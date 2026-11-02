Mara Venier e Domenica In: il bilancio tra addio alla Rai e tensioni in studio





La conduttrice chiarisce i rapporti con Teo Mammucari e smentisce le voci sui presunti litigi dietro le quinte





Il futuro televisivo di Mara Venier continua a occupare il centro del dibattito mediatico mentre la storica conduttrice guida la programmazione di Domenica In su Rai 1. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Gente e a Fanpage.It, la presentatrice ha ribadito la ferma intenzione di lasciare la conduzione del contenitore festivo al termine dell’edizione in corso. La scelta sarebbe dettata dal desiderio di dedicare maggiore spazio alla sfera privata e agli affetti familiari, sebbene il pubblico conservi qualche dubbio sulla decisione definitiva, ricordando annunci analoghi pronunciati in passato e poi seguiti da un ritorno in studio.

Interpellata sulle motivazioni che l hanno convinta a tornare nuovamente davanti alle telecamere per questa nuova annata lavorativa sulla rete ammiraglia pubblica, la nota presentatrice ha voluto chiarire apertamente ogni aspetto legato a tale scelta. Nello specifico, la popolare padrona di casa ha precisato che ad accendere il suo entusiasmo e a spingerla verso la firma del contratto sono state proprio quelle vibrazioni intense e quel carico di vitalità profonda che la quotidianità professionale sa regalarle continuamente.

Nonostante il peso degli anni trascorsi sul set e i frequenti dubbi espressi in merito a un imminente addio definitivo al celebre contenitore festivo della domenica pomeriggio, la celebre timoniera ha avvertito dentro di sé la spinta irrinunciabile derivante da una passione autentica. Questa forte carica emotiva continua a rappresentare il motore principale della sua lunghissima carriera artistica, permettendole di affrontare ogni singola puntata con la medesima dedizione e lo stesso coinvolgimento che hanno caratterizzato i suoi grandi successi passati, vincendo così ogni residua incertezza iniziale e confermando il legame indissolubile con il pubblico affezionato che la segue sempre con immutato calore ovunque vada.

Durante le recenti puntate dello show televisivo non sono mancati momenti di forte attrito dentro lo studio. Mentre si celebrava il cameraman Marco, storico operatore presente da trentotto anni, Teo Mammucari ha bloccato il momento con una interruzione inattesa. Questa mossa ha provocato la risposta immediata della conduttrice Mara Venier, che lo ha etichettato come un pirla davanti alle telecamere, confermando senza alcun pentimento la validità del gesto compiuto. In seguito a tale discussione, la presentatrice ha intimato al comico di evitare intromissioni future durante le sue interviste, ribadendo comunque pubblicamente di nutrire un affetto sincero e profondo nei suoi confronti nonostante questo acceso diverbio occorso in diretta.

La vicenda ha alimentato diverse indiscrezioni riguardo a un clima particolarmente teso dietro le quinte del programma domenicale. In particolare, i rumor circolati tra gli addetti ai lavori parlavano di un presunto scontro verbale o fisico nei camerini tra Teo Mammucari e Paolo Capponi, figlio della conduttrice. La diretta interessata ha prontamente smentito questa ricostruzione dei fatti, precisando che il figlio si trovava semplicemente all’interno della redazione e che non si è verificata alcuna colluttazione. Inoltre, la presentatrice ha negato categoricamente di aver posto alcun aut aut alla produzione per scegliere tra la propria permanenza e la presenza del comico all’interno del cast.

Tramite SMS inviati durante la messa in onda domestica il consorte Nicola Carraro commenta ogni fase dello show alternando giudizi positivi ad appunti polemici verso la conduttrice. Mantenere la calma quando accadono imprevisti in studio mette a dura prova l’equilibrio sentimentale di chi guida il format pomeridiano. Il criterio operativo prescelto intende proteggere la dignità degli ospiti e delle persone che lavorano da anni per l’emittente pubblica scongiurando il rischio che interventi estemporanei rovinino il clima della trasmissione.



