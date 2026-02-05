“C’è un motivo se non ho mai ringraziato Maria De Filippi”, Giulia Stabile racconta il suo Amici





Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici, ha recentemente condiviso le sue esperienze con il body shaming e i continui commenti negativi che riceve sul suo aspetto fisico. Attualmente residente a Londra, la ballerina ha trascorso 48 ore con l’inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis, raccontando come le critiche abbiano influenzato la sua vita e il suo percorso di autovalutazione.





Nel corso della sua carriera, Giulia ha affrontato insulti e commenti denigratori, iniziando fin dai suoi esordi in Amici. “Appena entrata ad Amici mi diedero dell’oca per la mia risata. I primi insulti arrivarono per la vittoria, mi dissero che non me lo meritavo e che doveva vincere Sangiovanni“, ha dichiarato. Queste esperienze l’hanno portata a riflettere su se stessa e sul suo valore, specialmente nei momenti di difficoltà, quando fatica a riconoscere le sue qualità.

Giulia ha ammesso di aver raggiunto un punto critico, dove non riusciva più a discernere se fosse lei a non piacersi o se fosse il giudizio altrui a influenzarla. “Ho ricominciato terapia e ho iniziato a vedermi con occhi diversi”, ha spiegato. Oggi, pur riconoscendo di non piacersi sempre quando si guarda allo specchio, ha trovato un equilibrio tra ciò che vorrebbe cambiare di sé e ciò che accetta. “Cambierei tante cose di me e allo stesso tempo non vorrei cambiare nulla”, ha aggiunto, parlando delle sue labbra, dei suoi denti e del suo naso.

Le critiche sui suoi denti e sulla sua risata l’hanno colpita profondamente. “Una ragazza una volta imitò la mia risata e mi disse ‘prima di ridere, sistemati i denti’. Da quel momento ho chiuso la bocca e non l’ho più aperta nemmeno per parlare”, ha raccontato. Anche il suo corpo è stato oggetto di scherno, con commenti sul suo peso e sul suo aspetto fisico non conforme agli standard di una ballerina. “Mi hanno inculcato che non vado bene, quei chiletti in più rispetto a… Io sono in salute e mi alleno tutti i giorni, anche se non ho la tartaruga sull’addome”, ha affermato, sottolineando l’importanza della salute rispetto all’aspetto estetico.

Giulia ha anche rivelato di avere una mente autodistruttiva: “Se tante persone mi dicono che sono bella, io ascolterò sempre e solo quella che mi dice che non lo sono”. Questo meccanismo di pensiero ha reso difficile per lei accettare complimenti e riconoscere il suo valore.

Parlando della sua vita amorosa, Giulia ha mantenuto un profilo riservato, specialmente dopo la sua relazione con Sangiovanni. Rispondendo a una domanda sulle sue delusioni amorose, ha ammesso: “Sì, grandi. Me le porto ancora appresso”. Attualmente non è fidanzata, ma osserva le relazioni altrui con interesse: “Quando vedo in giro situazioni d’amore le fotografo e me le tengo”. Ha anche condiviso un momento personale riguardo al sesso, dicendo: “La prima volta che è successo ho pianto. Sono una ragazza di 23 anni, gli ormoni li ho. Nel momento in cui risuccederà, penso che sarà perché sia io che quella persona lo vogliamo”.

Un altro tema toccato da Giulia è stato il suo rapporto con Maria De Filippi, la conduttrice che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. “Senza Maria De Filippi come sarebbe stata la tua vita?”, ha chiesto De Devitiis. Giulia ha rivelato di aver sempre sentito il peso delle accuse di essere “raccomandata”. “Mi dicono sempre ‘ringraziala, raccomandata’, in realtà non l’ho mai ringraziata per vergogna”, ha spiegato. Tuttavia, ha colto l’occasione per esprimere gratitudine: “Grazie perché hai visto qualcosa in me che anche io dovevo vedere, mi hai ricordato che sono brava”. Al telefono, Maria De Filippi ha commentato: “Giulia è proprio buona, a volte anche ‘tonta’ da quanto è buona. Poi soffre sempre per amore”.



