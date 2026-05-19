Le prime impressioni contano tutto. Le persone usano molte cose diverse per giudicare la tua personalità prima ancora di conoscerti.





Anche se non è bello giudicare un libro dalla copertina, gli esperti dicono che c’è una psicologia dietro il motivo per cui lo facciamo. “Il motivo principale per cui giudichiamo gli altri (e persino noi stessi!) è che il nostro cervello è programmato per tenerci al sicuro,” dice a Bustle Kellie Zeigler, praticante certificata di psicologia positiva applicata. “Vuole stabilità e certezza, quindi fa giudizi rapidi per aiutarci a ottenerle.” Per esempio, quando il tuo cervello giudica qualcuno e lo etichetta come “scortese,” saprai di stare alla larga da quella persona in futuro per non farti del male.





Secondo lo psicoterapeuta Jacob Brown, gli esseri umani sono anche programmati per capire il loro status nella gerarchia sociale come mezzo per sopravvivere. “Se pensi agli animali che vivono in branco, un membro del branco non vuole comportarsi in modo troppo dominante o il leader potrebbe attaccarlo,” dice Brown. “Allo stesso tempo, non vuole agire in modo troppo sottomesso o potrebbe non ricevere tutto il cibo a cui ha diritto. Valutare con precisione la propria posizione nel gruppo sociale aumenta le possibilità di sopravvivenza.” Le persone possono fare questo inconsciamente quando giudicano gli altri in base a cose come i vestiti, l’aspetto fisico, il livello di istruzione e il lavoro.

1. La temperatura delle tue mani

“Se sei una di quelle persone con le mani fredde, è probabile che gli altri stiano sfortunatamente giudicando la tua personalità dalla temperatura della stretta di mano,” dice a Bustle Elizabeth Irias, terapista familiare e matrimoniale autorizzata. Uno studio del 2008 pubblicato sulla rivista Science ha rilevato che le persone percepiscono gli altri come più generosi e premurosi quando tenevano in mano una tazza di caffè caldo rispetto al caffè freddo. “Le persone presumono che gli individui con le mani calde siano caldi e gentili, e che le persone con le mani fredde siano fredde e prive di emozioni,” dice Irias. Quindi, se vuoi essere percepito come una persona calorosa, tieni in mano una tazza di liquido caldo o porta con te un piccolo scalda-mani da usare prima di incontrare qualcuno di nuovo.

2. Il tuo nome di battesimo

Questo è qualcosa di cui puoi ringraziare o incolpare i tuoi genitori. Uno studio del 2018 ha rilevato che il tuo nome di battesimo può influenzare il modo in cui gli altri giudicano la tua personalità, la tua età e la tua competenza. I ricercatori della Syracuse University hanno condotto uno studio su 500 studenti universitari chiedendo loro di valutare i nomi più comuni. Come hanno scoperto, i nomi femminili erano più associati al calore che alla competenza. I nomi maschili erano l’opposto. Nomi come Dolores o Donald erano considerati anche più “vecchi” rispetto a nomi come Danielle o Devon. I nomi risultati sia altamente competenti che calorosi includevano Anna, Caroline, Elizabeth, John e Matthew.

3. Come reagisci al contatto visivo

Uno studio del 2015 dell’Accademia di Finlandia ha rilevato che il modo in cui rispondi al contatto visivo può dire molto sulla tua personalità. Le persone che tendono a evitare il contatto visivo hanno più probabilità di essere ansiose e auto-consapevoli. “Di solito, le persone introversite o timide hanno difficoltà a mantenere il contatto visivo per un periodo prolungato, soprattutto quando incontrano qualcuno per la prima volta o quando sono nervose,” dice a Bustle Diana Venckunaite, coach certificata di vita e relazioni. “Mentre le persone estroverse o sicure di sé non hanno problemi con il contatto visivo e possono portare avanti conversazioni senza bisogno di distogliere lo sguardo.”

4. Cosa dici degli altri

“Si può capire molto osservando l’interazione di qualcuno con le persone intorno a lui, soprattutto con persone che hanno uno status inferiore o titoli di lavoro più bassi,” dice Venckunaite. Come qualcuno tratta gli altri o cosa dice di loro può dire molto sulla dimensione del suo ego e sulla quantità di rispetto e compassione che possiede. C’è un ottimo motivo per stare attenti a quello che dici delle altre persone. Uno studio del 2010 pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology ha rilevato che le persone potrebbero giudicarti in base a come giudichi gli altri. Se hai la tendenza a descrivere gli altri in modo positivo, dimostra che sei probabilmente una persona felice, di buon cuore e emotivamente stabile.

5. I tuoi lineamenti del viso

Le esperienze passate, l’ambiente e quello che si è appreso possono influenzare il modo in cui si giudicano gli altri. Come dice a Bustle Tzlil Hertzberg, consulente per la salute mentale presso MyTherapist New York: “Spesso quei giudizi sono falsi, distorti e basati su pochissime informazioni, ma è comunque intrinseco al modo in cui comprendiamo il nostro mondo.” Uno studio della New York University del 2018 ha rilevato che le persone fanno giudizi istantanei sull’aspetto del viso basandosi sulle loro convinzioni preesistenti sulla personalità degli altri. Per esempio, è probabile che si giudichino le persone con lineamenti infantili come piacevoli o innocue. “Questo istinto finisce per costruire e informare la nostra realtà e ci dà una visione distorta di come stanno le cose,” dice Hertzberg.

6. La tua voce

In uno studio del 2019, i ricercatori dell’Università Aix-Marseille e dell’Università di Glasgow hanno scoperto che le persone possono facilmente giudicare la tua personalità basandosi solo sulla tua voce. Nello studio, ai partecipanti è stato chiesto di giudicare altre persone per affidabilità, dominanza e competenza dopo averle sentite dire “Hola” o “Hello.” Indipendentemente dalla lingua parlata, i partecipanti erano in grado di dire che certe voci suonavano più aggressive o sicure di sé sentendo solo una parola.

7. Il tuo aspetto fisico

L’aspetto fisico di qualcuno non dovrebbe davvero contare in generale. Ma uno studio del 2009 ha scoperto che le persone giudicano la personalità basandosi solo sull’aspetto. Ai partecipanti dello studio sono state mostrate più di 100 fotografie di persone che non conoscevano. Alcune fotografie mostravano persone in una posa controllata con un’espressione neutra, mentre altre erano in una posa naturalmente espressiva come il sorriso. Anche quando la fotografia mostrava qualcuno in una posa controllata, i partecipanti erano in grado di giudicarlo accuratamente per alcuni tratti principali della personalità. Ma quando la persona nella foto era in una posa naturale, i partecipanti erano in grado di giudicarla accuratamente per nove su dieci tratti principali tra cui estroversione, apertura mentale, simpatia e solitudine.

La cosa importante da ricordare è che le persone ti giudicheranno indipendentemente da quello che fai. Non puoi davvero controllare come ti percepiscono. L’unica cosa che puoi controllare sei te stesso.

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