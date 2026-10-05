Meloni e la fiducia sulla legge elettorale, il cambio di rotta dopo le parole del 2017





Il governo italiano ha preso la decisione di porre la questione di fiducia sui primi tre articoli del disegno di legge elettorale, un passaggio determinante che segna un momento cruciale nel percorso di approvazione di questo importante provvedimento. L’annuncio è stato fatto dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso del suo intervento nell’Aula della Camera. Questa decisione ha immediatamente dato il via a un acceso dibattito politico, a testimonianza della centralità del tema nel contesto parlamentare e politico attuale.





Il cambio di rotta di Meloni sulla fiducia alla legge elettorale

La decisione di porre la questione di fiducia su una riforma strategica come quella della legge elettorale rappresenta un netto cambio di rotta rispetto alle posizioni assunte in passato, in particolare rispetto alle dichiarazioni fatte da Giorgia Meloni nel 2017. All’epoca, in un contesto politico molto diverso, la presidente del Consiglio aveva apertamente definito “scandaloso” l’uso della fiducia su una legge elettorale. Meloni aveva espresso una forte critica verso questo strumento, ritenendolo un mezzo per comprimere il dibattito parlamentare e marginalizzare la partecipazione delle minoranze. Secondo lei, il ricorso alla fiducia in quella circostanza risultava contrario al principio fondamentale del confronto democratico all’interno del Parlamento.

Oggi, però, Meloni e il suo governo hanno scelto di adottare proprio questo strumento procedurale per assicurare un’accelerazione nell’iter di approvazione della riforma elettorale. Questa scelta è motivata dalla necessità di garantire operatività e rapidità in un Parlamento che, pur avendo una maggioranza solida, presenta numeri relativamente risicati. L’adozione della questione di fiducia si configura come una strategia per prevenire eventuali forme di ostruzionismo e rallentamenti parlamentari che potrebbero compromettere il completamento tempestivo della riforma. Per il governo, la legge elettorale rappresenta una priorità strategica, e la fiducia viene vista come uno strumento indispensabile per salvaguardare la stabilità e l’efficacia dell’esecutivo nel portare avanti questa riforma.

Nel video Giorgia Meloni quando definiva scandaloso mettere la fiducia sulla legge elettorale. Oggi cosa fa la Meloni? Ovviamente mette la fiducia sulla legge elettorale.

Come si cambia eh 🤡 https://t.co/cBKgOLSDRS — Alessia Morani (@AlessiaMorani) October 5, 2026

La questione di fiducia in Aula e le ripercussioni politiche

Le operazioni parlamentari relative alla fiducia e al voto si concentreranno nei prossimi giorni, con un calendario preciso. Già domani, alle 12.10, sono programmate le dichiarazioni di voto riferite all’articolo 1 del disegno di legge, seguite dal voto per appello nominale a partire dalle 14. La stessa procedura verrà replicata per l’articolo 2. Il voto finale sul provvedimento è invece previsto per giovedì 8, si svolgerà a scrutinio segreto e sarà trasmesso in diretta televisiva, a dimostrazione dell’importanza politica e mediatica di questa riforma.

La decisione del governo di porre la fiducia ha scatenato reazioni forti e immediate da parte delle opposizioni. Queste ultime hanno definito la mossa «un vero schiaffo al Parlamento», puntualizzando come si tratti di un tentativo di forzare i tempi senza consentire un adeguato dibattito democratico e confronto parlamentare. La critica degli oppositori si concentra sul fatto che l’uso dello strumento della fiducia in un contesto così delicato, come quello della legge elettorale, viene percepito come una limitazione delle prerogative dei parlamentari e delle garanzie di rappresentanza di tutte le componenti politiche.

In effetti, il ricorso alla fiducia su un provvedimento così importante sottolinea la tensione che attraversa il dibattito politico italiano in questa fase, soprattutto sul delicato equilibrio tra necessità di governare in modo efficace e rispetto delle istanze di rappresentanza all’interno del Parlamento. La riforma della legge elettorale è infatti uno dei temi più controversi di questa legislatura: capace di polarizzare e acuire le divisioni sia all’interno della maggioranza governativa, sia tra la maggioranza stessa e l’opposizione.

Nel corso della giornata di domani, la Camera sarà chiamata a esprimersi proprio sugli articoli chiave del disegno di legge. L’esito delle votazioni sarà indicativo circa le dinamiche interne alla maggioranza e potrà svelare possibili tensioni e criticità future nel governo. Le opposizioni rimangono vigili e pronte a contestare qualunque ulteriore tentativo da parte dell’esecutivo di accelerare l’approvazione a discapito del dibattito parlamentare, considerandolo un’ulteriore forzatura.

In sintesi, la decisione del governo guidato da Giorgia Meloni di ricorrere alla fiducia sulla legge elettorale rappresenta un punto di svolta importante, che apre un dibattito acceso sul ruolo e sulle modalità della democrazia parlamentare in Italia. Il confronto coinvolge non solo i contenuti della riforma, ma anche il modo in cui una maggioranza, pur con una base numerica limitata, cerca di assicurarsi stabilità e capacità di governo attraverso strumenti come la questione di fiducia.

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