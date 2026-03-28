Mio marito mi ha lanciato il caffè bollente in faccia… poi è tornato a casa e ha trovato la polizia

Jason rimase immobile sulla soglia.
Il sorriso gli si spense lentamente.
“Che sta succedendo?” disse.
La sua voce non era più sicura.
Ashley guardò gli agenti, poi me.
“Emily… cos’è tutto questo?”
Feci un passo avanti.
Non tremavo più.
“Questo,” dissi indicando i documenti, “è il referto delle ustioni.”
Silenzio.
“E questa,” continuai, prendendo la fede dal tavolo, “è la fine del nostro matrimonio.”
Jason scosse la testa.
“No, stai esagerando—”
Uno degli agenti lo interruppe.
“Signore, è stata presentata una denuncia per aggressione.”
Il colore gli sparì dal viso.
“Emily, possiamo parlare—”
“No,” dissi.
Per la prima volta dopo anni, la mia voce era ferma.
“Non c’è più niente da dire.”
Ashley fece un passo indietro.
Per la prima volta… sembrava spaventata.
Jason guardò intorno alla casa.
Mezza vuota.
Fredda.
Irreale.
“Dove sono le tue cose?”
Lo guardai negli occhi.
“Le mie cose sono mie.”
Poi presi la valigia.
Passai accanto a lui.
E me ne andai.
Quella notte non persi solo un marito.
Ripresi me stessa.
E capii una cosa che avrei dovuto capire molto prima.
L’amore non dovrebbe mai fare male.
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