Mi dichiararono morto, mi svegliai nel cella frigo dell’obitorio





Non ricordo molto di quella sera. Ricordo la cena con i miei genitori. Ricordo di aver litigato con mia madre per una stupidaggine, forse il conto della luce o qualcosa del genere. Ricordo di aver detto “buonanotte” a mio padre mentre si addormentava sul divano. Poi il dolore. Un dolore che non avevo mai provato prima. Non era come rompersi un osso o tagliarsi con un coltello. Era più profondo. Più sporco. Come se qualcosa dentro di me si stesse strappando. Caddi in ginocchio. Cercai di alzarmi. Non ci riuscii. Mio padre mi trovò per terra, con la faccia contro le piastrelle della cucina. Poi mia madre, che urlava il mio nome. Poi l’ambulanza. Poi il buio.





Quando mi svegliai, la prima cosa che pensai fu: “Questo è l’inferno”. Ma l’inferno non è freddo? Non avevo mai capito bene quella storia. Comunque, se l’inferno esisteva, doveva essere così. Freddo. Buio. Silenzio. Un silenzio rotto solo da un ronzio continuo, fastidioso, che ti entra nella testa e non ti lascia pensare. Poi il metallo. Sotto la schiena, sotto le gambe, sotto le braccia. Metallo nudo, freddo, che ti succhia il calore. Cercai di muovermi. Le mie braccia risposero lentamente, come se fossero piene di sabbia. Riuscii a toccarmi il viso. Freddo. Le mie gambe. Freddo. Il mio petto. Freddo. Ero nudo? No, avevo qualcosa addosso. Un lenzuolo. Un lenzuolo sottile, da ospedale, che non scaldava niente.

Dove ero? Cercai di ricordare. L’ultima cosa che ricordavo era il dolore. Poi l’ambulanza. Poi il buio. Ero all’ospedale? No. Il ronzio non era da ospedale. L’odore non era da ospedale. L’odore era più forte, più chimico, più… mortuario. Mortuario. La parola mi colpì come uno schiaffo. Obitorio. Ero in un obitorio. Ero stato dichiarato morto. Ma non lo ero. Ero vivo. Vivo e sveglio e cosciente in un obitorio.

Mi sedetti. Il movimento mi costò uno sforzo enorme. La testa mi girava, la nausea mi salì alla gola, ma rimasi seduto. Le gambe penzolavano dal bordo del tavolo metallico. Mi guardai intorno. Buio. Non vedevo niente. Allungai una mano verso destra. Niente. Verso sinistra. Niente. Davanti a me. Niente. Era come essere ciechi. Un cieco in una stanza fredda, nudo, solo. Cominciai a parlare. Non so se a me stesso o a qualcuno che non c’era. “Devo uscire,” dissi. “Devo farmi sentire. Se non esco, morirò davvero.”

Iniziai a battere i pugni sul tavolo. Bum. Bum. Bum. Il suono era ovattato, debole, come se qualcosa lo assorbisse. Le pareti di metallo, forse. O il freddo. Il freddo che rallenta tutto, anche il suono. Battei più forte. BUM. BUM. BUM. Le mie nocche iniziarono a far male. Non mi importava. Dovevo uscire. Dovevo farmi sentire. “AIUTO!” urlai. “SONO VIVO! AIUTO!” La mia voce usciva roca, spezzata, come se avessi bevuto vetro. Nessuna risposta. Provai a gridare ancora. “AIUTO! PER L’AMORE DI DIO, AIUTO!” Silenzio. Solo il ronzio. Solo il freddo. Mi fermai. Forse era inutile. Forse nessuno mi avrebbe mai sentito. Forse sarei morto lì, in quel cella frigo, e nessuno lo avrebbe mai saputo. Sarei stato solo un altro morto, un altro corpo da seppellire. Ma non era giusto. Non ero morto. Ero vivo. Avevo venticinque anni. Avevo una vita davanti. Non potevo morire così, in un obitorio, da solo, al freddo.

