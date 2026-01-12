L’Uomo Con I Fiori





Vado sempre nello stesso negozio di fiori. Un giorno, la cassiera mi sorrise e mi disse: «Ogni settimana compri dei fiori qui. Tua moglie è molto fortunata.» La realtà è che non ho né moglie né fidanzata. Sorrisi e risposi: «In realtà, i fiori sono per mia madre.»





La cassiera batté le palpebre, e il sorriso si addolcì. «È un pensiero dolce,» disse. «Spero che lei lo apprezzi.» Annuii e pagai il mazzo di tulipani rosa. Non le dissi che mia madre era morta quasi tre anni prima.

Ogni domenica, continuavo a visitare la sua tomba. Era una routine: svegliarmi presto, prendere un caffè, fermarmi dal fioraio e guidare fino al cimitero. Mi sedevo accanto alla sua lapide e le parlavo come se fosse ancora lì. Le parlavo del lavoro, del tempo, a volte di sciocchezze, perché altrimenti il silenzio sarebbe stato troppo pesante.

Quella domenica, però, fu diversa. Quando arrivai al cimitero, qualcuno era già seduto sulla panchina vicino alla tomba di mia madre. Era una donna di circa quarant’anni, con capelli castani un po’ disordinati e un quaderno sulle ginocchia. Non piangeva, guardava semplicemente nel vuoto.

Esitai prima di avvicinarmi. «Scusa, posso sedermi?» chiesi, indicando l’estremità libera della panchina. Mi guardò sorpresa, poi annuì.

Per un po’ restammo in silenzio. Alla fine, posa i tulipani sulla tomba e mormorai: «A lei non piacevano i tulipani. Diceva che erano troppo… delicati. Ma ora penso che le stiano bene.»

La donna rise piano, e io la guardai. «Io porto i girasoli,» disse. «Anche se a mio figlio piacevano le ortensie blu. Ma i girasoli… sembrano speranza.»

Non sapevo cosa dire. Non servivano molte parole. Chiuse il quaderno e si presentò. «Mi chiamo Mirela,» disse. «Mio figlio è morto l’anno scorso. Aveva solo ventuno anni.»

«Io sono Theo,» risposi. «Mia madre è morta tre anni fa. Per il cancro.»

Parlammo un po’ quel giorno. Niente di profondo, solo il tipo di silenzio compreso da due persone con un peso nel cuore. Prima di andarmene, mi chiese: «Ci vediamo qui la prossima domenica?»

Così iniziò una nuova abitudine. Io e Mirela ci incontravamo la domenica, portando i nostri fiori, i nostri ricordi e la nostra tranquilla presenza. A volte parlavamo, a volte no. Nessuna pressione. Solo due estranei in lutto, fianco a fianco.

Una domenica notai che aveva delle occhiaie profonde; sembrava più stanca del solito.

«Tutto bene?» chiesi.

Esitò. «Mi tagliano le ore di lavoro. Sto pensando di prendere un secondo impiego… è dura. Ero insegnante. Ora do ripetizioni e pulisco uffici. Il lutto ti costringe a ricominciare in modi strani.»

Volevo aiutarla, ma non sapevo come. Così ascoltai.

Quella settimana chiesi al mio amico Lavi, che aveva una piccola casa editrice, se cercassero correttori di bozze part-time. Lavi disse che sì, avevano bisogno di qualcuno che aiutasse a organizzare le proposte di libri per bambini.

Consigliai Mirela. Una volta aveva detto che scriveva poesie e leggeva storie a suo figlio ogni sera. «Ha un bel cuore,» dissi a Lavi. «È un buon inizio.»

Mirela ottenne il lavoro.

La domenica successiva la vidi sorridere in un modo che non avevo mai visto prima. «Mi ero dimenticata di quanto fosse bello lavorare con le parole,» disse. «Non sorridevo così da anni.»

Sorrisi, senza dirle che c’entravo qualcosa. Annuii e dissi: «Sono contento.»

I mesi passarono. I nostri incontri domenicali divennero qualcosa che aspettavo con piacere—non per dovere, ma perché mi piaceva stare con Mirela. Parlavamo di più, ridevamo di più. A volte portavamo dei panini e pranzavamo lì.

Un giorno lei portò un vecchio album di fotografie. «Questo è mio figlio,» disse, mostrando le foto di un adolescente alto e dal sorriso contagioso. «Si chiamava Victor.»

Le mostrai una foto di mia madre trentenne, con un enorme piatto di sarmale. «Cucinava come se nutrisse un esercito. Ogni domenica.»

Ridiamo insieme. Per la prima volta da tanto, non c’era solo tristezza.

Verso fine primavera, Mirela disse che avrebbe saltato qualche domenica. «Vado a trovare mia sorella a Cluj. Me lo chiede da anni. Penso di essere pronta.»

Le dissi che mi sarebbe mancata, e lo intendevo davvero. Senza di lei, quella domenica fu stranamente silenziosa.

Ero dal fioraio come al solito. Questa volta la cassiera—una nuova—chiese: «Sempre tulipani? È il suo fiore preferito?»

Sorrisi. «Non proprio. Ma adesso mi sembrano giusti.»

La domenica dopo portai… girasoli.

Quando Mirela tornò, mi portò un portachiavi da Cluj e un piccolo quaderno. «Ho scritto qualche poesia,» disse timidamente. «Vuoi leggerle?»

Lo feci. Erano crude, sincere, piene di speranza. Le dissi che erano meravigliose. Lei arrossì.

Poi qualcosa cambiò tra noi. Non in modo drammatico, ma lentamente, con delicatezza. Cominciò a scrivermi durante la settimana. Messaggi semplici: «Ho visto il girasole più grande oggi» o «Ho bevuto il miglior caffè e ho pensato alle tue pessime raccomandazioni.»

