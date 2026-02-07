Una bionda chiude le chiavi in macchina





Una bionda entra in un distributore di benzina e chiede al gestore:

«Ho chiuso le chiavi in macchina. Ha una gruccia o qualcosa che posso infilare dal finestrino per aprire la portiera?»





Il gestore le dà una gruccia piegata.

Dopo qualche minuto esce a controllare.

Si avvicina alla macchina e vede la bionda che armeggia con la gruccia…

mentre un’altra bionda è seduta dentro l’auto e la guida dicendo:

«No, no! Un po’ più a sinistra!»

La Jaguar che non cammina di notte

Carolyn, una bionda molto ricca, compra una nuova Jaguar XKR Sport con cambio automatico.

Di giorno la macchina funziona perfettamente.

Di notte, invece, non si muove di un millimetro.

Dopo una settimana di tentativi notturni senza successo, chiama furiosa il concessionario Jaguar, che manda un tecnico a controllare.

Il tecnico esamina l’auto e non trova alcun problema. Allora le chiede:

«Signora, è sicura di usare la marcia giusta?»

La bionda, offesa, risponde:

«Ma come si permette?! Non sono mica stupida!

Certo che uso le marce giuste: D di giorno e N di notte!»

😂

La bionda e la mora rapinano una banca

Una bionda e una mora decidono di rapinare una banca.

Dopo aver pianificato tutto nei minimi dettagli, passano all’azione.

La mora guida fino alla banca e chiede alla bionda:

«Ti ricordi il piano?»

La bionda sospira:

«Sì, sì… me lo ricordo.»

La mora lo ripete comunque un’ultima volta e, mentre la bionda scende dall’auto, le urla:

«Dentro e fuori in cinque minuti!»

La bionda entra.

La mora aspetta…

e aspetta…

e aspetta…

Finalmente, dopo un’eternità, la bionda esce di corsa con l’allarme che suona, trascinando una cassaforte enorme legata con una corda.

Dietro di lei un vigilante corre con i pantaloni alle caviglie cercando di afferrare la pistola.

La bionda, senza fiato, prova a caricare la cassaforte in macchina, poi la lascia lì, salta sul sedile del passeggero e l’auto parte a tutta velocità.

Il vigilante urla:

«Fermatevi! Fermatevi!»

La mora si gira furiosa verso la bionda:

«Ma che diavolo è successo lì dentro?!»

La bionda ansima:

«Ho seguito il piano alla lettera!»

La mora resta in silenzio un secondo… poi urla:

«IDIOTA! DOVEVI LEGARE IL VIGILANTE E FAR SALTARE LA CASSAFORTE, NON IL CONTRARIO!»



