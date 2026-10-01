Linus rivela sui social: operato per un tumore della pelle all’orecchio





Linus, celebre voce della radio italiana e direttore artistico di Radio Deejay, ha scelto i social network per condividere con i suoi fan una notizia personale e delicata. Il conduttore, 68 anni, si è mostrato con una vistosa fasciatura all’orecchio, utilizzando la sua caratteristica ironia per sdrammatizzare la situazione e rassicurare i follower.





“Mi vedrete così, in stile Van Gogh”, ha scritto Linus su Instagram, spiegando che dovrà indossare la fasciatura per almeno dieci giorni durante la conduzione del programma DJCI. Il motivo? Un intervento per asportare un epitelioma, una forma di tumore cutaneo abbastanza comune, ma che richiede comunque attenzione e cura. “Speravo di cavarmela con un cerottino e invece… C’est la vie”, ha aggiunto, condividendo anche uno scatto che lo ritrae sorridente nonostante l’infortunio.

Cos’è l’epitelioma: importanza della prevenzione

L’epitelioma è un tumore che origina dai tessuti epiteliali e, quando interessa la pelle, può manifestarsi come carcinoma basocellulare o carcinoma squamocellulare. Non è stato specificato quale tipologia abbia colpito Linus, ma entrambi sono tra i tumori della pelle più diffusi, soprattutto nelle zone esposte al sole come orecchie, viso e collo.

Se diagnosticati e trattati tempestivamente, questi tumori hanno in genere una prognosi favorevole. La comunità medica sottolinea come l’esposizione ai raggi ultravioletti, soprattutto durante i mesi estivi o tramite l’uso di lampade abbronzanti, rappresenti uno dei principali fattori di rischio.

I segnali da non sottovalutare

Un epitelioma può iniziare come un semplice segno sulla pelle: una crosticina persistente, una ferita che non guarisce, o una piccola escrescenza che cambia aspetto. Riconoscere questi segnali e consultarne prontamente il medico può fare la differenza.

Proteggere la pelle: buone pratiche

Evitare l’eccessiva esposizione al sole, soprattutto nelle ore più calde

Utilizzare creme solari adeguate anche d’inverno

Sottoporsi a controlli dermatologici periodici

Prestare attenzione a cambiamenti della pelle, senza sottovalutare “piccole” lesioni

“Quella che può sembrare una piccola lesione della pelle non va sottovalutata, e, quando qualcosa cambia, è meglio farsi controllare”, sottolinea Linus nel suo post, trasmettendo un messaggio di prevenzione chiaro e importante.

La testimonianza pubblica del conduttore arriva in un momento in cui la prevenzione dei tumori cutanei è ancora più centrale, soprattutto in Italia dove la sensibilità su questi temi cresce ma resta fondamentale continuare a informare e sensibilizzare anche le nuove generazioni.

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