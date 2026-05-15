La collega che mi rubava il pranzo finì in ospedale dopo aver mangiato il mio cibo marcio





Per anni non raccontai questa storia a nessuno. Nemmeno ai miei amici più stretti. La tenni chiusa dentro di me come qualcosa di sporco, qualcosa che non riuscivo a decidere se rimpiangere davvero oppure no. Oggi ho cinquant’anni e quando ripenso a quell’estate del 1993 riesco ancora a sentire l’odore del mangime per cani mescolato al caldo soffocante del retrobottega. Riesco ancora a vedere Tara Dawson seduta sul tavolo della pausa pranzo mentre rideva mangiando il cibo degli altri senza il minimo senso di colpa. All’epoca eravamo tutti giovani, sottopagati e disperati. Alcuni vivevano ancora con i genitori. Altri dividevano appartamenti minuscoli. Io facevo doppi turni e mangiavo noodles istantanei quasi ogni sera. Quando qualcuno ti rubava il pranzo non era solo fastidioso. Ti toglieva letteralmente il denaro che ti serviva per arrivare a fine settimana.





Tara sembrava divertirsi nel vedere gli altri arrabbiati. Una volta una collega di nome Denise scoppiò a piangere perché qualcuno aveva mangiato il panino che sua madre le preparava ogni mattina prima del turno. Tara la guardò ridendo e disse: “Magari tua madre dovrebbe imparare a cucinare meglio così nessuno lo toccherebbe.” Rick rise insieme a lei. Nessuno disse niente. Era così che funzionava quel posto. Se eri abbastanza vicino alla persona giusta potevi fare qualsiasi cosa. E Tara lo sapeva benissimo. Col tempo diventò sempre più sfacciata. Apriva i contenitori davanti a tutti. Assaggiava il cibo dicendo: “Se resta nel frigo comune allora è praticamente pubblico.” Alcuni iniziarono perfino a nascondere i propri pranzi nelle scatole del mangime per animali pur di evitare che lei li trovasse.

Ricordo ancora il momento esatto in cui nacque il mio piano. Ero seduta in macchina dopo il turno, sudata e stanca, mentre contavo le monetine rimaste nel portafoglio per capire se potevo permettermi benzina e cena insieme. Avevo fame. Una fame vera. E pensai a Tara che probabilmente stava cenando gratis ancora una volta con il cibo di qualcun altro. Fu allora che qualcosa dentro di me si spezzò. Non pensai davvero alle conseguenze. Pensai soltanto che volevo darle una lezione. Oggi, guardando indietro, capisco quanto fosse stupido e pericoloso. Ma a diciannove anni non ragioni con il cervello di un adulto. Ragioni con rabbia, umiliazione e stanchezza.

Quando lasciai quel cibo nella macchina per tutta la notte non avevo un vero piano preciso. Una parte di me pensava addirittura che forse Tara quel giorno non sarebbe passata dal negozio. Oppure che avrebbe mangiato solo un boccone. Ma appena vidi il modo in cui guardò i contenitori capii immediatamente che li avrebbe presi. Lei non riusciva a resistere all’idea di avere qualcosa gratis, soprattutto se apparteneva a qualcun altro. Quando tornai al frigorifero e vidi quasi tutto il cibo sparito sentii una scarica di adrenalina così forte da farmi tremare le mani. Per un secondo ebbi persino paura. Pensai: “E se si ammalano davvero tanto?” Ma ormai era troppo tardi.

La notizia dell’intossicazione si diffuse velocemente nel negozio. Rick cercava di sembrare preoccupato ma era soprattutto irritato perché improvvisamente mancavano due dipendenti nello stesso momento. Denise mi si avvicinò mentre sistemavamo dei sacchi di lettiera e sussurrò: “Secondo te cosa hanno mangiato?” Non risposi. Mi limitai a stringere le spalle. Dentro di me però sentivo un misto di colpa e soddisfazione che non avevo mai provato prima. Per dieci giorni lavorammo in pace. Nessuno controllava più nervosamente il frigorifero. Nessuno nascondeva il pranzo. Era incredibile quanto il negozio sembrasse diverso senza Tara.

Quando tornò, capii subito che qualcosa in lei era cambiato. Aveva ancora i capelli perfetti e le unghie curate, ma i suoi occhi sembravano più stanchi. Non rideva più nello stesso modo. E soprattutto non toccava più niente che non fosse chiaramente suo. Una mattina vidi qualcuno lasciare una bibita aperta sul tavolo della pausa pranzo. La vecchia Tara l’avrebbe bevuta senza pensarci due volte. Quella nuova invece la guardò con sospetto e la lasciò lì. In un certo senso, la paura aveva fatto quello che nessuno di noi era riuscito a ottenere con proteste o discussioni.

Passarono gli anni. Lasciai quel lavoro. Cambiai città. Costruii una vita completamente diversa. Ma ogni tanto quella storia tornava fuori nella mia testa, soprattutto quando sentivo parlare di vendette o di errori fatti da giovani. Una volta, durante una cena tra amici, qualcuno raccontò di aver messo salsa piccante nel proprio panino per punire un collega che rubava il cibo. Tutti risero. Io no. Perché sapevo fino a dove può spingersi la rabbia quando ti senti ignorato e umiliato abbastanza a lungo.

Circa quindici anni dopo quell’estate incontrai casualmente Denise in un supermercato. Parlammo del più e del meno finché inevitabilmente saltò fuori il vecchio negozio di animali. “Ti ricordi Tara?” mi chiese ridendo. Annuii lentamente. “Sai che dopo quella famosa intossicazione non rubò mai più niente?” disse. Sentii un nodo stringermi lo stomaco. “Forse è stata solo una coincidenza,” risposi cercando di sembrare tranquilla. Denise rise ancora più forte. “Coincidenza o no, qualcuno le fece finalmente passare la voglia.” Cambiò discorso subito dopo, ma io rimasi silenziosa per il resto della conversazione.

La verità è che ancora oggi non so esattamente come sentirmi riguardo a quello che feci. Da adulta capisco quanto sia stato irresponsabile. Le cose sarebbero potute andare molto peggio. Avrebbero potuto finire in ospedale seriamente. E questo pensiero ancora mi spaventa. Ma allo stesso tempo, se sono davvero onesta, faccio fatica a provare completa empatia per Tara. Perché ricordo perfettamente il modo in cui rideva mentre gli altri restavano senza mangiare. Ricordo l’arroganza. Ricordo la cattiveria gratuita. E ricordo soprattutto quanto ci facesse sentire impotenti.

Forse è questo il lato più inquietante delle vendette. Non nascono quasi mai dal nulla. Nascono da piccole umiliazioni ripetute fino a quando qualcuno smette di ragionare lucidamente. Io ero giovane, povera e arrabbiata. Tara era arrogante e convinta di essere intoccabile. E una combinazione del genere raramente finisce bene.

Non l’ho mai più rivista dopo aver lasciato quel lavoro. Non so che fine abbia fatto. Forse è diventata una persona migliore. Forse no. Ma ogni volta che apro il frigorifero dell’ufficio in cui lavoro oggi e vedo i contenitori con i nomi scritti sopra, ripenso a quell’estate del 1993 e al giorno in cui una ragazza di diciannove anni decise di fare qualcosa di cui avrebbe parlato solo decenni dopo, come una confessione rimasta troppo a lungo nascosta.

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