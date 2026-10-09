Lotto e SuperEnalotto venerdì 9 ottobre 2026: estrazioni, numeri e risultati

Lotto e SuperEnalotto 9 ottobre 2026: estrazioni in programma e stato dei risultati Venerdì 9 ottobre 2026 sono in calendario le estrazioni del Gioco del Lotto, del SuperEnalotto…





Lotto e SuperEnalotto 9 ottobre 2026: estrazioni in programma e stato dei risultati

Venerdì 9 ottobre 2026 sono in calendario le estrazioni del Gioco del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale: i concorsi riportati nei calendari ufficiali sono il concorso n.162 per entrambe le lotterie. Al momento della pubblicazione, tuttavia, i bollettini ufficiali relativi al concorso n.162 non risultano ancora pubblicati negli archivi delle estrazioni.





Quando e come si svolgono le estrazioni

Le operazioni estrattive del Lotto e del 10eLotto serale si svolgono quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato, con orario serale intorno alle ore 20:00; il SuperEnalotto segue lo stesso calendario con quattro appuntamenti settimanali (martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il 9 ottobre 2026 è quindi confermata la normale programmazione serale dei concorsi.

Stato dei risultati per il concorso del 9 ottobre 2026

Al momento la pagina di archivio del SuperEnalotto indica il concorso n.162 del 9 ottobre 2026 come “in programmazione” e i campi relativi alla sestina vincente, al numero Jolly e al numero SuperStar risultano ancora vuoti; analoghe indicazioni compaiono nei riferimenti al calendario delle estrazioni del Lotto. In pratica, i numeri del concorso n.162 non sono disponibili nei bollettini ufficiali pubblicati fino a ora.

Numeri e dati disponibili (concorsi precedenti)

È possibile contestualizzare la serata del 9 ottobre con i dati ufficiali dell’estrazione precedente (concorso n.161, giovedì 8 ottobre 2026), che sono già registrati negli archivi ufficiali.

SuperEnalotto – concorso n.161 (8/10/2026)

Combinazione vincente: 29, 52, 57, 60, 65, 72. Numero Jolly: 62. Numero SuperStar: 50. La sestina del 6 non è stata centrata, mentre si segnala la presenza di vincite di categoria inferiori registrate nel concorso.

Lotto – concorso n.161 (8/10/2026)

I numeri ufficiali estratti giovedì 8 ottobre 2026 (concorso n.161) per le singole ruote sono i seguenti (cinquina per ruota):

Bari: 74 62 12 61 9

Cagliari: 75 78 41 86 54

Firenze: 42 65 75 16 73

Genova: 47 50 31 80 49

Milano: 61 23 39 57 40

Napoli: 31 65 58 19 66

Palermo: 19 26 6 71 27

Roma: 40 65 45 29 49

Torino: 24 67 45 64 48

Venezia: 35 61 62 19 13

Nazionale: 67 26 57 14 89.

Montepremi e indicazioni sul jackpot del SuperEnalotto

Dall’esito del concorso n.161 risulta che il “6” non è stato centrato e che il jackpot per il prossimo concorso (n.162, in programma per venerdì 9 ottobre 2026) è cresciuto rispetto al concorso precedente: le stime ufficiali comunicate dopo l’estrazione dell’8 ottobre indicano un montepremi stimato per il prossimo concorso nell’ordine di circa 37,9 milioni di euro.

Annotazioni tecniche e amministrative

Dall’anno 2025 la normativa e le determinazioni amministrative hanno stabilito l’introduzione di un’estrazione settimanale aggiuntiva nella giornata del venerdì per il Gioco del Lotto e per il SuperEnalotto: la programmazione del 9 ottobre 2026 rientra quindi nella normale cadenza dei concorsi prevista per questo periodo.

Ricapitolando: per venerdì 9 ottobre 2026 il concorso n.162 di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto risulta regolarmente inserito nel calendario delle estrazioni; i bollettini ufficiali e le combinazioni vincenti relative al concorso n.162 non risultano ancora pubblicati sull’archivio al momento della chiusura di questo pezzo. I numeri dell’ultimo concorso disponibile (n.161, 8/10/2026) sono — SuperEnalotto: 29, 52, 57, 60, 65, 72 (Jolly 62; SuperStar 50) — e per il Lotto le cinquine per ciascuna ruota sono riportate qui sopra. Il jackpot stimato per il concorso n.162 del 9 ottobre 2026 è di circa €37.900.000.

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