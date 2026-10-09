Nati oggi 9 ottobre: personaggi famosi e compleanni VIP Il 9 ottobre 2026 celebra i compleanni di artisti, registi, musicisti e personalità che hanno lasciato un segno nel…





Nati oggi 9 ottobre: personaggi famosi e compleanni VIP

Il 9 ottobre 2026 celebra i compleanni di artisti, registi, musicisti e personalità che hanno lasciato un segno nel loro campo. Ecco una selezione di persone realmente nate in questa data — con anno di nascita verificabile — e qualche nota sulle loro carriere, pensata per chi cerca un ricordo immediato e documentato dei “nati oggi 9 ottobre”.





Musica: da John Lennon a Chucho Valdés

John Lennon nacque il 9 ottobre 1940 a Liverpool: musicista, cantautore e cofondatore dei Beatles, rimane una delle figure centrali della musica contemporanea; il 9 ottobre 2026 avrebbe compiuto 86 anni.

Il pianista cubano Dionisio “Chucho” Valdés è nato il 9 ottobre 1941 ed è tra i più influenti interpreti del jazz afrocubano: bandleader, compositore e fondatore del celebre gruppo Irakere, continua a essere una voce di riferimento per la musica latino‑americana.

Sean Ono Lennon, figlio di John Lennon e Yoko Ono, è nato anch’egli il 9 ottobre (1975) e il 9 ottobre 2026 compie 51 anni: musicista e produttore, ha ereditato dal padre una carriera musicale indipendente e identitaria. (please.untaint.us)

Cinema e regia

Guillermo del Toro è nato il 9 ottobre 1964 a Guadalajara: regista, sceneggiatore e autore riconosciuto a livello internazionale per film che mescolano fantastico, horror e favola, ha vinto premi importanti e continua a essere una voce creativa rilevante nel cinema contemporaneo; il 9 ottobre 2026 compie 62 anni.

Brandon Routh, attore noto per il ruolo di Superman in “Superman Returns” (2006) tra le altre interpretazioni cinematografiche e televisive, è nato il 9 ottobre 1979 e il 9 ottobre 2026 compie 47 anni.

Televisione e recitazione

Scott Bakula, interprete americano celebre per serie come “Quantum Leap” e “NCIS: New Orleans”, è nato il 9 ottobre 1954: il 9 ottobre 2026 festeggia i suoi 72 anni.

Tyler James Williams, attore e occasionalmente anche musicista, noto per ruoli televisivi importanti fin da bambino, è nato il 9 ottobre 1992: il 9 ottobre 2026 compie 34 anni.

Moda e cultura pop

Bella Hadid, modella di origine statunitense e figura di spicco nelle passerelle e nelle campagne internazionali, è nata il 9 ottobre 1996: il 9 ottobre 2026 compie 30 anni.

Musica italiana

Michele Salvemini, in arte Caparezza, nato il 9 ottobre 1973 a Molfetta, è uno dei rapper e autori più riconoscibili della scena italiana contemporanea: tra album di successo e testi che alternano ironia e impegno, il 9 ottobre 2026 segna il suo 53° compleanno.

Letteratura: Ivo Andrić

Ivo Andrić, nato il 9 ottobre 1892 nel villaggio di Dolac (oggi Bosnia-Erzegovina) e premio Nobel per la Letteratura nel 1961, è una delle voci più importanti della narrativa jugoslava del Novecento; morì il 13 marzo 1975. La sua data di nascita, 9 ottobre 1892, è documentata negli atti anagrafici e nelle biografie ufficiali.

Perché ricordare questi compleanni

Il 9 ottobre accorpa figure diversissime per nazionalità e ambito professionale: dalla scena popolare dei Beatles alla regia premiata di Guillermo del Toro, dalla potenza del jazz afrocubano di Chucho Valdés alla contemporaneità della moda con Bella Hadid, fino alla scena letteraria europea con Ivo Andrić. Ogni compleanno offre lo spunto per rileggere opere, film, album e testi che continuano a influenzare la cultura globale.

Tra gli aneddoti che collegano queste date, vale ricordare che John Lennon e suo figlio Sean condividono la stessa data di nascita — entrambi nati il 9 ottobre — un fatto spesso citato nelle cronache biografiche.

Questa rassegna ha selezionato soltanto personalità la cui data di nascita è verificabile attraverso registri anagrafici o fonti biografiche riconosciute; per ognuna delle figure sopra riportate la data del 9 ottobre (seguente all’anno di nascita indicato) è confermata da documentazione pubblica.

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