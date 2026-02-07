La Diagnosi

Un uomo non si sente bene e va dal medico per un controllo completo.
Dopo la visita, il dottore entra con i risultati.
«Temo di avere delle pessime notizie» dice il medico.
«Lei sta morendo… e non le resta molto tempo.»
«Oh no!» dice l’uomo. «Quanto mi resta?»
«Dieci» risponde il dottore, triste.
«Dieci cosa?» chiede l’uomo. «Mesi? Settimane?»
«Nove…»
Dottore, mi fa male dappertutto
Un uomo va dal medico e dice:
«Dottore, ovunque mi tocchi mi fa male.»
Il medico chiede: «In che senso?»
«Se mi tocco la spalla, mi fa male.
Se mi tocco il ginocchio—AHIA!
Se mi tocco la fronte, mi fa malissimo!»
Il medico annuisce.
«So cos’ha.»
«Cosa, dottore?»
«Si è rotto un dito.»
Paura prima dell’operazione
Paziente 1: «Perché sei scappato dal tavolo operatorio?»
Paziente 2: «L’infermiera continuava a dire:
“Non si agiti”, “Non abbia paura”, “Sia forte”, “È solo una piccola operazione”.»
Paziente 1: «E questo perché ti ha spaventato?»
Paziente 2: «Perché lo stava dicendo al chirurgo.»
La Porta
Un medico entra in una stanza piena di pazienti in un manicomio.
Prende una penna e disegna una porta sul muro.
«Chi vuole scappare può usare quella porta.»
Tutti i pazienti corrono verso il muro… e ovviamente sbattono contro.
Tutti tranne uno, seduto in fondo, che sorride tranquillo.
Il medico pensa: Questo dev’essere guarito.
«Perché non hai provato a scappare?» gli chiede.
Il paziente sussurra:
«Gli altri non sanno che la chiave ce l’ho io.»