Ripresi a battere. Più forte. Più disperato. BUM. BUM. BUM. “AIUTO!” BUM. BUM. BUM. “AIUTO!” E poi, dopo quella che mi parve un’eternità, un suono. Un passo. Un passo lontano, ovattato, che si avvicinava. Un passo umano. “EHI! C’È QUALCUNO?” urlai. Il passo si fermò. Silenzio. Poi una voce. “C’è qualcuno?” La voce era incerta, quasi impaurita. “SÌ! SONO QUI! SONO NEL CELLA! SONO VIVO!” Silenzio. Poi la voce di nuovo. “Stai scherzando? Non è divertente.” “NON È UN SCHERZO! TI PREGO, APRI! SONO VIVO! MI HANNO DICHIARATO MORTO MA SONO VIVO!”

La porta si aprì con un sibilo. Una lama di luce bianca mi colpì dritta negli occhi. Mi coprii il viso con le mani, accecato. Poi, lentamente, abbassai le braccia. Davanti a me c’era un uomo. Una guardia di sicurezza. Sulla cinquantina, con l’uniforme blu e una torcia in mano. Era pallido. Pallidissimo. La sua bocca era aperta, gli occhi sgranati. Sembrava avesse visto un fantasma. E forse, in un certo senso, l’aveva visto. “Oddio,” sussurrò. “Oddio, sei vivo.” “Sì,” dissi. “Sono vivo. E ho molto freddo. Puoi darmi una coperta?”

La guardia non si mosse. Rimase lì, immobile, a guardarmi come se fossi un alieno. Poi, lentamente, si avvicinò. Allungò una mano e mi toccò il braccio. Ritirò la mano come se fosse stata scottata. “Sei caldo,” disse. “Vivo. Sei davvero vivo.” “Lo so,” dissi. “Ma se non mi dai una coperta, forse non lo sarò ancora per molto.”

La guardia si voltò per andare a prendere una coperta. Poi si bloccò. I suoi occhi si spostarono verso qualcosa dietro di me. La sua espressione cambiò. Non era più solo shock. Era terrore. “Cosa… cosa c’è là dietro?” chiese con voce tremante. Mi voltai. Dietro di me, su un altro tavolo metallico, c’era un corpo. Un corpo coperto da un lenzuolo bianco. Ma il lenzuolo non era fermo. Si muoveva. Appena. Come se qualcuno, sotto quello strato di tessuto, stesse cercando di respirare.

La guardia si avvicinò lentamente, con la torcia che tremava nella sua mano. “Non c’è solo lei,” mormorò. “Ci sono altri.” “Altri cosa?” chiesi. “Altri vivi.” La guardia si avvicinò al corpo, allungò una mano, e sollevò il lenzuolo. Sotto c’era un uomo. Sulla sessantina. Con la barba grigia e la pelle cerea. I suoi occhi erano chiusi. Ma le sue labbra si muovevano. Mormorava qualcosa, senza voce, senza fiato. Come se stesse pregando. “Anche lui è vivo,” sussurrò la guardia. “Siamo in due. Due dichiarati morti. Due vivi nei cella frigo.” La guardia si mise una mano sulla bocca. “Devo chiamare un’ambulanza. Devo chiamare subito un’ambulanza.” Uscì di corsa, lasciando la porta aperta.

L’altro uomo aprì gli occhi. Mi guardò. I suoi occhi erano stanchi, rossi, pieni di lacrime che non poteva più piangere. “Non sei morto nemmeno tu?” chiese, con una voce che sembrava uscire da una tomba. Scossi la testa. “No. E tu?” Lui sorrise, un sorriso stanco, quasi rassegnato. “Io invece dovrei esserlo. Sono stato qui dentro per tre giorni.” Tre giorni. Lui era stato lì, nel freddo, nel buio, per tre giorni. Consapevole. Cosciente. In attesa che qualcuno lo trovasse. “Come hai fatto a sopravvivere?” chiesi. Lui chiuse gli occhi. “Non lo so. Forse Dio ha avuto pietà di me. O forse no. Forse voleva solo farmi soffrire un po’ di più prima di prendermi.”

