Mia moglie mi ha lasciato me e i nostri figli dopo che ho perso il lavoro – due anni dopo l’ho incontrata per caso in un bar, ed era in lacrime





Mia moglie mi ha abbandonato insieme ai nostri figli due anni fa, proprio quando le cose andavano peggio.





Quando Anna uscì furiosa dal nostro appartamento con solo una valigia e le fredde parole «Non ce la faccio più», rimasi lì con i nostri gemelli di quattro anni, Max e Lily.

Un attimo prima eravamo una famiglia, e quello dopo ero solo con due bambini e una montagna di spese.

Lavoravo come programmatore software in un’azienda informatica che prometteva grandi profitti, ma accaddero alcune cose poco chiare e l’azienda fallì prima ancora che ce ne rendessimo conto. Passai dall’avere uno stipendio a sei cifre a vivere con il sussidio di disoccupazione da un giorno all’altro.

Potevo vedere la delusione negli occhi di Anna il giorno in cui le diedi la notizia.

Lei era una dirigente nel marketing ed era una delle donne più eleganti che avessi mai conosciuto. Ma non avrei mai immaginato che mi avrebbe lasciato proprio nei momenti difficili.

Di notte guidavo per servizi di ride-sharing e di giorno consegnavo la spesa.

Nel frattempo dovevo anche occuparmi dei bambini. Max e Lily erano confusi e continuavano a chiedere della loro madre.

Fortunatamente i miei genitori vivevano vicino. Mi aiutavano con i gemelli la sera e quando ne avevo bisogno, anche se non potevano aiutarmi economicamente.

Max e Lily però erano la mia ancora di salvezza.

Le loro piccole braccia che mi abbracciavano a fine giornata e le loro vocine che sussurravano «Ti vogliamo bene, papà» mi spingevano ad andare avanti. Non potevo deluderli.

Per fortuna il secondo anno dopo la partenza di Anna fu completamente diverso. Ottenni un progetto freelance di programmazione, e il cliente fu così colpito dalle mie capacità che mi offrì un lavoro remoto a tempo pieno nella sua azienda di cybersecurity.

Lo stipendio non era più a sei cifre, ma era stabile. Ci trasferimmo in un appartamento più accogliente e iniziai a prendermi di nuovo cura di me stesso. Andavo in palestra, cucinavo pasti sani e stabilivo una routine per i bambini.

E poi, esattamente due anni dopo, rividi Anna.

Mentre Max e Lily erano all’asilo, ero in un bar vicino alla nostra nuova casa per lavorare un po’.

Lei era seduta da sola in un tavolo nell’angolo, con la testa china e le lacrime che le scorrevano sul viso.

Sembrava stanca e consumata. Il cappotto era scolorito, i capelli opachi e le profonde occhiaie sotto gli occhi mostravano chiaramente che non dormiva bene.

Mi chiesi cosa fosse successo. Perché stava piangendo in un bar alla moda?

Sapevo che non avrei dovuto interessarmi. Avrei dovuto ignorarla, finire il caffè e andarmene. Ma dopotutto era la madre dei miei figli.

I suoi occhi incontrarono i miei e la sua espressione passò dallo shock all’umiliazione.

Lasciai la tazza e il laptop sul tavolo e mi avvicinai alla donna che aveva distrutto la nostra famiglia.

«Ci hai lasciati. Sei andata via senza il minimo rimorso. E ora, due anni dopo, ti trovo a piangere in un bar? Che cosa sta succedendo?»

Lei scosse la testa.

«Non so come spiegarlo, ma lasciarti è stato un errore terribile. Ho perso il lavoro quasi subito dopo. Ho vissuto con i miei risparmi, i miei genitori mi hanno mandato un po’ di soldi, ma dopo pochi mesi hanno smesso. Le persone che pensavo fossero miei amici sono sparite quando avevo più bisogno di loro.»

«Mi manchi,» disse con voce rotta mentre tirava su col naso.

«Voglio tornare.»

Anna allungò la mano sul tavolo, fermandosi vicino alla mia.

«David, ti prego. So che non lo merito, ma farò qualsiasi cosa per rimediare. Ho vissuto in appartamenti economici, passando da un lavoro temporaneo all’altro. Ho avuto tempo per pensare. Ora capisco cosa ho perso.»

Ritrassi la mano.

«Non hai pensato a Max e Lily, vero? Nemmeno una volta in due anni. Infatti, da quando mi sono seduto non li hai nemmeno nominati.»

Sentii crescere dentro di me un forte disgusto mentre riflettevo sulla situazione.

«Per favore, David. Dammi solo una possibilità.»

Mi alzai e le voltai le spalle.

«No.»

Tornai al mio tavolo, presi il laptop e me ne andai.

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