Meloni sbotta: “La sinistra è sempre dalla parte sbagliata della storia” sulle proteste per Maduro





Ho trovato particolarmente sconcertante, soprattutto alla luce delle recenti mobilitazioni sindacali, apprendere che nel Venezuela un docente percepisca un salario mensile di 2 dollari, integrato da bonus che portano il compenso complessivo a circa 160 dollari.





Inoltre, è preoccupante constatare che gli studenti frequentino la scuola solo due giorni alla settimana. Ci troviamo in una situazione di povertà diffusa e generalizzata. Ciò che mi sorprende, o forse non sorprende più, è che le immagini a cui si fa riferimento descrivono una realtà che la sinistra ha sempre conosciuto. Si tratta di una realtà in cui non è l’ideologia ad adattarsi alla realtà, bensì la realtà ad adattarsi all’ideologia. Pertanto, trovo surreale assistere a italiani di estrema sinistra che spiegano a esuli venezuelani cosa significhi essere venezuelani.

Inoltre, ritengo che la risposta più appropriata sia stata fornita dai venezuelani che, nelle ultime ore, hanno inondato i social media con espressioni di gioia e speranza per il futuro della loro nazione. Questo è ciò che mi preme maggiormente – ha proseguito la Premier Giorgia Meloni – Francamente, non mi interessa il giudizio di una sinistra che si trova costantemente dalla parte sbagliata della storia. La Premier ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta a una domanda riguardante le manifestazioni della Cgil in seguito all’arresto di Maduro.



