parto

Mila non supplicò più

Pensò solo alle sue due piccole figlie e al bambino nel suo grembo che prima ancora di nascere era già stato rifiutato

In silenzio mise in valigia alcuni vestiti del neonato, poche cose dei suoi figli di due e quattro anni, e alcuni effetti personali

Poi tenendo i bambini e abbracciando la sua grande pancia lasciò la loro stretta casa in affitto alla periferia di Quezon City

Quel giorno il viaggio in autobus verso Batangas era affollato

I due bambini erano quasi sfiancati dalla stanchezza

Uno era appoggiato alla spalla della madre e dormiva, mentre l altro stringeva forte la vecchia borsa con il manico ormai sbiadito

Mila restò seduta in silenzio con una mano appoggiata sulla pancia, sentendo i suoi irrigidimenti a intervalli, mentre il petto le sembrava strizzato dal dolore

Non avrebbe mai immaginato che l uomo che un tempo le aveva promesso di prendersi cura di lei per tutta la vita sarebbe stato proprio quello che l avrebbe scacciata solo perché non riusciva a partorire un figlio maschio

Quando Ernesto, il padre di Mila, vide sua figlia avvicinarsi alla loro vecchia casa di lamiera e cemento in un barangay povero di Batangas, rimase quasi inchiodato dov era

In quel momento stava sistemando la piccola gabbia delle galline nel cortile dietro casa

Ernesto restò immobile per alcuni secondi quando vide il corpo magro della figlia, la pancia rotonda, i suoi occhi spenti che chiaramente avevano appena pianto

Anche i suoi due nipoti erano pallidi per il capogiro dopo il lungo viaggio

Mila perché sei tornata da sola con i bambini

Dov è Ramon

A quella domanda le labbra di Mila tremarono

Prima ancora che potesse rispondere, le lacrime le scesero a fiotti

La figlia maggiore abbracciò la gamba del nonno e disse piano

Nonno papà non ci lascia più vivere in casa

A Ernesto si spezzò il cuore per quello che sentì

Abbracciò in fretta la figlia e i nipoti

La sua mano ruvida tremava mentre accarezzava i capelli dei bambini, poi deglutì e parlò piano alla figlia

Per ora partorisci qui figlia mia

Anche se siamo poveri non ti lascerò essere trascurata insieme ai tuoi bambini

Non avere paura

Ci penso io a tutto

Dentro la piccola casa, Rosa, la madre di Mila, stava cucinando arroz caldo quando sentì che erano arrivati

Uscì e quando vide la figlia incintissima, magra e con l aspetto completamente distrutto, scoppiò in singhiozzi

La loro casa in provincia era semplice

Il vecchio tetto di lamiera tintinnava quando nel pomeriggio soffiava il vento

Davanti a casa erano stesi ad asciugare alcuni vestiti di bambino sbiaditi e in un angolo c era un piccolo altare con l immagine del Santo Niño e una candela quasi consumata

Ma nonostante la povertà, fu in quella casa che Mila sentì per la prima volta che forse esisteva ancora un posto dove poteva tornare

Quella sera Ernesto restò seduto a lungo fuori casa sotto una debole luce gialla

Il suo volto era cupo, i suoi occhi rossi, e sembrava immerso in pensieri profondi

Nessuno sapeva che nel cuore del vecchio padre una grande decisione stava lentamente prendendo forma

Il giorno dopo, l aria nella loro piccola casa a Batangas sembrava ancora più pesante

All alba Mila non riusciva più a stare ferma

Il dolore tornava a ondate nel suo ventre e ogni contrazione era più forte della precedente

Mentre Rosa scaldava l acqua e preparava i vestiti del neonato, Ernesto uscì in silenzio di casa portando il suo vecchio cappello e un sacchetto che teneva stretto

Papà dove state andando chiese piano Mila tenendosi al bordo del tavolo mentre chiudeva gli occhi dal dolore

