A Vanity Fair il ballerino parla del dispiacere per il rapporto incrinato e spiega perché preferisce rimandare il confronto.





A Vanity Fair il ballerino parla del dispiacere per il rapporto incrinato e spiega perché preferisce rimandare il confronto.





Pasquale La Rocca desidera un confronto con Barbara d’Urso, ma lo rinvia a dopo Ballando con le Stelle. Intervistato da Mario Manca per Vanity Fair, ha spiegato che parlarle mentre la gara è in corso significherebbe affrontare questioni personali sotto l’influenza dello spettacolo. Preferisce quindi attendere la chiusura del programma. Il danzatore ha raccontato di aver valutato ripetutamente un chiarimento.

La Rocca ha raccontato quanto lo addolori il deterioramento del rapporto. A suo dire, i contrasti apparsi nelle puntate iniziali non erano battibecchi inscenati per il pubblico. Ha ricondotto il proprio nervosismo a un legame in cui aveva riposto fiducia. Alcuni gli avevano segnalato la rabbia affiorata in determinate risposte. Se non gli fosse importato, ha spiegato, sarebbe rimasto neutrale davanti agli eventi.

Il ballerino ha detto che gli dispiace che tra loro qualcosa si sia incrinato. Il suo racconto restituisce il suo punto di vista e non chiarisce quale episodio abbia provocato la frattura. La Rocca non ha indicato le cause della distanza attuale, né ha confermato le ricostruzioni circolate. Ha mantenuto riservati i fatti che riguardano lui e la conduttrice direttamente.

Il loro percorso comune appartiene a Ballando con le Stelle 2025, edizione in cui La Rocca e d’Urso danzavano insieme. Da quell’esperienza, fatta di preparazione e occasioni condivise anche lontano dagli studi, lui aveva ricavato l’impressione di un’intesa fuori dal comune. Li considerava una formazione molto unita e definiva Barbara una compagna d’avventura eccezionale. Pensava che il rapporto sarebbe continuato anche dopo.

La Rocca ha difeso l’autenticità della loro esperienza, escludendo che fosse stata inventata per esigenze dello spettacolo. A suo giudizio, ridurla a un espediente televisivo avrebbe mancato di rispetto sia a Barbara sia al rapporto che li aveva uniti. In precedenza aveva affrontato il tema anche a Domenica In, ma senza addentrarsi nella ricostruzione di quanto accaduto tra loro.

Parlando con Vanity Fair, il ballerino ha riferito che alcune osservazioni della conduttrice nell’edizione in corso gli hanno procurato dolore. Non le ha considerate autentiche e spontanee, senza però chiarire quali fossero o quando siano state pronunciate. La Rocca non ha neppure raccontato che cosa abbia causato la rottura; le sue dichiarazioni, dunque, non ricostruiscono i motivi personali della vicenda.

Quanto a ciò che potrà accadere, La Rocca ha lasciato aperta l’eventualità che il rapporto si trasformi. Ha detto che certi legami, col passare del tempo, possono essere recuperati, senza garantirlo. Al momento non risultano tentativi concreti per riavvicinarsi. Non ha comunicato né una pace fatta né un’intesa raggiunta con d’Urso: poter chiarire rimane un suo auspicio personale, non un esito certo.

La Rocca ha spiegato che, a suo parere, nessuno dei due avrebbe voluto affrontare la questione mentre la trasmissione è in corso. Le discussioni in diretta, la competizione e le altre dinamiche dello show potrebbero condizionare il colloquio. Per questo ritiene che un confronto durante il programma non renderebbe giustizia a ciò che avrebbero da dirsi. Preferisce parlarne lontano dalle telecamere.

Un confronto lontano dalle telecamere è un’ipotesi a cui La Rocca ha dedicato più di un pensiero. Ha spiegato che vorrebbe rimandarlo a quando Ballando con le Stelle sarà finito, così da non risentire delle pressioni del programma. Si augura che possano chiarirsi. Non ha tuttavia detto se d’Urso coltivi la medesima aspettativa, né se abbiano già fissato un appuntamento.

L’articolo distingue così il ricordo della collaborazione del 2025, descritta da La Rocca come autentica, dalla situazione presente. Il ballerino parla di un rapporto incrinato e del proprio dispiacere, ma non svela i dettagli privati. La sua apertura riguarda un possibile confronto dopo lo show, non un riavvicinamento avvenuto. Al momento la distanza resta e le cause non sono note.