Ci incontrammo anche fuori dal cimitero: in caffè, librerie, e persino una volta a bowling—imbarazzante ma dolce.

Un pomeriggio, mentre passeggiavamo lungo il fiume, si fermò e disse: «Sai, non pensavo avrei mai sentito di nuovo questa sensazione. Al sicuro. Vista.»

Anch’io la sentivo.

Ma proprio quando tutto sembrava leggero, la vita ci ricordò quanto può essere imprevedibile.

Un venerdì, Mirela chiamò con la voce tremante. «Theo… ho perso il lavoro. Lavi ha dovuto ridurre il personale. Non so cosa fare.»

Mi sentii male. Non perché l’avevo aiutata a trovare quel lavoro, ma perché non potevo sistemare tutto io. Quel senso di impotenza bruciava.

Le dissi solo che ci saremmo visti quella sera. Ci sedemmo nella mia auto, guardando la pioggia scorrere sul parabrezza. Era in silenzio.

«Sembra che ogni passo avanti, la vita mi rimandi indietro di due,» disse.

Non provai a tirarle su il morale con frasi fatte. Dissi solo: «Allora faremo quei passi insieme. Per tutto il tempo che serve.»

Una settimana dopo le feci una sorpresa.

«Ti ricordi quel quaderno di poesie?» le chiesi.

Annui.

«L’ho dato a un mio amico che lavora nell’editoria per bambini. Vuole trasformarle in una piccola raccolta illustrata. Pensa che genitori che hanno perso un figlio… potrebbero sentirsi compresi.»

I suoi occhi si riempirono di lacrime. «Davvero?»

«Completamente.»

Quella fu la prima volta che mi abbracciò forte, senza lasciar andare per un lungo momento.

Il libro fu pubblicato—Girasoli Dopo la Pioggia. Non fu un bestseller, ma trovò il suo pubblico. Genitori, psicologi, perfino alcune biblioteche ordinarono copie. Mirela riceveva lettere di persone che dicevano che le sue parole le avevano aiutate a piangere quando non ci riuscivano.

Lei sembrava radiosa.

Non abbiamo mai definito quello che c’era tra noi “una relazione” con etichette. Non era quel tipo di cosa. Era più profondo, fatto di silenzi condivisi e comprensione. Ma lentamente le nostre vite si intrecciarono—domeniche, caffè, e persino aiutandoci a preparare la cena.

Poi arrivò un altro colpo inaspettato.

Mio padre—con cui non parlavo da anni—mi chiamò dal nulla. Disse di essere malato e che voleva chiedermi scusa.

Non ero sicuro di essere pronto. Raccontai tutto a Mirela. Lei mi disse qualcosa che non dimenticherò mai: «A volte il perdono è il regalo che fai a te stesso, non all’altra persona.»

Così lo incontrai. Tè, confusione, parole incerte… poi onestà. Ammise di non aver saputo come essere un padre dopo la morte di mia madre. Ammettei che non sapevo come perdonarlo, fino a quando non trovai qualcuno che mi insegnasse a stare con il dolore.

L’incontro non risolse tutto, ma riaprì una porta che pensavo chiusa per sempre.

I mesi passarono. Il libro di Mirela fu adottato da un gruppo locale di supporto per il lutto. Lei leggeva le sue poesie ad altri genitori, e io stavo sempre in fondo alla stanza, orgoglioso in silenzio.

Poi una domenica, al cimitero, portai i tulipani sulla tomba di mia madre e Mirela mise i girasoli accanto a quelli di Victor. Mi guardò e disse: «Pensi che loro approverebbero di noi?»

Sorrisi. «Penso che sarebbero felici che ci siamo aiutati a continuare.»

Quella sera cucinai a casa—sarmale, come li faceva mia madre. Mirela portò una bottiglia di vino e una sua nuova poesia. Dopo cena, ci sedemmo sul divano, entrambi pieni, stanchi e contenti.

Lei guardò intorno e disse: «Sai, non sembra un nuovo inizio. Sembra una continuazione.»

E capii qualcosa di importante: la vita non ci dà capitoli perfetti. Ci dà fili. Alcuni si sfilacciano, altri si annodano; ma alcuni si intrecciano in modi che non avremmo mai immaginato.

Continuo ad andare nello stesso negozio di fiori. La cassiera—ora un’altra—mi ha chiesto: «Ancora fiori per tua madre?»

Ho sorriso. «In realtà ora sono per due persone. Mia madre… e qualcuno che mi ricorda perché continuo a presentarmi.»

E lei ha annuito, come se comprendesse davvero.

Forse lo fece.

Io e Mirela non abbiamo avuto una storia d’amore grandiosa o esplosiva. Ma quello che abbiamo è reale—guadagnato, tranquillo, e curativo. A volte le connessioni più belle non nascono dai fuochi d’artificio, ma dai silenzi condivisi e da una resilienza gentile.

Non ci siamo trasferiti insieme. Non c’è stato bisogno. Ma ogni domenica ci vediamo ancora. Con fiori in mano. E storie nel cuore.

Perché a volte l’amore non irrompe fragoroso. Cresce piano, come i tulipani dopo l’inverno. O i girasoli che volgono il volto verso il sole, anche dopo la tempesta.

E questa è la storia.

Se anche tu hai portato nel cuore il lutto e hai trovato un motivo per andare avanti—forse questa storia era per te.

Se ti ha toccato, condividila con chi ne ha bisogno.

E se mai ti ritrovi seduto accanto a qualcuno che soffre—resta.

A volte basta questo.



