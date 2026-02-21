Investe un pedone dopo una lite e ripassa più volte sul corpo: orrore a Verona, il video incastra un 54enne





Un drammatico episodio di violenza ha avuto luogo questa mattina, venerdì 20 febbraio, a San Bonifacio, in provincia di Verona. Un uomo di 55 anni, cittadino straniero, è stato investito da un’auto che ha accelerato verso di lui, colpendolo in pieno. Dopo averlo investito, il conducente ha fatto retromarcia, passando nuovamente sul corpo della vittima, prima di eseguire una manovra spericolata sull’aiuola per ripassare ancora una volta sul ferito. La sequenza di eventi, di inaudita brutalità, è stata catturata dalle telecamere di sorveglianza, che hanno fornito prove decisive per l’arresto dell’autore, un uomo di 54 anni accusato di omicidio.





L’incidente è avvenuto intorno alle 7:00, quando la vittima stava lasciando un centro commerciale dopo aver avuto una discussione animata con l’uomo al volante. Il terribile investimento è avvenuto sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine al numero di emergenza 112. Una donna ha riferito alla centrale operativa di aver visto un uomo ferito a terra, colpito da un’autovettura guidata da un individuo con cui poco prima stava discutendo.

Quando la pattuglia è giunta sul luogo dell’incidente, per il 55enne non c’era più nulla da fare. Il personale del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Nel frattempo, i carabinieri si sono attivati per rintracciare l’auto fuggita. Un altro militare, che si trovava in servizio presso la caserma di San Bonifacio, ha notato un’Audi che aveva urtato volontariamente una Fiat Punto bianca parcheggiata davanti all’ingresso della caserma. Il conducente dell’Audi ha poi ingaggiato una furibonda colluttazione con l’altro automobilista, ferendolo.

Il 66enne coinvolto nella colluttazione è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite alla gamba e allo sterno, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Grazie al rapido coordinamento tra gli investigatori, è stato possibile stabilire che l’Audi coinvolta nell’incidente mortale era la stessa che aveva tamponato la Fiat Punto. Di conseguenza, per il conducente dell’Audi è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio e tentato omicidio.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione e indignazione nella comunità locale. La violenza del gesto e la modalità con cui è avvenuto l’investimento hanno lasciato i residenti scioccati. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e per comprendere le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere un atto così estremo.

La comunità di San Bonifacio si sta mobilitando per esprimere solidarietà alla famiglia della vittima e per chiedere maggiore sicurezza sulle strade. Questo tragico evento mette in luce non solo la necessità di una maggiore vigilanza contro comportamenti violenti, ma anche l’importanza di interventi di sensibilizzazione per prevenire simili episodi in futuro.

Le forze dell’ordine stanno continuando a raccogliere testimonianze e prove per garantire che giustizia venga fatta. La registrazione delle telecamere di sorveglianza sarà fondamentale per il processo, fornendo un quadro chiaro degli eventi e delle responsabilità. La comunità attende ora un riscontro dalle autorità competenti, sperando che questo tragico episodio possa servire da monito per evitare futuri atti di violenza.



