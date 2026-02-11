Righe bianche sulla pelle: cause, soluzioni naturali e consigli pratici

Hai notato piccole protuberanze bianche sul viso, specialmente intorno agli occhi, sulle guance o sulla fronte?





Queste piccole protuberanze, note come milia, sono accumuli di cheratina intrappolata sotto la pelle.

Sebbene non siano pericolose, possono risultare antiestetiche e causare disagio a chi ne soffre.

Fortunatamente, esistono modi naturali ed efficaci per trattarle a casa senza dover ricorrere a un dermatologo, purché non siano infiammate o infette.

Quali sono le cause dei milia?

I milia sono causati da cellule cutanee morte intrappolate che formano cisti sotto la superficie della pelle. Il tuo corpo elimina naturalmente le cellule cutanee morte facendole cadere per fare spazio alle nuove cellule che crescono al loro posto. Quando le vecchie cellule cutanee non si staccano, la nuova pelle cresce sopra di esse intrappolandole. Le cellule cutanee morte si induriscono e si trasformano in cisti.

Altre cause dei milia includono:

Danni alla pelle dovuti a lesioni o esposizione al sole.

Uso prolungato di creme o pomate a base di steroidi.

Sintomo di una condizione genetica.

Risposta autoimmune.

Dove compaiono i sintomi dei milia?

I milia colpiscono la pelle del corpo. Si trovano spesso sul viso. I posti più comuni dove trovare i milia includono:

Sulle palpebre o sotto gli occhi.

Guance.

Fronte.

Naso.

Braccia o gambe.

Genitali come il pene.

All’interno della bocca.

Petto.

Come si trattano i milia?

I milia non richiedono trattamento perché non sono dannosi. Se non ti piacciono i milia sulla tua pelle, parla con il tuo medico curante per farli rimuovere. Il trattamento per rimuovere i milia potrebbe includere:

Applicazione di gel all’adapalene da banco o crema al tretinoina su prescrizione.

Rimozione chirurgica dei milia nello studio del medico curante usando un ago per pungere i milia ed estrarne il contenuto.

Crioterapia per congelare i milia sulla pelle e rimuoverli.

Uso di creme medicate o dell’antibiotico minociclina per trattare i milia en plaque.

Posso rimuovere i milia a casa?

Non dovresti provare a spremere o grattare i milia da solo, come faresti con un brufolo. Questo può causare cicatrici sulla pelle o infezioni. Ci sono cose che puoi fare a casa per aiutare: