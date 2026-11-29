La quattordicenne è arrivata senza vita alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. I carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi momenti; le prime informazioni indicano una possibile reazione allergica.





La quattordicenne è arrivata senza vita alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. I carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi momenti; le prime informazioni indicano una possibile reazione allergica.





Il rientro da una serata in pizzeria si è concluso con la morte di Michelle Valentino, che aveva 14 anni. Un’ambulanza l’ha accompagnata alla clinica Villa dei Fiori di Acerra; all’arrivo, però, la ragazza era già morta. I carabinieri stanno verificando la dinamica e, tra le spiegazioni considerate nelle prime fasi, figurano una grave allergia e un possibile shock anafilattico. Al 29 novembre 2026, le informazioni disponibili non consentono ancora di stabilire in modo definitivo la causa del decesso.

Il Mattino, citato nelle ricostruzioni giornalistiche, riferisce che Michelle aveva passato la serata con due amiche in un locale di Casalnuovo, nel Rione Tavernanova. Acquistarono pizze da portare via e le consumarono all’aperto; poi ciascuna si avviò verso casa. La ragazza avrebbe eliminato la mozzarella dalla sua pizza, dettaglio che le compagne avrebbero confermato. La testata riferisce inoltre che quel latticino era presente nella pietanza e che Michelle lo aveva tolto prima di mangiarla.

ANSA colloca Michelle in una pizzeria di Casalnuovo insieme alla famiglia poco prima del malore che l’ha condotta alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. Nella prima ricostruzione attribuita ai Carabinieri, la ragazza avrebbe probabilmente ingerito cibi ai quali era allergica. Questa versione differisce da quella riferita da Il Mattino e da altri resoconti, secondo cui Michelle avrebbe trascorso la serata con due amiche. In quel racconto, le ragazze avrebbero preso pizze da asporto in un locale del Rione Tavernanova e le avrebbero mangiate in strada.

Le amiche si sarebbero poi separate per rientrare nelle rispettive case. La medesima ricostruzione aggiunge che la quattordicenne tolse la mozzarella dalla pizza, circostanza che le compagne avrebbero confermato. Le fonti non concordano dunque sul luogo in cui si trovava la famiglia né sulla compagnia presente durante il pasto. Neppure il modo in cui fu consumato il cibo è descritto in maniera uniforme. Perciò i due resoconti vanno distinti, senza trasformare una ricostruzione iniziale in certezza sulla dinamica della cena.

Il dato condiviso è che la serata si svolse a Casalnuovo e precedette il rapido peggioramento della ragazza, poi condotta in ambulanza ad Acerra. Quanto all’esposizione allergenica, ANSA presenta l’ingestione come possibilità emersa dalle prime verifiche, non come conclusione definitiva. La cautela è necessaria anche perché gli articoli disponibili non precisano quale alimento avrebbe provocato la reazione né documentano in questo passaggio un accertamento medico conclusivo sulle circostanze del pasto.

Durante il tragitto verso casa, ad Acerra, Michelle ha iniziato a stare male. Le notizie riferiscono che avrebbe detto alla madre di avere nausea e conati. La donna le ha dato cortisone; gli altri familiari si sono attivati e hanno richiesto un’ambulanza. Un resoconto giornalistico aggiunge che i genitori cercarono un defibrillatore mentre attendevano i soccorsi. Le condizioni della ragazza sarebbero precipitate in breve tempo: è salita viva sull’ambulanza, ma la struttura sanitaria l’ha ricevuta già morta.

La struttura sanitaria Villa dei Fiori si trova ad Acerra. Secondo ANSA, la ragazza raggiunse il pronto soccorso durante la notte del 29 novembre già priva di vita. Nei resoconti si parla di una crisi respiratoria avvenuta nel trasporto e si prospetta, in via iniziale, un possibile shock anafilattico. Non è una conclusione accertata: quanto diffuso quel giorno indica che gli approfondimenti sanitari e le indagini dei carabinieri erano ancora in corso.

Le verifiche dei carabinieri

Le indagini coinvolgono i carabinieri della stazione di Acerra e la sezione operativa di Castello di Cisterna; alcuni resoconti citano anche i militari di Casalnuovo. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi sulle ultime ore della quattordicenne e sulle circostanze del malore. Al 29 novembre non risultano confermati interventi del Nucleo antisofisticazioni e sanità né irregolarità a carico della pizzeria. Una delle ricostruzioni giornalistiche riferisce che gli investigatori avrebbero escluso responsabilità dei gestori del locale; ANSA, invece, parla di indagini ancora in corso. Non sono dunque disponibili conclusioni definitive.

Anche la possibilità di un’autopsia è descritta in modo non uniforme. Un articolo pubblicato da Repubblica riferisce che, salvo sviluppi inattesi, l’esame non si sarebbe svolto; un altro approfondimento, aggiornato il 29 novembre, afferma che l’autopsia potrebbe essere disposta e che gli accertamenti medico-legali dovranno chiarire le cause. In assenza di un esito definitivo, non si può indicare come certo né che l’esame sia stato effettuato né che sia stato escluso. Le ricostruzioni riportano che la salma si trovava nella sala mortuaria della struttura sanitaria di Acerra e che era stata restituita ai familiari.

Il precedente di Adriano D’Orso

La vicenda richiama quella di Adriano D’Orso, morto a Casoria dopo aver mangiato un gelato. La fonte principale lo indica come quindicenne; alcuni approfondimenti pubblicati a maggio 2026 lo descrivono invece come sedicenne. I resoconti riferiscono che era allergico alle proteine del latte e che nel gelato al melone acquistato in una gelateria del posto furono trovate tracce di proteina del latte. La ricostruzione disponibile collega quelle tracce al rischio di una reazione anafilattica. Si tratta di un caso precedente e distinto, non di un accertamento sulla morte di Michelle.

Nel caso di Adriano, gli articoli di maggio riferiscono che furono svolti accertamenti, compresa un’autopsia, e che vennero prelevati campioni di gelato per le analisi. Una dichiarazione attribuita all’avvocato della famiglia, riportata da Il Fatto Quotidiano, invitava ad attendere gli esiti degli accertamenti prima di formulare ipotesi sulle responsabilità. Il precedente spiega perché la morte di Michelle sia stata accostata a un’altra tragedia legata a una possibile allergia alimentare, ma non dimostra che le cause o le circostanze dei due casi siano identiche.

Per Michelle, allo stato delle informazioni disponibili, restano da chiarire l’origine del malore e l’eventuale rapporto con il cibo consumato. La presenza della mozzarella rimossa dalla pizza è riferita da alcune ricostruzioni e, secondo queste, confermata dalle amiche; ANSA riporta una prima ipotesi di ingestione di alimenti allergenici. I dettagli investigativi, gli eventuali accertamenti medico-legali e la dinamica della cena dovranno essere distinti dalle ipotesi iniziali. Nessun elemento fornito consente di affermare con certezza come sia avvenuta l’esposizione o quale sia stata la causa medica definitiva del decesso.



