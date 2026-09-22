Martina Colombari confessa: “Dopo anni con Billy Costacurta ho avuto un’altra relazione”





Martina Colombari ripercorre la sua relazione con Billy Costacurta in un’intervista, rivelando di aver avuto un’altra relazione durante l’anno di crisi in cui sono stati lontani: “Siamo stati lontani circa un anno, prima di avere Achille”.





Colombari esplora la sua lunga storia con l’ex difensore del Milan, sfatando i cliché del matrimonio perfetto. Tra le dichiarazioni più incisive rilasciate al Corriere della Sera, emerge la confessione di una pausa durata circa un anno – già parzialmente accennata in passato – e una riflessione sul concetto di fedeltà e sui tabù di una “società bacchettona”.

L’altra relazione di Martina

Parlando delle evoluzioni del loro legame, che dura da tre decenni, l’ex Miss Italia affronta senza filtri gli alti e bassi del suo matrimonio. Nei mesi scorsi, aveva già fatto scalpore la rivelazione sulla crisi che aveva portato la coppia a separarsi temporaneamente. Oggi, Colombari arricchisce quel racconto: “Dopo sette, dieci anni, non mi ricordo neanche più, io ho avuto un’altra relazione. Siamo stati lontani circa un anno, prima di avere Achille”. Questo allontanamento, dunque, è reale e in passato l’attrice lo aveva già definito come uno scoglio superato grazie alla forza ritrovata nell’affrontare insieme le difficoltà familiari e la crescita del figlio Achille.

Colombari sottolinea che, come spiega lei stessa, “ogni cinque o dieci anni è come se nascesse una nuova storia d’amore”, e che spesso le coppie si separano perché “è più semplice dire ‘non andiamo più d’accordo’ anziché rimettersi in discussione”.

Riflessioni sull’infedeltà

L’intervista colpisce anche per le parole dedicate al tema della fedeltà e alle dinamiche di coppia. Secondo l’attrice, il giudizio esterno pesa come un macigno: “Penso che, se non fossimo in una società così bacchettona, tante relazioni andrebbero molto più avanti. Non significa che io sia pro-infedele, però credo che manchi un po’ di sincerità”. Questa visione ridimensiona il peso degli errori occasionali: “Non so se l’infedeltà è il problema più grosso in una coppia, forse ci sono altre dinamiche che sono anche più gravi di una scappatella random. È grave quando hai la pretesa di cambiare il partner o quando il tuo partner ti vincola e non ti permette di vivere la tua vita”.

Una nuova prospettiva sulla vita di coppia

Le parole di Colombari spostano radicalmente il focus del dibattito sulla vita a due: non più l’errore occasionale come discrimine assoluto, ma la qualità del legame e il rispetto degli spazi individuali. La riflessione dell’ex Miss Italia, quindi, disinnesca i dogmi tradizionali per concentrarsi sulle vere dinamiche disfunzionali di un rapporto. Non si tratta solo di una “scappatella”, ma di un controllo asfissiante e della pretesa di cambiare il partner. Trent’anni di vita condivisa con Billy Costacurta restituiscono così un’immagine di un legame in cui la solidità non si basa sulla perfezione, ma sulla capacità di accettare la sincerità, anche quando è scomoda.

Visualizzazioni: 60



