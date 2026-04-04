Lite furiosa al GF Vip tra Caruso ed Elia: “Schifosa”, “Ti do un ceffone”





L’episodio ha visto lo scambio di espressioni di forte disappunto e minacce verbali.





Durante la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 3 aprile, la signora Antonella Elia ha affrontato una fase di nomination particolarmente complessa. La concorrente è stata oggetto di critiche da parte delle altre gieffine, che considerava amiche, a causa della sua decisione di prendere le difese di Francesca Manzini, distanziandosi così dal gruppo. La prima a nominarla è stata la signora Alessandra Mussolini, che l’ha accusata di doppiezza. In risposta, l’ex ragazza di Non è la Rai ha definito la signora Mussolini “pazza” e ha invitato lei e le altre concorrenti a ritrovare “dignità e decoro”. Lo scontro più acceso si è verificato con la signora Paola Caruso.

La signora Caruso ha nominato la signora Elia esprimendo delusione per il suo comportamento. La riteneva la persona più influente all’interno della casa, l’unica con cui si era confidata, e non ha accettato la sua difesa nei confronti di Francesca Manzini. La signora Elia ha replicato: “Io non ti aggredisco, ti invito a calmarti perché la tua condotta appare irrazionale”. Ha proseguito affermando: “Urli in modo eccessivo, anche nella puntata precedente hai manifestato un comportamento aggressivo”. La signora Caruso ha descritto il proprio atteggiamento come “impetuoso”, ma la signora Elia ha ritenuto che si trattasse di semplice “maleducazione”. Successivamente, la signora Elia ha nominato la signora Caruso. Quest’ultima ha espresso la convinzione che la signora Elia si stia schierando con la signora Manzini perché la percepisce come più forte.

Elia ha espresso il suo disagio in merito all’eccessivo rumore e alla natura caotica dell’ambiente, dichiarando che le è naturale difendere coloro che vengono presi di mira dal gruppo. La concorrente ha proseguito, affermando che Paola Caruso supera costantemente i limiti, dimostrando un livello di aggressività inaudito. La situazione è degenerata ulteriormente a causa di un errore grammaticale commesso da Caruso, che ha sbagliato un congiuntivo. Elia ha fatto notare l’errore, provocando una reazione veemente da parte della quarantunenne, che si è scagliata contro Elia con insulti, definendola “viscida”, “schifosa” e “cafona”. Anche Antonella Antonelli si è unita alla polemica, esprimendo la sua disapprovazione per le parole di Caruso e arrivando a minacciare di colpirla. Caruso ha invitato Antonelli a procedere con la minaccia. Ilary Blasi è intervenuta per sedare gli animi. Successivamente alla puntata, Antonella Elia ha manifestato il suo sconforto, affermando che il programma non è adatto a lei e che ha commesso l’errore di instaurare rapporti che si sono rivelati insinceri.

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