Lory Del Santo indagata per diffamazione dopo le accuse a Sergio Leone: coinvolta anche Caterina Balivo





La showgirl Lory Del Santo è attualmente sotto indagine per diffamazione aggravata a seguito delle dichiarazioni fatte su Sergio Leone, il noto regista scomparso nel 1989. In diverse interviste, Del Santo ha raccontato di un presunto episodio in cui Leone si sarebbe presentato nudo davanti a lei mentre stava lavorando a C’era una volta in America. La denuncia è stata presentata dalla figlia del regista, Francesca Leone. Secondo quanto riportato da Repubblica, la procura di Roma ha concluso le indagini riguardanti il caso di diffamazione aggravata nei confronti di Del Santo. Nell’inchiesta è emerso anche il nome di Caterina Balivo, poiché Del Santo ha narrato l’episodio durante il programma La volta buona. Ora si attende la decisione dei magistrati.





Nel corso degli anni, Lory Del Santo ha menzionato più volte un presunto incontro con Sergio Leone. In un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato di essersi recata nello studio del regista, sperando di ottenere una parte nel film C’era una volta in America. Secondo la sua versione, dopo aver esaminato le sue foto, Leone si sarebbe diretto in un’altra stanza e le avrebbe chiesto di raggiungerlo. Quando Del Santo lo ha trovato, lo avrebbe visto disteso su un letto matrimoniale indossando solo un perizoma. A quel punto, lui l’avrebbe abbracciata, ma Del Santo ha affermato di avergli detto che doveva andare via. Ha anche aggiunto di averlo perdonato subito, spiegando che “la violenza secondo me c’è quando non hai alternative”.

Francesca Leone, la figlia del regista, ha contestato fermamente il racconto di Del Santo, affermando che l’aneddoto non sarebbe mai accaduto. Nella querela, ha evidenziato le incongruenze nelle versioni fornite da Del Santo nel corso degli anni. Inoltre, ha specificato che Sergio Leone non avrebbe mai avuto una stanza con un letto matrimoniale vicino al suo studio. Secondo Francesca, il racconto ripetuto nel tempo è lesivo della memoria di suo padre.

Per quanto riguarda Caterina Balivo, sono emersi alcuni commenti da parte della conduttrice durante il programma La volta buona. In particolare, ha fatto riferimento a uno “schiaffo” che Del Santo avrebbe dovuto dare al regista per il presunto comportamento nei suoi confronti. Francesca Leone ha accusato Balivo di non aver mantenuto un atteggiamento neutrale rispetto alle dichiarazioni di Lory Del Santo.

Attualmente, l’indagine su Del Santo ha suscitato un ampio dibattito. Le dichiarazioni della showgirl hanno sollevato interrogativi sulla veridicità degli eventi narrati e sulla loro interpretazione. La figura di Sergio Leone, noto per i suoi capolavori nel cinema, è stata messa in discussione da queste affermazioni, portando a una reazione da parte della famiglia del regista.

La situazione rimane tesa, con Lory Del Santo che si trova ora a dover affrontare le conseguenze legali delle sue affermazioni. La procura di Roma ha chiuso le indagini, e il prossimo passo sarà il verdetto dei magistrati. La questione non riguarda solo la reputazione di Del Santo, ma anche il rispetto della memoria di un grande regista come Sergio Leone.

In attesa di ulteriori sviluppi, la vicenda continua a generare interesse e discussione, sia nel mondo dello spettacolo che tra il pubblico. La questione della verità e della responsabilità nel raccontare esperienze personali rimane centrale in questa controversia, con le parti coinvolte pronte a difendere le proprie posizioni.



