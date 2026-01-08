La confessione tutta da ridere del marito di Lilli Gruber: “Ecco cosa leggo ogni sera prima di addormentarmi”





Lilli Gruber, nata a Bolzano, e Jacques Charmelot, originario di Parigi, sono coniugati dal 2000. Da cinque anni risiedono insieme in Italia, incarnando pienamente lo spirito di una coppia cosmopolita. Il giornalista francese ha condiviso con il Corriere della Sera alcuni aspetti della loro unione, da sempre mantenuta al riparo dal gossip e dall’attenzione mediatica.





Il loro incontro avvenne durante la guerra in Iran del 1991, che la conduttrice di “Otto e mezzo” seguiva in qualità di inviata. Charmelot, all’epoca, ricopriva il ruolo di corrispondente di guerra per l’Agence France-Presse. In una situazione particolarmente delicata, la Gruber aveva realizzato delle riprese non trasmissibili e le era stato intimato di lasciare il Paese entro ventiquattro ore. Charmelot si adoperò per negoziare con il responsabile iracheno per la stampa straniera, consentendole di rimanere. Ricorda con chiarezza il momento in cui la Gruber si presentò: “Mi chiamo Lilli Gruber”. Nonostante la sua riservatezza, in quel momento non poté fare a meno di pensare: “Che donna bellissima”.

Successivamente, la Gruber invitò Charmelot a cena. Egli, inizialmente colpito dalla sua straordinaria bellezza, scoprì gradualmente una donna di grande onestà intellettuale e dotata di una disciplina ferrea, qualità che egli stesso considera importanti, poiché a volte tende a lasciarsi andare. Charmelot sottolinea la capacità della Gruber di condurre quotidianamente il suo programma televisivo, guidandosi con costanza. Il suo punto di riferimento? La Costituzione. La Gruber la legge regolarmente, lasciandosi ispirare da quei principi che considera immutabili. Oltre alla sua bellezza, ciò che continua a impressionare Charmelot è il suo coraggio, manifestato in ambito personale, professionale e politico. La Gruber non si lascia intimidire da nulla, nemmeno dagli insulti e dalle minacce che riceve regolarmente a causa della sua fermezza in trasmissione.

La pandemia di Covid-19 ha giocato un ruolo decisivo nella loro convivenza. Nel 2020, Charmelot si trovava negli Stati Uniti per la realizzazione di un documentario. Ricevette una telefonata dalla Gruber: “Amore, devi tornare, stanno per chiudere gli aeroporti”. Pur avendo una trasferta programmata a Boston per il giorno successivo, Charmelot inizialmente si oppose. La Gruber, tuttavia, con determinazione, replicò: “Jacques, devi tornare e basta”. Quando la Gruber lo chiama “Jacques”, significa che la questione non è negoziabile. Pertanto, Charmelot fece ritorno in Italia.