Ernesto si voltò verso la figlia

Cercò di sorridere anche se i suoi occhi erano chiaramente lucidi

Ho solo qualcosa da sbrigare figlia mia

Tornerò prima che nasca il bambino

Mila non riuscì più a fare domande

Una forte contrazione la piegò e Rosa la sostenne subito

Poche ore dopo, i vicini la portarono di corsa nella piccola clinica del paese

Intanto Ernesto viaggiò verso Quezon City

Ad ogni rombo del vecchio autobus, nella sua mente tornavano continuamente il volto pallido della figlia, la voce tremante della nipote che diceva che le avevano cacciate, e le parole dure dette da Ramon, come se la vita della propria moglie e dei propri figli non valesse nulla

Quando arrivò alla casa in affitto di Ramon, trovò lì l uomo insieme a Jenna

I due erano ancora seduti in salotto, come se fossero tranquilli e senza alcun rimorso

Quando vide il vecchio, Ramon rise persino un po

Oh perché siete qui

Siete venuti a prendere le cose di vostra figlia

Ernesto non rispose subito

Posò lentamente sul tavolo una vecchia busta marrone

Sono venuto qui disse con calma per restituirti tutte le tue illusioni

Ramon e Jenna si guardarono

Ernesto tirò fuori dalla busta i documenti titoli, ricevute e un atto che aveva tenuto nascosto a lungo

Gli occhi di Ramon si spalancarono quando vide la firma del precedente proprietario del terreno su cui sorgeva l officina che lui affittava

Forse pensavi che tutto fosse solo merito tuo disse Ernesto con fermezza

L officina di cui ti vanti con i colleghi

Il capitale per il primo affitto

Persino l anticipo della casa

Tutto questo è venuto da me

Ramon impallidì

Che cosa state dicendo

Non l ho detto allora a Mila perché non volevo rinfacciarvi l aiuto che vi ho dato

Quando hai perso il lavoro, ho venduto il mio piccolo allevamento ittico a Batangas per farti ricominciare

Sono stato io a firmare come garante per il tuo debito

Eppure hai la faccia tosta di cacciare mia figlia incinta di nove mesi

Jenna fece un passo indietro

Ramon non riuscì a parlare subito

Ernesto non finì lì

Da un altro foglio tirò fuori la verità più dolorosa

Inoltre la casa che affitti e la tua officina sono entrambe ancora vincolate a mio nome come co firmatario

Stamattina ho estinto l obbligazione rimanente e ho ritirato il mio consenso

Tra una settimana, se non riesci a pagare, perderai tutto

Che cosa quasi urlò Ramon

Non potete farlo

Perché no rispose freddamente Ernesto

Tu sembri persino più capace di buttare per strada tua moglie che sta per partorire che di assumerti la responsabilità di essere padre

Adesso assaggia la paura che hai fatto assaggiare a mia figlia

Ramon stava per parlare quando all improvviso il cellulare di Ernesto squillò

Rispose subito e dall altra parte Rosa singhiozzava di gioia

Ernesto Mila ha partorito

Lei è salva e anche il bambino è salvo

La mano di Ernesto tremò

Che cosa che cos è il bambino

Rosa rimase in silenzio per un attimo, poi rise tra le lacrime

Femmina Ernesto una bambina bellissima

In un istante il volto di Ramon crollò

Sembrò come se gli avessero versato addosso acqua fredda

Ma Ernesto, invece di essere deluso, chiuse gli occhi mentre le lacrime gli scendevano lentamente sulle guance

Quando li riaprì, la sua voce era ferma

Tre femmine disse guardando Ramon dritto negli occhi

Tre nipoti femmine

E io sarò orgoglioso di tutte loro per tutta la vita

Ramon non riusciva a guardare

E Jenna sembrò capire solo allora il peso dell uomo che aveva scelto

Ernesto rimise in silenzio i documenti nella busta

Prima di andarsene del tutto, affrontò Ramon un ultima volta

Da oggi non hai più il diritto di insultare mia figlia

Se vuoi vedere i tuoi figli, passerai per il processo corretto e darai il mantenimento

Essere padre non è un giocattolo, e avere una figlia femmina non è una maledizione

Detto questo, si voltò e se ne andò davvero, lasciando l uomo lì stordito con tutta la sua arroganza crollata

