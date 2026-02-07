Mariah Carey canta in italiano alla cerimonia di Milano Cortina: il segreto della pronuncia era nel gobbo





La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, svoltasi allo Stadio San Siro di Milano il 6 febbraio 2026, ha visto la partecipazione della celebre cantante statunitense Mariah Carey, che ha eseguito una versione emozionante del classico di Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu. La performance della cantante, trasmessa in diretta su Rai 1, ha sorpreso il pubblico, non solo per la sua interpretazione appassionata, ma anche per il fatto che ha cantato in italiano, mostrando una notevole padronanza del testo.





Il segreto della sua abilità linguistica è stato svelato da Tommaso Zorzi, ex concorrente e vincitore del Grande Fratello Vip, nonché noto influencer, che era presente all’evento. Attraverso un video condiviso su Instagram, Zorzi ha rivelato il contenuto del gobbo utilizzato da Mariah, commentando: “Il gobbo di Mariah mi devasta”. Nel filmato, ha mostrato esattamente cosa stava leggendo l’artista mentre si esibiva.

Per garantire una corretta pronuncia, Mariah Carey ha ricevuto assistenza dagli organizzatori, che hanno adottato un metodo particolare. Sul gobbo, il testo della canzone di Modugno veniva presentato in un italiano molto maccheronico. Le frasi scorrevano sullo schermo davanti all’artista, rappresentando la pronuncia esatta di ogni parola, adattata per chi parla inglese. Così, “Volare” è diventato “voh-lah-reh”, mentre “nel cielo infinito” si è trasformato in “nell chay-lo een-fee-nee-toe”. Sebbene il testo fosse incomprensibile, il risultato sonoro finale è stato positivo e ha colpito il pubblico.

Il gobbo di Mariah è rapidamente diventato virale sui social media, attirando l’attenzione di spettatori da tutto il mondo. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi ospiti di fama internazionale e nazionale, tra cui Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore e Tom Cruise, rendendo l’evento ancora più memorabile.

La performance di Mariah Carey ha dimostrato non solo il suo talento, ma anche la sua capacità di adattarsi a una cultura e a una lingua diverse, un gesto che è stato apprezzato dai fan italiani. La scelta di eseguire un brano così iconico della musica italiana ha suscitato entusiasmo e orgoglio tra il pubblico presente e quelli che seguivano l’evento da casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)



