L’auto di servizio perde il controllo e si ribalta nel canale, Riccardo annega a 21 anni a Reggiolo.





Una drammatica vicenda si è consumata a Reggiolo, comune situato nella provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di appena 21 anni, Riccardo Franzoni, ha trovato la morte, probabilmente annegato, dopo che il suo veicolo di servizio è finito in un canale d’acqua. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 11 giugno, nei pressi della località Brugneto, alla periferia di Reggiolo, non lontano dalla sua residenza nella vicina Gonzaga.





Riccardo Franzoni, che a luglio avrebbe compiuto 22 anni, era impiegato presso il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga e stava svolgendo il suo lavoro quando, intorno alle 11.30, ha subito un grave incidente stradale. Le circostanze che hanno portato alla tragedia sono ancora oggetto di indagine; sembra che la sua Fiat Panda abbia sbandato improvvisamente mentre percorreva Strada Pandelici, finendo nel canale adiacente alla strada. A seguito dell’impatto, il veicolo si è capovolto nell’acqua, intrappolando il giovane al suo interno.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona sono stati i primi a rendersi conto della situazione e hanno prontamente soccorso Riccardo, riuscendo a estrarlo dall’abitacolo sommerso. Dopo averlo portato in strada, hanno anche contattato i servizi di emergenza per richiedere assistenza. I sanitari del 118 sono giunti rapidamente sul luogo con un’ambulanza e un’automedica, seguiti dall’elisoccorso attivato dalla centrale operativa. Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi dai soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato infruttuoso e il decesso di Riccardo Franzoni è stato dichiarato sul posto.

Oltre ai soccorsi medici, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per procedere alla rimozione del veicolo e gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per effettuare i rilievi necessari. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’incidente sia da considerarsi autonomo e non coinvolga altri mezzi. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi riguardo alle cause dell’accaduto; si stanno valutando diverse possibilità, dall’errore umano a un possibile malore improvviso del giovane.

La comunità di Reggiolo e i familiari di Riccardo sono sconvolti dalla notizia della sua prematura scomparsa. La tragedia ha suscitato un forte cordoglio tra amici e conoscenti, che ricordano Riccardo come una persona vivace e piena di energia. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando tutti increduli di fronte alla perdita di un giovane così promettente.

In attesa dei risultati delle indagini da parte delle autorità competenti, la vicenda di Riccardo Franzoni pone l’accento sulla necessità di una maggiore sicurezza stradale e sulla vigilanza necessaria quando si percorrono strade che costeggiano corsi d’acqua. Il dramma vissuto oggi è un triste promemoria dei rischi che possono derivare da situazioni impreviste al volante.

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