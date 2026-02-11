Mia sorella gemella è venuta da me di notte, con il viso completamente coperto di lividi

Mia sorella gemella è venuta a trovarmi di notte, con il viso coperto di lividi. Dopo aver saputo che era stato suo marito, abbiamo deciso di scambiarci i posti e dargli una lezione che non dimenticherà mai 😊😨





Pioveva di nuovo fuori. Pioveva da diversi giorni, rendendo tutto intorno a me grigio e appiccicoso. Ero seduta in cucina, mescolando meccanicamente il mio tè ormai freddo e pensando a qualsiasi cosa per sfuggire a quell’inquietudine fastidiosa.

Il campanello suonò inaspettatamente. Il gatto si mosse e saltò giù dal davanzale. Mi irrigidii immediatamente. Nessuno viene da me a quest’ora senza un motivo.

Guardai dallo spioncino e mi gelai. C’era Emma sul pianerottolo. Mia sorella. I suoi capelli erano bagnati, il impermeabile buttato frettolosamente sopra il vestito da casa, il viso pallido. Anche attraverso il vetro opaco, era chiaro che era successo qualcosa di brutto.

Aprii la porta. Quando entrò nell’appartamento, la luce le cadde sul viso e lo stomaco mi si strinse. Un occhio era a malapena aperto, con un livido scuro che si diffondeva intorno. C’era un taglio fresco sulla guancia e le labbra screpolate. Cercava di resistere, ma era difficile.

L’aiutai a togliersi il cappotto e solo allora notai le mani. I polsi erano lividi, come se qualcuno li avesse stretti e non li avesse lasciati andare. Uno spettacolo fin troppo familiare.

“È stato lui?” chiesi piano. “Tuo marito?”

Emma mi guardò. Nei suoi occhi c’era stanchezza e dolore, uno sguardo che mi faceva venir voglia di distogliere lo sguardo. Eravamo gemelle, e conoscevo bene quel viso. Vederlo così era particolarmente dura.

Eravamo sempre state quasi identiche. Con l’età erano apparse piccole differenze, ma per gli estranei eravamo ancora come riflessi in uno specchio. La gente ci confondeva nei negozi, per strada; persino vecchie conoscenze a volte sbagliavano.

Ed è allora che mi venne in mente un pensiero che mi mise a disagio. Pericoloso, sbagliato, ma sorprendentemente chiaro.

E se ci scambiassimo i posti? E se fossi io al suo posto? E se stavolta suo marito si trovasse davanti non una donna spaventata, ma qualcuno che non ha paura di lui?

Guardai Emma e capii che stava pensando la stessa cosa. La decisione fu presa senza ulteriori discussioni.

Abbiamo deciso di scambiarci i posti per dare una lezione a suo marito 😲☹️

Esternamente eravamo quasi identiche. Stessi capelli, altezza, voce, persino il modo in cui ci guardavamo. A meno che non ci conoscessi bene, era impossibile distinguerci. Per questo il piano funzionò.

Arrivai a casa sua come se fossi mia sorella. Mi comportai calma e tranquilla, proprio come faceva lei sempre. Ma dentro era tutto diverso. Non avevo più paura. Il marito di mia sorella lo percepì quasi immediatamente.

All’inizio, la fissò più a lungo del solito, come se cercasse di capire cosa non andava. Poi iniziò a fare appunti su dettagli. La tazza era messa male. Aveva risposto male. Aveva usato il tono sbagliato.

“Hai perso completamente la testa?” chiese bruscamente.

Rimasi in silenzio e lo guardai negli occhi. Emma abbassava lo sguardo in momenti come questo. Io no.

Questo lo infuriò. Iniziò a urlare, camminando avanti e indietro per la stanza, agitando le braccia. Si arrabbiava sempre di più, come se non capisse il perché. E poi fece quello che faceva sempre.

Alzò la mano.

E in quel momento, mi ricordai improvvisamente di tutto: che ero un’ex campionessa di arti marziali miste, che avevo molte medaglie.

Non ci pensai nemmeno quando ricordai il vecchio trucco. Un passo secco. Una presa di strangolamento.

Pochi secondi dopo, il marito di mia sorella era già a terra, ansimante. Gli occhi sbarrati, il viso pallido. Iniziò a battere il palmo sul pavimento e a sibilare, implorando di fermarsi.

Mi chinai verso di lui e dissi piano:

“Prenditi questa, bastardo. Se ti avvicini di nuovo a mia sorella e la tocchi ancora, il nostro combattimento continuerà. E credimi, vincerò io. E non te la caverai con qualche livido.”

Lo lasciai andare e uscii dalla stanza.

Pochi giorni dopo, Emma ha presentato domanda di divorzio e ha lasciato definitivamente suo marito. Lui non si è mai più avvicinato a lei.