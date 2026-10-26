«Non entra in piscina con quel costume»: poi sfilai il cartellino





Jean-Paul Fabre arrivò a bordo vasca senza degnarmi di uno sguardo immediato. Teneva gli occhi inchiodati sulla donna bionda con la visiera dorata, la quale si era raddrizzata sul lettino facendo scricchiolare la struttura di alluminio con un moto d’ansia per nulla aristocratico. «Fabienne», disse lui con un filo di voce che tradiva un panico mal dissimulato, sventolando il foglio spiegazzato che teneva in mano.





«Che diavolo significa questa notifica di sequestro preventivo sul conto di gestione? I fornitori del catering sono bloccati all’ingresso di servizio e la banca ha appena congelato i pagamenti dei dipendenti stagionali». Fu solo in quel preciso istante che il direttore si rese conto della mia presenza, attirato dal cordoncino blu dell’Hesperia che spiccava sul mio costume nero e dal silenzio tombale calato su tutta la terrazza.

Gli ci vollero due secondi per mettere a fuoco il tesserino plastificato, poi la sua carnagione passò dal colorito abbronzato tipico della costa basca a una tonalità grigiastra simile al cemento bagnato. «Signora Vautier», balbettò Fabre, lasciando cadere quasi la cartellina di pelle sulle piastrelle umide. «Lei… non la aspettavamo prima di giovedì per la verifica ordinaria.

Ci avevano comunicato che il suo volo da Orly atterrava dopodomani». «I treni sono molto più puntuali degli aerei, direttore Fabre», risposi, sistemandomi il cordoncino del badge sulla clavicola con gesti lenti e misurati. «E soprattutto permettono di arrivare in anticipo per godersi una rilassante nuotata prima del lavoro. Peccato che il suo solerte bagnino mi abbia appena informata che il mio abbigliamento non soddisfa gli standard visivi del resort, su esplicita lamentela della signora qui presente».

Fabienne tolse del tutto gli occhiali scuri, rivelando due occhi cerchiati di nero e uno sguardo che oscillava rapidamente tra la rabbia furiosa e l’umiliazione più totale. «Non sapevo chi fosse», sbottò lei con arroganza difensiva, tentando di ricomporsi mentre infilava i piedi in un paio di ciabattine firmate che costavano quanto lo stipendio mensile del ragazzo del fischietto.

«E comunque questo non cambia il fatto che una cliente pagante della suite presidenziale abbia il diritto di non trovarsi davanti gente che sembra uscita da un mercatino dell’usato». Mi voltai verso di lei con un sorriso che non prometteva nulla di buono. Aprii il mio taccuino nero, tenendo la penna pronta tra le dita.

«Vede, signora Fabienne, il punto è proprio questo: lei non è affatto una cliente pagante della suite presidenziale». Un mormorio leggero corse lungo la fila dei lettini, dove ormai nessuno fingeva più di leggere riviste di moda o prendere il sole. Fabre sbiancò ulteriormente, lanciando un’occhiata disperata alla donna prima di intervenire con voce rotta.

«Signora Vautier, la prego, possiamo salire nel mio ufficio per discutere di queste faccende riservate lontano dalla clientela? C’è stato un equivoco organizzativo». «Nessun equivoco, Jean-Paul», tagliai corto, indicando il foglio che lui stringeva convulsamente nella mano sinistra. «Quello che ha in mano è l’esito della mia pre-ispezione contabile, terminata stamattina alle otto prima di prendere il TGV a Montparnasse.

E spiega con ammirevole chiarezza perché questa signora si sente autorizzata a fare la padrona sul nostro solarium». Il bagnino, rimasto a mezzo metro da me con la polo rossa zuppa di sudore freddo, cercò di arretrare lentamente verso la torretta di guardia, ma io alzai un dito senza nemmeno voltarmi. «Lei resti esattamente dove si trova.

Dobbiamo ancora chiarire la sua percentuale di complicità in questa brillante catena di comando». Mi avvicinai al lettino di Fabienne, abbassando lo sguardo su di lei con tutta la calma di cui ero capace. «La signora non ha pagato un singolo centesimo per la suite da quando è arrivata due settimane fa. Risulta registrata come ‘consulente per il design dell’ospitalità’, una voce di spesa fantasma creata dal direttore Fabre per giustificare un buco di ventiquattromila euro nel bilancio

del secondo trimestre. Ventiquattromila euro sottratti direttamente dal fondo manutenzione e sicurezza del personale». A quelle parole, il bagnino sussultò. Sgranò gli occhi verso il suo capo, stringendo il fischietto nella mano con una forza che gli sbiancò le nocche. «Il fondo sicurezza?», esclamò il ragazzo, dimenticando per un secondo la gerarchia aziendale. «Signor Fabre, lei ci ha detto che i nostri straordinari di giugno erano stati tagliati a causa della crisi energetica e dei costi dell’acqua per

la piscina». «Stai zitto, Ian-Owen! Torna al tuo posto immediatamente!», ringhiò Fabre, ma la sua voce tremava così tanto da sembrare il cigolio di una porta arrugginita. «No, Ian-Owen, non tornare da nessuna parte», intervenni io con tono fermo. «Resta qui ad ascoltare come funzionano gli ‘standard di eleganza’ di cui ti sei fatto paladino contro di me.

