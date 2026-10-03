La sfida nella biblioteca: quando la pazienza si spezza davvero





Anne-Marie si allontanò con un passo breve e controllato, il viso come una maschera impenetrabile, mentre io restavo a osservare quel piccolo gruppetto al bordo del vialetto. Lucas parlava a voce bassa, quasi bisbigliando; le inclinava appena il capo e la guardava come se stesse consegnando un peso troppo grande per essere sostenuto da una sola persona. C’era qualcosa di profondo e doloroso in quel loro scambio, più di quanto avessi mai intuito. Un segreto che stava marcendo in un angolo nascosto della biblioteca, fuori dal tempo.





Mi fermai prima di varcare la porta. Il silenzio intorno a me era diventato opprimente, rimbalzava tra le vetrate dai telai neri e il pavimento di legno consumato, quasi tagliandomi il respiro. Ogni passo dentro quella biblioteca sembrava ora gravare di un senso di colpa che non mi apparteneva — ma che sentivo mio, come se fossi invischiata in qualcosa che andava oltre il mio desiderio di studiare.

Al tavolo dove abitualmente lavoravo, Mara era già seduta. Non disse una parola quando la raggiunsi, ma i suoi occhi erano estranei, attenti, come se avessero appena visto qualcosa che non potevano dimenticare. Tirai fuori il libro, cercando la calma tra le sue pagine ingiallite, ma ogni riga sembrava vibrare sotto i miei occhi.

Solo allora, con le dita che sfioravano la copertina consumata, realizzai che le annotazioni non erano appunti banali o margini vuoti: erano confessioni. Annotazioni di un autore oscuro, ripiegate dentro ai fatti storici, note che riportavano movimenti clandestini, legami personali e tragedie sepolte. Quel libro era una mappa segreta di dolore, di inganni dietro la pedanteria accademica.

Il cuore accelerò, e sentii il bisogno sordo di capire da dove venisse tutta quella rabbia e impazienza di Anne-Marie. Non si trattava più di una semplice lotta per accaparrarsi un testo, ma di contenuti che andavano a ferire persone vive, famiglie nascoste nel tempo.

Il tatto del legno sotto la mano mi fece voltare. Mara aveva preso di nuovo la parola, ma il suo tono era basso, esitante. «Hai idea di cosa significhi tutto questo? Non solo per Anne-Marie… per Lucas. Questa guerra silenziosa coinvolge non solo studenti e professori, ma famiglie. Non so se sappiamo bene dove stiamo mettendo i piedi.»

Non parlai, perché sapevo che aveva ragione. Rimasero impresse le sue parole, come monito che sarebbe stato impossibile tornare indietro.

Il giorno successivo, durante la pausa pranzo, incrociai Amina nel cortile della facoltà. La sua faccia era stravolta, meno composta del solito, e quando mi vide la maschera di serenità cadde per un attimo.

«Dobbiamo parlare,» disse, senza girarci o ambiguità. La portai sotto un albero, lontano da orecchie indiscrete. «Cosa succede?» chiesi, cercando di non far trasparire il nervosismo che stavo cercando di nascondere.

«Il libro… quello che stai cercando non è solo documentazione. Contiene anche riferimenti a una rete di potere che tiene sotto scacco certe università e i loro consigli scientifici. Gli appunti di quell’autore svelano coinvolgimenti seri, scandali nascosti, persone che hanno mentito o fatto sparire prove.»

Il suo sguardo era un misto di paura e determinazione, e per un attimo la guardai senza fiato.

«Non posso dirti tutto.» Continuò con voce più bassa. «Ma sto combattendo una partita mia, con rischi che non avresti mai immaginato. E… ti giuro, Sofia, non sei immune da tutto questo.»

Mi strinsi nelle spalle, facendo un respiro profondo. «Perché non parli con Lucas? Forse lui può aiutare a mettere tutto in chiaro.»

Amina scosse la testa lentamente. «Lucas è più complicato di quello che credi. Lui protegge Anne-Marie, ma per ragioni che vanno oltre il semplice favore. Non è solo un bibliotecario.»

Il mio stomaco si fece pesante. Sapevo che il bibliotecario era stato sempre gentile, professionale, e il pensiero che avesse una doppia vita faceva male. «Allora cosa devo fare?»

«Essere cauta. E aprire gli occhi su chi ti sta vicino. La tua amicizia con lei, con me, si gioca su un filo sottilissimo. E se inciampi, non c’è solo il rischio accademico: potrebbe esserci la rovina personale.»

Le parole di Amina mi rincuorarono e mi spaventarono allo stesso tempo. Tornata in biblioteca, trovai Anne-Marie che mi fissava da lontano, un misto di sfida e paura dietro quegli occhi di ghiaccio. Ignorò Mara, che stava leggendo il giornale senza mai distogliere lo sguardo da me. Quando passò vicino, quasi urtandomi, sussurrò con voce gelida: «Non fai caso al veleno che ti circonda, Sofia. Ma presto lo sentirai sotto la pelle.»

Quella frase, più di qualsiasi altra, mi fece capire che non si trattava più di competizione, ma di una battaglia con regole non scritte, dove ogni parola poteva diventare un’arma.

La tensione crebbe ancora quando, qualche giorno dopo, Lucas mi chiamò nel suo angolo riservato della biblioteca. Era molto più teso del solito, le mani che tremavano appena dietro al bancone. «Sofia, devo mostrarti qualcosa che ho trovato mentre cercavo documenti correlati al libro.»

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