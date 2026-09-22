Grande Fratello Vip, Andreas Muller vuota il sacco su Veronica: Guendalina Tavassi incredula





Una semplice conversazione tra concorrenti si è trasformata in uno dei momenti più commentati delle ultime ore al Grande Fratello Vip 2026. Protagonisti Andreas Muller e Guendalina Tavassi, che durante una chiacchierata nella Casa hanno affrontato un particolare della vita privata del ballerino: la differenza d’età con la compagna Veronica Peparini.





Muller sta raccontando progressivamente diversi aspetti della propria storia personale durante la permanenza nel reality. Inevitabilmente, tra gli argomenti affrontati con gli altri concorrenti è comparsa anche la relazione con Veronica, con la quale ha costruito negli anni un importante progetto familiare.

I due si sono conosciuti professionalmente nell’ambiente di Amici. Andreas ha raggiunto la notorietà partecipando al talent, mentre Veronica Peparini faceva parte del programma in qualità di coreografa e insegnante. Il loro rapporto si è successivamente trasformato in una relazione sentimentale, proseguita negli anni fino alla nascita delle gemelle Penelope e Ginevra.

La coppia non ha mai fatto mistero della propria storia e nel tempo ha condiviso pubblicamente diversi momenti della vita privata. Tra gli aspetti che hanno suscitato maggiore curiosità c’è sempre stata anche la differenza anagrafica, argomento tornato ora al centro dell’attenzione proprio grazie a quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip.

A sollevare la questione è stata Guendalina Tavassi. Nel corso di una delle conversazioni quotidiane tra gli inquilini, la concorrente ha chiesto direttamente ad Andreas quanti anni di differenza ci fossero tra lui e Veronica.

Guendalina sembrava aspettarsi una distanza anagrafica decisamente inferiore. La gieffina aveva infatti ipotizzato che tra i due ci fossero circa dieci anni. La risposta di Muller ha però modificato completamente la sua reazione: tra Andreas e Veronica la differenza è di 25 anni.

La sorpresa di Guendalina Tavassi è stata immediata. La concorrente, dopo aver realizzato quale fosse la reale distanza anagrafica tra i due, ha rivolto un commento all’aspetto della coreografa.

“Ma che crema usa Veronica”.

Una battuta con la quale Guendalina ha manifestato il proprio stupore per l’età di Veronica Peparini, evidentemente diversa da quella che aveva immaginato osservandola. La conversazione avrebbe potuto terminare in quel momento, ma Tavassi ha immediatamente trovato un altro modo per scherzare sulla situazione.

Dopo il commento rivolto indirettamente alla coreografa, la gieffina si è infatti girata verso Andreas Muller e ha aggiunto:

“Ah zì, te stai invecchiando male”.

Lo scambio ha provocato le risate dei presenti e in breve tempo le immagini hanno iniziato a circolare fuori dalla Casa. Il video della conversazione è stato ripreso sui social, dove diversi spettatori hanno commentato soprattutto l’espressione di Guendalina nel momento in cui ha scoperto che la differenza d’età non era quella che aveva inizialmente immaginato.

Il siparietto ha riportato inevitabilmente l’attenzione anche sulla storia tra Andreas Muller e Veronica Peparini. La differenza anagrafica tra i due è stata infatti più volte oggetto di curiosità nel corso degli anni, ma non ha impedito alla coppia di portare avanti il proprio rapporto e costruire una famiglia.

La loro conoscenza risale al periodo legato ad Amici. Per Andreas, il programma ha rappresentato una tappa determinante della carriera artistica, mentre Veronica era già una professionista affermata nel mondo della danza e della televisione. Con il passare del tempo il loro rapporto è andato oltre l’ambito professionale.

Guendalina: “vabbè ma hai 20 anni..” Andreas: “No 30, indovina la differenza d’età tra me e Veronica” Guendalina: “Vabbè 10” Andreas: “No 25” Guendalina: “MA CHE CREMA USA VERONICA?!?” GUENDALINAAAAAA #gfvip https://t.co/BRKilLjFlT — Tony🐦‍🔥• che fastidio (@tblu56) September 22, 2026

La relazione è stata successivamente vissuta anche pubblicamente, con i due che hanno raccontato in diverse occasioni alcuni passaggi del loro percorso insieme. Uno dei più importanti è arrivato con la nascita delle gemelle Penelope e Ginevra, che ha segnato una nuova fase della loro vita.

Nella Casa, però, l’argomento non è stato affrontato con particolare serietà o con l’intenzione di aprire una discussione sulla coppia. La domanda di Guendalina Tavassi è nata nell’ambito di una normale conversazione e la risposta inattesa ha dato origine a uno scambio ironico.

Proprio la spontaneità della scena sembra aver attirato l’attenzione di una parte degli spettatori. Sui social il filmato è stato condiviso e commentato, con numerosi utenti concentrati sulle battute pronunciate dalla concorrente e sulla sua sorpresa davanti alla risposta di Andreas.

Per Guendalina Tavassi si tratta di un altro momento nato dalle conversazioni quotidiane nella Casa e successivamente diventato materiale di discussione fuori dal reality. Fin dai primi giorni del Grande Fratello Vip 2026, la concorrente si è infatti resa protagonista di diversi scambi con gli altri inquilini, spesso caratterizzati dal suo modo diretto di intervenire.

Anche Andreas Muller, parallelamente, sta facendo emergere diversi aspetti della propria vita lontano dalla dimensione professionale con cui il pubblico lo ha conosciuto. Il rapporto con Veronica Peparini occupa inevitabilmente una parte importante di questo racconto, considerando il percorso compiuto insieme e la famiglia costruita negli anni.

Questa volta, tuttavia, non sono servite lunghe confidenze. Una domanda sull’età, la risposta di Andreas e le due battute di Guendalina sono state sufficienti per trasformare una normale chiacchierata in un momento rapidamente rilanciato sui social.

La scoperta dei 25 anni di differenza tra Andreas Muller e Veronica Peparini ha dunque sorpreso soprattutto Guendalina Tavassi, convinta inizialmente che il divario fosse molto più contenuto. La sua reazione, tra il commento sulla presunta “crema” utilizzata da Veronica e la battuta rivolta direttamente al ballerino, ha fatto il resto, regalando al Grande Fratello Vip 2026 un nuovo siparietto destinato a circolare anche fuori dalla Casa.

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