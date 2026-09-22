Ilary Blasi, doccia fredda dopo la puntata del Grande Fratello Vip: ora è ufficiale





La terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 porta un primo segnale di crescita sul fronte degli ascolti, anche se non basta per conquistare la prima serata. Il reality condotto da Ilary Blasi ha migliorato il risultato ottenuto nei precedenti appuntamenti, fermandosi però alle spalle de Il giovane Montalbano, trasmesso su Rai 1 con l’ultimo episodio della seconda stagione.





Quello del 21 settembre rappresentava un appuntamento particolarmente importante per il programma di Canale 5. Dopo appena cinque giorni dall’inizio dell’edizione, il cast era ormai al completo e nella Casa cominciavano a svilupparsi le prime dinamiche tra i concorrenti. Al tempo stesso, i dati registrati nelle prime due dirette avevano reso particolarmente atteso il risultato della terza puntata.

L’esordio del 17 settembre aveva infatti raccolto 1.879.000 spettatori, corrispondenti al 16,92% di share. Un risultato seguito, appena due giorni più tardi, da una nuova flessione. La puntata di sabato 19 settembre aveva ottenuto 1.532.000 spettatori, con una quota di share intorno al 15,8%.

La serata del 21 settembre diventava quindi un primo banco di prova per verificare la capacità del programma di recuperare pubblico dopo l’avvio. La risposta è arrivata dai dati della terza diretta: il Grande Fratello Vip ha raggiunto circa 1,9 milioni di spettatori, ottenendo il 18,3% di share.

Il dato evidenzia un miglioramento rispetto alle prime due puntate. In particolare, sul fronte dello share il reality è passato dal 16,92% dell’esordio al 15,8% del secondo appuntamento, per poi risalire al 18,3% nella serata di lunedì.

Il recupero non è stato però sufficiente per superare Rai 1. Sulla rete ammiraglia del servizio pubblico era infatti in programma Il giovane Montalbano, con l’episodio Un’albicocca, conclusione della seconda stagione e finale della serie interpretata da Michele Riondino.

L’ultima puntata della fiction ha ottenuto 2.928.000 spettatori, raggiungendo il 19,8% di share. Numeri che hanno permesso a Rai 1 di conquistare il confronto della prima serata davanti al reality di Canale 5.

La sfida televisiva metteva quindi di fronte due prodotti profondamente differenti. Da una parte una fiction già conosciuta dal pubblico e legata all’universo narrativo creato da Andrea Camilleri, dall’altra un reality appena iniziato e ancora nella fase in cui rapporti, alleanze e contrasti tra i concorrenti devono prendere forma.

L’episodio di Il giovane Montalbano aveva inoltre un peso particolare all’interno della serie. In Un’albicocca, Salvo e Livia si preparano al trasferimento a Genova, mentre un’indagine legata a una morte inizialmente considerata accidentale accompagna il racconto verso gli eventi del 23 maggio 1992 e la strage di Capaci.

Canale 5 ha invece puntato sulle prime dinamiche nate nella Casa. Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha affrontato durante la diretta tensioni, rapporti personali e televoto, mentre i concorrenti iniziavano a mostrare in maniera più definita le proprie personalità.

Il confronto con le due puntate precedenti rappresenta comunque l’elemento principale per valutare il risultato del reality. Pur restando dietro Rai 1, il programma ha infatti recuperato diversi punti di share rispetto all’appuntamento di sabato.

La crescita dal 15,8% al 18,3% permette così al Grande Fratello Vip 2026 di interrompere, almeno per una serata, il calo registrato subito dopo il debutto. Saranno i prossimi appuntamenti a mostrare se il risultato rappresenti l’inizio di una tendenza più stabile oppure un dato legato alla singola puntata.

La serata televisiva del 21 settembre ha comunque proposto numerose alternative sulle altre reti. Su Rai 2 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road ha raggiunto 649.000 spettatori, corrispondenti al 4% di share.

Su Italia 1 Peppermint – L’angelo della vendetta ha invece superato il milione, ottenendo 1.010.000 spettatori e il 6,3%. Rai 3, con Lo Stato delle Cose, ha raccolto 978.000 spettatori, pari al 7,4% di share.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 561.000 spettatori e il 4,9%, mentre La7 ha proposto La Torre di Babele, seguita da 806.000 spettatori con il 4,7% di share.

Numeri più contenuti per Tv8, dove Mia moglie per finta ha raggiunto 350.000 spettatori e il 2,4%. Sul Nove, invece, Little Big Italy ha raccolto 576.000 spettatori, facendo registrare il 3,6%.

Il confronto principale della serata resta dunque quello tra Rai 1 e Canale 5. In termini di spettatori, Il giovane Montalbano ha mantenuto un vantaggio superiore al milione rispetto al Grande Fratello Vip. Anche sullo share la fiction è rimasta davanti, con il 19,8% contro il 18,3% del reality.

Per il programma condotto da Ilary Blasi, tuttavia, il dato assume un significato diverso se confrontato con l’andamento interno dell’edizione. Dopo la perdita di pubblico registrata tra la prima e la seconda puntata, la terza diretta ha mostrato una risalita proprio mentre nella Casa iniziano a svilupparsi le prime storie.

Con il cast ormai completo e una convivenza destinata inevitabilmente a produrre nuovi confronti, il dato delle prossime puntate permetterà di capire meglio l’andamento dell’edizione. Per il momento, la serata del 21 settembre consegna la leadership a Il giovane Montalbano, mentre il Grande Fratello Vip 2026 migliora rispetto al precedente appuntamento e raggiunge il 18,3% di share.

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