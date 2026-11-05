Ballando con le stelle, incidente con i capelli e imprevisti in pista per Manuela Moreno





La giornalista ha vissuto momenti di grande tensione durante la diretta televisiva sulla pista di Rai 1





Forti tensioni hanno segnato la pista da ballo del popolare show di Rai 1 durante la trasmissione speciale dedicata ad Halloween, mentre una delle concorrenti più celebri affrontava un guasto tecnico imbarazzante sulle note di un brano arcinoto. La giornalista Manuela Moreno, intenta a danzare un cha cha cha a fianco del maestro Carlo Aloia, ha dovuto gestire un blocco inatteso che ha quasi rovinato tutta la sua esibizione di fronte alle telecamere.

All’avvio della sequenza di passi sulla pista del noto show televisivo trasmesso da Rai 1, le lunghe extension applicate ai capelli della concorrente Manuela Moreno si sono impigliate in modo del tutto inatteso esattamente nel bottone della giacca indossata dal maestro Carlo Aloia. Questo imprevisto meccanico ha bloccato in maniera temporanea la testa della giornalista, impedendole di eseguire correttamente i movimenti previsti dalla scaletta coreografica stabilita per quella particolare serata. Per uscire da quella situazione di stallo e riprendere il pieno controllo del proprio corpo, la nota protagonista ha dovuto imprimere un vigoroso strattone, finendo inevitabilmente per staccare una porzione delle ciocche finte che adornavano la sua acconciatura durante la complessa esibizione del cha cha cha.

Nonostante il disagio evidente e la sorpresa del momento, la professionista ha scelto di non interrompere la musica e ha portato a termine l’esercizio fino alla fine, chiudendo l’esibizione con una spettacolare presa in cui il ballerino l’ha sollevata adoperando una sola mano. La vicenda non si è però esaurita sul palcoscenico della Sala delle Stelle. Giunti al momento del giudizio da parte degli esperti in studio, il maestro Carlo Aloia ha cercato ironicamente di rimediare al danno provato, tentando di riattaccare la ciocca di capelli perduta direttamente sulla testa della sua celebre allieva.

Gli esperti della giuria, incaricati di fornire un giudizio tecnico sulla prova presentata dal duo sulla pista da ballo, hanno riscontrato differenti imprecisioni e difetti nello sviluppo dei passi fondamentali. Durante la valutazione complessiva, i giudici hanno posto l’accento su evidenti debolezze riscontrate sia nella gestione del ritmo che nella scioltezza generale dei movimenti eseguiti dai concorrenti. L’insolito e particolare episodio verificatosi nel corso della diretta è stato in seguito approfondito all’interno della trasmissione televisiva interamente dedicata ai retroscena e ai dettagli inediti del programma.

In quella circostanza specifica, la nota protagonista ha voluto mostrare pubblicamente ai telespettatori i frammenti delle ciocche di capelli che erano rimasti impigliati durante la performance trasmessa nella notte di Halloween. La dimostrazione pratica effettuata nello spazio pomeridiano o serale ha permesso di comprendere meglio la dinamica dell’inconveniente tecnico che aveva costretto la giornalista a compiere un forte strattone per liberarsi dal bottone della giacca del maestro, proseguendo poi la coreografia fino al termine della canzone senza mai fermare la musica nonostante la situazione imbarazzante vissuta in diretta televisiva.

Le difficoltà per la coppia non erano iniziate soltanto sotto le luci dei riflettori televisivi. Durante la sessione di prove svolta nel corso del venerdì precedente, la preparazione dell’evento aveva già subito un imprevisto di natura fisica quando il maestro di ballo aveva colpito involontariamente la giornalista con una gomitata all’altezza dell’occhio sinistro, lasciandole un evidente livido sul volto. Superati tutti gli ostacoli e le valutazioni dei severi giudici, la coppia è comunque riuscita a conquistare l’accesso alla prossima puntata del programma, fissata ufficialmente per il pomeriggio o la sera di sabato sette novembre, sebbene non siano ancora stati resi noti i dettagli relativi al prossimo genere musicale che i concorrenti dovranno interpretare.