Si chiamava Janusz. Era un elettricista in pensione. Aveva avuto un infarto mentre tagliava la legna nel suo giardino. I vicini avevano chiamato l’ambulanza, ma quando i paramedici erano arrivati, lui era già in arresto cardiaco. All’ospedale, il dottore lo aveva dichiarato morto dopo venti minuti di tentativi di rianimazione. Era finito in obitorio. Poi, poche ore dopo, si era svegliato. Nel buio. Nel freddo. Aveva gridato, battuto i pugni, pianto. Ma nessuno l’aveva sentito. Era stato lì, nel cella frigo, per tre giorni. Tre giorni a chiedersi se sarebbe morto di freddo prima di morire di fame. Tre giorni a chiedersi se qualcuno lo avrebbe mai trovato. Tre giorni a chiedersi se qualcuno avrebbe mai pianto al suo funerale, un funerale che forse non ci sarebbe mai stato.

L’ambulanza arrivò dopo dieci minuti. I paramedici ci caricarono su due barelle diverse e ci portarono via. Io ero avvolto in coperte termiche, scaldato da macchine che soffiavano aria calda. Janusz era accanto a me, immobile, con gli occhi chiusi. Penso stesse dormendo. Per la prima volta in tre giorni, forse, dormiva davvero.

All’ospedale, i medici mi visitarono. Dissero che ero stato incredibilmente fortunato. Il mio arresto cardiaco era stato causato da un’aritmia, una condizione curabile con un pacemaker. Mi avrebbero operato il giorno dopo. Janusz, invece, era grave. Il suo corpo aveva passato tre giorni a combattere il freddo, e aveva perso. Ma era vivo. Era ancora vivo. “Il suo cuore è forte,” disse il medico. “Più forte di quanto pensassimo. O forse era solo testardo.”

Oggi, anni dopo, ripenso ancora a quella notte. Al freddo. Al buio. Al ronzio. A Janusz, che sorrideva mentre mi raccontava di essere stato lì per tre giorni. A volte mi chiedo se sia successo davvero. Se sia possibile svegliarsi in un obitorio, dichiarato morto, e trovare qualcun altro nella stessa situazione. Poi guardo la cicatrice sul mio petto, dove mi hanno impiantato il pacemaker. È reale. È successo.

Qualche anno fa ho cercato Janusz. Volevo sapere se stava bene. Ho chiamato l’ospedale dove eravamo stati portati. Mi hanno detto che era uscito dopo due settimane. Che era tornato a casa. Che aveva ripreso a tagliare la legna nel suo giardino. Ho provato a cercare il suo numero di telefono, ma non l’ho mai trovato. Forse non voleva essere trovato. Forse voleva solo dimenticare. O forse, come me, pensa ancora a quella notte. Alla porta che si apre. Alla luce che entra. Alla voce della guardia che dice: “Oddio, sei vivo.”

La mia storia ha fatto il giro dei giornali polacchi. “Il morto che non voleva morire,” scrissero. “Il miracolo dell’obitorio.” Ma non è stato un miracolo. È stato un errore. Un errore umano. I medici avevano sbagliato. Avevano dichiarato morto qualcuno che non lo era. E quel qualcuno era sopravvissuto per puro caso, per puro istinto, per pura fortuna. O forse, come diceva Janusz, per testardaggine.

Oggi, quando qualcuno mi chiede cosa ho imparato da quella notte, dico sempre la stessa cosa. Ho imparato che la vita è più forte di quanto pensiamo. Che il corpo umano può sopportare cose incredibili. Che il freddo non uccide se hai abbastanza voglia di vivere. E che a volte, anche quando tutti ti hanno dato per morto, tu puoi ancora aprire gli occhi, sederti, e gridare: “Sono vivo. Sono qui. Non mi sono arreso.”

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