Quando arrivò alla clinica di Batangas, sentì subito il pianto debole ma chiaro del neonato

Quando Mila vide suo padre sulla porta, scoppiò a piangere

Il suo volto era esausto, pallido, ma nei suoi occhi c era una leggerezza speciale che da tempo era scomparsa

Ernesto si avvicinò e prese delicatamente il piccolo neonato dalle braccia di Rosa

Era minuscolo, avvolto in una coperta bianca, con le guance rosse e gli occhi chiusi mentre le piccole labbra si muovevano leggermente

Papà disse Mila piangendo

Scusatemi siamo stati anche un peso per voi

Ernesto scosse subito la testa e baciò delicatamente la fronte della figlia

Non dirlo mai

Non siete un peso

Siete la ragione per cui continuo a lottare

Poi guardò il neonato tra le sue braccia e sorrise per la prima volta dopo giorni lunghissimi di dolore

Il suo nome disse piano Rosa

Mila vuole che sia Hope

Ernesto sorrise

Perfetto

Perché è arrivata per ricordarci che per quanto buio sia ciò che fanno alcune persone, continua ad arrivare anche la misericordia

Da quel giorno Mila non tornò più da Ramon

Con l aiuto dei suoi genitori e di alcuni vicini gentili, si rimise in piedi poco a poco

Vendeva dolci fatti in casa e pranzi confezionati al mercato mentre si prendeva cura dei bambini

Rosa aiutava ad accudire il neonato e Ernesto ogni giorno consegnava la merce sul vecchio triciclo del vicino

Non fu tutto facile

Molte notti con poco sonno, giorni con guadagni insufficienti, e momenti in cui il dolore tornava quando Mila ricordava il tradimento del marito

Ma ogni volta che guardava le sue tre figlie dormire una accanto all altra, sentiva di non essere una sconfitta

La vita non l aveva abbandonata

L aveva salvata

Dopo alcuni mesi, nel vecchio posto di lavoro di Ramon si diffuse ciò che era davvero successo

I suoi colleghi seppero che l uomo che cercava ostinatamente un erede aveva in realtà abbandonato la moglie incinta e i propri figli

Poco a poco la gente lo evitò

Perfino Jenna, quando capì che con Ramon non c era un futuro solido e che aveva solo arroganza, lo lasciò

Intanto, nella piccola casa a Batangas, si sentirono di nuovo risate felici

La casa che prima era pesante e silenziosa fu sostituita dal pianto del neonato, dalle risatine delle due bambine e dall odore di arroz caldo appena cucinato ogni mattina

Ernesto mise una piccola culla vicino alla finestra, mentre Mila appese nuove tende che aveva cucito lei stessa con i risparmi del suo primo guadagno

Un pomeriggio, mentre il cielo era color oro e il vento colpiva piano gli alberi di cocco, Mila si sedette fuori casa con in braccio la piccola Hope

Accanto a lei giocavano le altre due figlie, felici e serene

Ernesto si avvicinò e si sedette accanto a lei

Figlia mia disse mentre guardava i bambini

Ci sono uomini che pensano che il valore della famiglia stia nel cognome o nel sesso del figlio

Ma la verità è che la vera ricchezza di una casa sta nell amore, nella dignità e nei bambini che crescono con un cuore buono

Mila pianse, ma quella volta non erano più lacrime di distruzione

Grazie papà sussurrò

Se non fosse stato per voi, forse non ce l avrei fatta

Ernesto le prese la spalla e la strinse piano

Ce l hai fatta perché sei forte

Io ho solo ricordato

In lontananza si sentì la risata dei bambini

E per la prima volta dopo tantissimo tempo, Mila sorrise con tutto il cuore

Perché a volte l essere cacciata nel modo più doloroso non è la fine di una donna

A volte è l inizio di una vita che non verrà mai più calpestata

E le tre figlie femmine che una volta erano state considerate il fallimento di un padre, sarebbero state invece le tre luci che avrebbero ricostruito una casa che era quasi stata completamente distrutta

Fine



