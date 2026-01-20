Nel giorno della morte del padre di Stefano De Martino, Affari Tuoi resta in palinsesto con un messaggio per il pubblico





Questa sera, il programma “Affari Tuoi” sarà trasmesso come da programma, nonostante il lutto che ha colpito Stefano De Martino per la morte del padre, Enrico De Martino, avvenuta all’età di 61 anni. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la Rai ha deciso di mandare in onda una puntata registrata del format, accompagnata da un avviso che informerà gli spettatori della situazione delicata che sta affrontando il conduttore.





La decisione della televisione pubblica è stata presa in una giornata particolarmente difficile per Stefano De Martino. Il programma, che ha ottenuto ascolti record dal suo debutto con il nuovo conduttore, mantenendo uno share costantemente superiore al 25%, è registrato con alcuni giorni di anticipo rispetto alla messa in onda. Questa prassi consente una gestione più flessibile del palinsesto.

La Rai ha quindi scelto di proseguire con la programmazione regolare, avvisando il pubblico attraverso un comunicato che sarà trasmesso prima della puntata e che apparirà anche come sottopancia durante la trasmissione. Questa scelta riflette un equilibrio tra la continuità del palinsesto e il rispetto per il momento privato di De Martino.

Fin dal suo arrivo alla conduzione di “Affari Tuoi”, Stefano De Martino ha garantito la regolarità del programma, che non ha mai saltato un appuntamento se non per eventi di forza maggiore, come partite di calcio o messaggi istituzionali. Il programma è diventato un appuntamento fisso del sabato sera, costringendo altre trasmissioni, come quella di Milly Carlucci, a modificare i propri orari di inizio.

Al momento, non è chiaro se le prossime puntate di “Affari Tuoi” subiranno modifiche o se Stefano De Martino deciderà di prendersi una pausa dal programma per affrontare il lutto. La Rai non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali riguardo a possibili cambiamenti nel palinsesto dei prossimi giorni.

L’emozione per la scomparsa di Enrico De Martino si fa sentire anche tra il pubblico, che ha seguito con affetto il conduttore nel corso degli anni. La trasmissione di questa sera, pur mantenendo la sua regolarità, sarà un momento di riflessione per molti telespettatori, che sono consapevoli del dolore che Stefano sta attraversando. La puntata registrata offrirà comunque intrattenimento, ma con la consapevolezza del lutto che ha colpito la famiglia De Martino.

In un contesto televisivo dove la vita personale dei conduttori spesso si intreccia con il loro lavoro, la Rai ha dimostrato sensibilità nel gestire la situazione, cercando di onorare il lutto di Stefano De Martino senza compromettere la programmazione. L’attenzione del pubblico è rivolta non solo al contenuto del programma, ma anche alla reazione e al comportamento del conduttore in un momento così difficile.

Con il passare del tempo, si attende di vedere come Stefano De Martino affronterà le prossime settimane e se deciderà di continuare con il programma o se si prenderà del tempo per elaborare la perdita del padre. La comunità dei fan e i telespettatori continueranno a seguire con interesse gli sviluppi, augurando al conduttore la forza necessaria per affrontare questo momento di grande tristezza.



