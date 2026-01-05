Milano, incidente fatale per il ristoratore Fabrizio Mele: era in procinto di aprire un nuovo ristorante all’ex Gintoneria di Lacerenza





Un tragico incidente stradale ha avuto luogo a Milano il 3 gennaio 2026, coinvolgendo una moto Honda Xadv e un SUV Cupra Formentor in un violento impatto all’incrocio tra via Sforza e piazza Francesco Carrara. L’incidente, avvenuto intorno alle 12:30, ha avuto esiti devastanti: Fabrizio Mele, un noto imprenditore e ristoratore napoletano di 37 anni, è morto sul colpo, mentre la sua fidanzata, una giovane di 24 anni, è attualmente ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Niguarda.





Fabrizio Mele era un imprenditore affermato a Milano, noto per la gestione di ristoranti come L’Angolo di Napoli e Ciccio Pizza. Recentemente aveva anche preso in gestione i locali precedentemente occupati da La Malmaison, un privè chiuso mesi fa in zona stazione Centrale. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nel settore della ristorazione milanese.

Il violento impatto tra i veicoli è stato descritto come estremamente violento. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato dalla mancata precedenza, poiché si è verificato in prossimità di un semaforo. A seguito dello schianto, i soccorsi sono stati immediatamente allertati e sono giunti sul posto insieme alla polizia locale, che ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

I soccorritori del 118 hanno trovato Fabrizio Mele in condizioni disperate. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, ma purtroppo i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani, e il decesso è stato dichiarato poco dopo il suo arrivo. La fidanzata, invece, è stata trasferita all’ospedale Niguarda, dove attualmente versa in condizioni critiche e viene monitorata costantemente.

La notizia della morte di Fabrizio Mele ha suscitato una forte reazione sui social media, dove amici e colleghi hanno espresso il loro cordoglio. “Caro amico mio adesso sei un Angelo ma sono senza parole,” ha scritto un amico, mentre un altro ha aggiunto: “Che la terra ti sia lieve riposa in pace amico.” Questi messaggi riflettono il profondo affetto e la stima che molti nutrivano nei suoi confronti.

L’incidente ha sollevato anche interrogativi sulla sicurezza stradale a Milano, in particolare in aree ad alta densità di traffico come quella in cui è avvenuto l’incidente. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come migliorare la sicurezza per i motociclisti e gli automobilisti, specialmente in occasioni di grande affluenza come il Capodanno.



