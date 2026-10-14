Minicar nera a Roma, la confessione che apre nuovi interrogativi sui due ragazzi





La minicar nera a Roma è al centro di un’inchiesta che ha registrato una significativa evoluzione: i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno individuato e denunciato a piede libero due minorenni, rispettivamente di 16 e 17 anni, ritenuti presunti responsabili di una serie di aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. L’identificazione deriva da un quadro probatorio costruito su immagini di videosorveglianza, testimonianze e verifiche tecniche sul veicolo ritenuto coinvolto.





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Minicar nera a Roma: sequestro del mezzo e prime ricostruzioni

Secondo gli atti d’indagine, il veicolo sospetto — una minicar nera — è stato sequestrato nella serata del 13 ottobre: era parcheggiato in via Ginori, all’angolo con via Volta, nel quartiere Testaccio. Il riconoscimento della vettura è stato possibile grazie a elementi tecnici rilevati dagli accertamenti sul mezzo e a dichiarazioni rese da terzi. Tra gli elementi distintivi che hanno aiutato gli investigatori a collegarla agli episodi figurano modifiche estetiche segnalate da un meccanico: l’installazione di led rossi vicino alla targa e l’apposizione di adesivi sulla carrozzeria.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Arma dei Carabinieri – Sito ufficiale.

Gli episodi contestati riguardano, complessivamente, sei persone aggredite nel corso di una lunga sequenza di raid che si sarebbero svolti nelle strade di Monteverde tra la sera del 4 e la mattina del 5 ottobre. Una delle vittime più gravemente colpite è l’attore Davide Iacopini, al momento ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Camillo: Iacopini ha subito un secondo intervento chirurgico d’urgenza e il suo quadro clinico è definito critico.

Gli accertamenti tecnici sul veicolo sequestrato sono parte di un più ampio filone probatorio che comprende l’analisi dei filmati delle telecamere pubbliche e private, la raccolta di testimonianze acquisite sul posto e verifiche sui profili e sui dispositivi mobili collegabili ai sospettati.

La confessione, i profili investigativi e gli aspetti ancora da chiarire

Secondo quanto riportato da organi di stampa e citato dagli investigatori, i due giovani avrebbero ammesso il coinvolgimento negli episodi. Un articolo de Il Messaggero attribuisce loro la frase: “Siamo stati noi. Abbiamo avuto l’idea di dare una bastonata”. Quelle dichiarazioni sono ora oggetto di verifica e valutazione dai militari e dalla Procura per i minorenni, che dovrà esaminare l’impianto probatorio per eventuali contestazioni formali di reato.

Parte delle indagini ha riguardato anche l’analisi dei dati estratti dai telefoni collegati ai ragazzi: in particolare sarebbe stata esaminata un’app di localizzazione installata su uno dei dispositivi, la cui traccia temporale e spaziale ha contribuito a ricostruire gli spostamenti dei giovani nelle ore in cui si sarebbero svolte le aggressioni. Le informazioni digitali, combinate con le immagini delle telecamere e le dichiarazioni dei testimoni, hanno permesso di restringere il campo delle ricerche fino all’individuazione dei sospettati.

Dalle prime ricostruzioni emerge inoltre che gli episodi si sarebbero verificati nel contesto dei festeggiamenti per il compleanno di uno dei due minorenni, circostanza che gli investigatori stanno approfondendo per definire la dinamica e i ruoli specifici mantenuti da ciascun protagonista durante le aggressioni. Restano tuttavia numerosi punti da chiarire: la sequenza esatta degli accadimenti, la motivazione delle azioni e l’eventuale responsabilità individuale in ciascun episodio.

Un elemento riportato negli atti e dalle cronache giornalistiche riguarda la famiglia del maggiore dei due: il 17enne indicato come proprietario della minicar sarebbe figlio di un carabiniere. La circostanza è citata nelle ricostruzioni pubbliche ma, come sottolineato dai magistrati, non incide di per sé sulle valutazioni di responsabilità penale, che spettano all’autorità giudiziaria sulla base delle prove raccolte.

Per ora l’ipotesi di reato formulata nei confronti dei due ragazzi è quella di tentato omicidio, un capo d’accusa di notevole gravità che dovrà essere approfondito dalla Procura per i minorenni alla luce dell’intero materiale investigativo raccolto. Al momento i due risultano denunciati a piede libero; gli inquirenti mantengono aperta la possibilità di ulteriori sviluppi in relazione ai riscontri tecnico-scientifici e alle dichiarazioni rese durante le fasi dell’indagine.

Le verifiche proseguono sul fronte delle immagini di videosorveglianza, delle testimonianze raccolte nelle strade di Monteverde e dei dati tecnici relativi al veicolo sequestrato. L’identificazione dei presunti responsabili rappresenta un passaggio significativo per le indagini, ma lascia aperte domande sulle cause degli attacchi e sulla dinamica precisa delle aggressioni rivolte a persone apparentemente senza legami tra loro. Le autorità intendono completare la ricostruzione dei fatti per definire con chiarezza ruoli e responsabilità individuali.

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