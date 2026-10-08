Jamaal Howard: chi era e perché è stato giustiziato con la pena di morte





La storia di un uomo condannato per omicidio e le controversie legali che hanno preceduto la sua esecuzione





Jamaal Howard: Jamaal Howard, 46 anni, condannato per l’omicidio di Vickie Swartout durante una rapina nel 2000, è stato giustiziato in Texas nel 2026.

Jamaal Howard, un uomo di 46 anni, è stato giustiziato in Texas il 7 ottobre 2026 tramite iniezione letale. La sua esecuzione ha attirato l’attenzione pubblica per le circostanze del crimine commesso e per le questioni legali sollevate durante il processo.

Il crimine e la condanna

Il 12 maggio 2000, a Silsbee, Texas, Howard, allora ventenne, ha ucciso con un colpo di pistola al petto Vickie Swartout, una commessa di 42 anni, durante una rapina in un minimarket. Dopo l’omicidio, ha sottratto 114 dollari e un cartone di sigarette prima di fuggire. Le prove presentate al processo includevano un video di sorveglianza che mostrava l’omicidio, portando alla sua condanna per omicidio capitale e alla successiva condanna a morte.

Questioni legali e appelli

Durante gli anni successivi alla condanna, gli avvocati di Howard hanno presentato numerosi appelli, sostenendo che soffrisse di disabilità intellettiva e schizofrenia cronica, condizioni che avrebbero dovuto renderlo inidoneo alla pena di morte. Tuttavia, le corti hanno respinto questi appelli, ritenendo che non ci fossero prove sufficienti a supporto di tali affermazioni.

L’esecuzione

Il 7 ottobre 2026, Howard è stato giustiziato nel penitenziario statale di Huntsville, Texas, tramite iniezione letale di pentobarbital. Prima dell’esecuzione, ha espresso rimorso, scusandosi con la famiglia della vittima e dichiarando: “Spero che accettiate le mie scuse e spero nel vostro perdono. Mi dispiace per quanto accaduto. Spero che un giorno possiate imparare a perdonarmi”. Ha inoltre ringraziato amici e familiari, concludendo con: “Godetevi la vita e pace a voi tutti”.

Contesto e implicazioni

L’esecuzione di Howard è stata la prima negli Stati Uniti dopo il fallito tentativo di esecuzione di Christa Pike in Tennessee, avvenuto una settimana prima. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo all’efficacia e all’umanità dei protocolli di iniezione letale. Nonostante le controversie, il Texas ha proseguito con l’esecuzione, segnando la settima nel 2026 per lo stato e la trentesima a livello nazionale nello stesso anno.

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