Investito il cagnolino Coffee, muore tra le braccia della sua padrona: appello per rintracciare la moto





Un tragico incidente ha colpito il quartiere Aurelio di Roma, dove un cagnolino di nome Coffee ha perso la vita dopo essere stato investito da una moto. Il fatto è avvenuto il 5 febbraio scorso, intorno alle 13:30, mentre Coffee e la sua padroncina stavano tornando a casa dopo una passeggiata nel parco del Pineto. L’animale, al guinzaglio, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un motociclista ha tentato un sorpasso a una macchina ferma che si era fermata per far passare i pedoni.





Il motociclista ha colpito in pieno Coffee, ferendo anche la proprietaria, e dopo aver inveito contro di loro, è fuggito via sgommando. Coffee è rimasto agonizzante sull’asfalto e, purtroppo, è morto poco dopo, tra le braccia disperate della sua padroncina. La scena è stata drammatica e ha lasciato i testimoni sotto shock.

In seguito all’incidente, la famiglia di Coffee ha sporto denuncia alla polizia, che ha avviato un’indagine per identificare il motociclista responsabile. Le forze dell’ordine hanno invitato chiunque abbia assistito all’incidente a farsi avanti e fornire informazioni utili. I proprietari di Coffee, desiderosi di ottenere giustizia per il loro amato animale, hanno anche diffuso un appello sui social media e affisso cartelli lungo la strada, chiedendo aiuto alla comunità: “Vi preghiamo di contattarci, potrebbe aiutarci a trovare il responsabile.”

L’incidente ha suscitato grande indignazione e tristezza tra i residenti della zona. I proprietari di Coffee hanno raccontato che l’animale stava tornando a casa dopo aver passato una piacevole giornata al parco. Mentre attraversavano la strada, un’auto si era fermata per consentire loro di passare. “Coffee camminava al guinzaglio, appena davanti alla padroncina. Proprio mentre superavano l’auto ferma, un motociclista ha sfrecciato sorpassandola, travolgendo Coffee,” hanno spiegato i proprietari in uno dei cartelli affissi.

La situazione è diventata ancora più drammatica quando il compagno della proprietaria, che si trovava altrove al momento dell’incidente, ha ricevuto una telefonata devastante. “Una di quelle telefonate che nessuno vorrebbe mai ricevere. La mia compagna, con la voce spezzata dal pianto, mi implorava di raggiungerla subito: Coffee stava morendo fra le sue braccia, in mezzo alla strada,” ha raccontato l’uomo.

La fuga del motociclista ha ulteriormente aggravato il dolore della famiglia, che ora si sente impotente di fronte a un atto così crudele. “Preghiamo chiunque si trovasse nei pressi della fermata dell’autobus o abbia assistito all’accaduto di contattare le forze dell’ordine: qualsiasi informazione, anche minima, potrebbe aiutarci a rintracciare il responsabile,” hanno dichiarato i proprietari, sperando di ottenere giustizia per Coffee.

L’incidente ha messo in evidenza non solo la necessità di maggiore attenzione e rispetto per gli animali domestici durante la guida, ma anche l’importanza di una comunità unita nel supporto reciproco. La famiglia di Coffee continua a cercare testimoni e a diffondere il loro appello, sperando che qualcuno possa fornire informazioni cruciali per identificare il motociclista.

Le indagini della polizia sono in corso e gli agenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona per raccogliere ulteriori prove. La speranza è che, grazie alla collaborazione della comunità, si possa fare luce su questo tragico evento e assicurare alla giustizia chi ha causato la morte di un innocente.



