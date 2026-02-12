Mentre dissezionavano un cadavere maschile, gli scienziati hanno fatto alcune scoperte inaspettate





Nel 2024, alcuni membri della Scuola di Medicina dell’Università di Birmingham, a Edgbaston, stavano dissezionando il cadavere di un uomo di 79 anni quando hanno fatto una sorprendente e rarissima scoperta nell’area genitale. Facendo un rapido conteggio, hanno trovato tre peni invece del solito uno.

La formazione congenita di peni soprannumerari – ovvero la presenza dalla nascita di un pene in più – è una condizione estremamente rara, che colpisce solo 1 persona su 5-6 milioni. Il team ha osservato che, tra il 1606 e il 2023, sono stati documentati solo 168 casi scientifici di polifallia, ovvero la presenza di più di un pene. Di questi, solo uno riportava la presenza di triphallia, ossia tre peni.

“Quasi tutti i chirurghi hanno deciso di rimuovere un pene esterno aggiuntivo, spesso quello non funzionale o più piccolo”, ha osservato il team nel proprio rapporto. “Tuttavia, generalmente non si è intervenuti in caso di formazione interna del pene, poiché di solito non provoca sintomi.”

A causa delle politiche locali, non si conosce molto della storia clinica dell’uomo prima della sua morte e della consegna del cadavere ai ricercatori, al di là di quanto emerso durante l’esame alla Scuola di Medicina dell’Università di Birmingham.

“Quest’uomo bianco, sulla fine dei 70 anni, era alto circa 1,80 metri e di corporatura medio-grande”, ha scritto il team. “Il reperto più notevole, come già discusso, è stata la presenza di una triplicazione interna del pene.” Il gruppo ha aggiunto che l’uomo potrebbe non essere stato consapevole dell’anomalia, poiché i peni accessori erano “interni”, cioè nascosti sotto la pelle.

“La maggior parte dei casi di duplicazione esterna del pene è associata ad altre anomalie congenite – inclusa la duplicazione di strutture mediane come vertebre, ano, cuore, trachea, esofago, reni e arti (associazione VACTERYL) – mentre la duplicazione interna del pene spesso si manifesta più tardi nella vita come scoperta accidentale”, hanno scritto i ricercatori.

“Tuttavia, l’uomo potrebbe aver vissuto con deficit funzionali dovuti all’anatomia anomala della regione, tra cui infezioni urinarie, disfunzione erettile o problemi di fertilità”, hanno aggiunto.

Secondo il team, i due peni “extra” si trovavano all’interno dello scroto, e per questo motivo potrebbero essere passati inosservati fino al momento della morte. Tuttavia, il gruppo ha trovato segni di un intervento per ernia inguinale, che potrebbe aver richiesto l’uso di un catetere, la cui introduzione sarebbe stata complessa data la particolare anatomia uretrale. Se i peni aggiuntivi furono notati in quell’occasione, il personale medico decise comunque di non intervenire.

Poiché la maggior parte delle persone con più di un pene non presenta sintomi, e data la scoperta di peni aggiuntivi in cadaveri, i ricercatori suggeriscono che questa condizione potrebbe essere più comune di quanto si pensi.

“Il pene si sviluppa dal tubercolo genitale ed è controllato dal DHT (diidrotestosterone). Anomalie genetiche che influenzano l’espressione dei recettori degli androgeni possono causare anomalie morfologiche dei genitali”, ha spiegato il team.

“In questo caso, potrebbe essersi verificata una triplicazione del tubercolo genitale. L’uretra si è inizialmente sviluppata nel pene secondario, ma quando questo non si è formato completamente, l’uretra ha deviato il suo percorso sviluppandosi nel pene principale. Il pene terziario è un residuo del tubercolo genitale triplicato.”

Il team ha osservato che, nel caso di quest’uomo, probabilmente non vi erano infezioni, poiché non presentava una “uretra cieca” (cioè una uretra che termina in un sacco chiuso). Tuttavia, potrebbe aver provato dolore durante i rapporti sessuali “a causa della possibile erezione dei peni secondario e terziario”.

Gli autori hanno infine suggerito la necessità di sviluppare un sistema di classificazione più preciso per i casi di peni aggiuntivi, in grado di riconoscerne meglio le differenze cliniche e le implicazioni mediche.