Il signor Fabre non solo ha usato i vostri stipendi per pagare cene a base di ostriche e champagne alla sua amante, ma ha firmato una delibera interna a mia insaputa per allontanare sistematicamente chiunque non avesse l’aspetto di un milionario, sperando che i turisti facoltosi coprissero con le mance le perdite della gestione prima dell’audit ufficiale».

Fabienne si alzò in piedi di scatto, rossa di rabbia, raccogliendo la sua borsa da spiaggia in rafia con movimenti nervosi e disordinati. «Questa è una diffamazione vergognosa! Io sono un’architetta d’interni accreditata a Bordeaux, non sono l’amante di nessuno e non ho intenzione di restare qui un minuto di più a farmi insultare da un’impiegata frustrata che non sa nemmeno come ci si veste in pubblico».

Fece per incamminarsi verso l’uscita della terrazza, ma io feci un passo laterale bloccandole la strada con la stessa identica fermezza con cui il bagnino aveva fermato me dieci minuti prima. «Non così in fretta, signora», dissi estraendo dal mio taccuino una copia stampata della visura camerale. «Perché oltre a essere un’ispettrice dell’Hesperia, ho una procura speciale della commissione antiriciclaggio del gruppo.

E il suo studio di Bordeaux risulta formalmente fallito da quattordici mesi. La società a cui Jean-Paul ha intestato le fatture per la presunta consulenza è una scatola vuota registrata a nome di suo fratello. Il che trasforma questa graziosa farsa balneare in truffa aggravata e appropriazione indebita». La bionda lasciò cadere a terra la visiera dorata, che rotolò lentamente sul bordo della vasca finendo dritta dentro l’acqua con un piccolo tonfo bagnato.

Nessuno si mosse per ripescarla. La visiera galleggiò a testa in giù, ridicola e luccicante, mentre l’olio solare formava una macchia iridata sulla superficie trasparente. Fabre si passò una mano tremante sul viso, appoggiandosi alla siepe di alloro come se le gambe non riuscissero più a reggere il peso della sua bella giacca di lino.

«Cosa vuole fare adesso?», mormorò il direttore, guardando il pavimento piastrellato con l’espressione di un condannato a cui hanno appena letto la sentenza senza possibilità d’appello. «Voglio fare quello per cui sono venuta», risposi chiudendo il taccuino con uno scatto secco. «Per prima cosa, Jean-Paul, lei consegnerà le chiavi della direzione e il pass universale a me in questo istante.

La polizia tributaria di Bayonne è già stata allertata e sarà qui tra meno di un’ora per acquisire i registri dei server. Seconda cosa: lei, signora Fabienne, ha venti minuti esatti per liberare la suite presidenziale prima che il personale della sicurezza metta i suoi bagagli sul marciapiede davanti all’ingresso principale. Senza servizio di facchinaggio, naturalmente».

Fabienne lanciò un’occhiata velenosa a Fabre, che non ebbe nemmeno il coraggio di alzare gli occhi per incrociare il suo sguardo. Poi si girò sui tacchi bassi e si diresse verso gli ascensori a passi rapidi e rigidi, inseguita dai mormorii sempre più aperti e divertiti degli altri ospiti del resort. Rimasi sola a bordo vasca davanti a Fabre e al giovane bagnino, che sembrava ormai sul punto di piangere per la vergogna.

Il direttore slacciò lentamente il cordone delle chiavi dalla cintura e me lo porse a testa bassa, senza dire una sola parola, prima di allontanarsi verso il corridoio dell’amministrazione come un’ombra disfatta. Mi voltai infine verso Ian-Owen, che fissava le sue infradito rosse con un’intensità quasi dolorosa, con il fischietto che gli ciondolava immobile sul petto.

«Ian-Owen», dissi con voce tranquilla. Il ragazzo alzò timidamente lo sguardo, gli occhi lucidi e la bocca serrata. «Sì, signora Vautier?». «C’è un vecchio proverbio che insegnano nei corsi seri di hotellerie, prima di insegnare a gonfiare il petto davanti a una cliente sola: l’eleganza vera non si compra a metri di tessuto, ma si misura dalla decenza con cui si trattano le persone che non ti possono fare del male».

Feci una pausa, guardando l’acqua calma della piscina che rifletteva il cielo azzurro di Biarritz. «I suoi straordinari di giugno le verranno rimborsati sul conto entro venerdì mattina, non appena la nuova gestione provvisoria avrà sbloccato i fondi vincolati. Ma se domani mattina la vedo ancora una volta giudicare un cliente dal costume prima di avergli augurato il buongiorno, le garantisco che il prossimo mese di luglio lo passerà a raccogliere alghe sulla spiaggia pubblica con una pala

da giardino». Il ragazzo annuì tre volte di fila, senza fiatare, con un’espressione di gratitudine mista a terrore che gli cancellò per sempre ogni traccia di spocchia dal viso. «Sissignore… cioè, sì, signora Vautier. Grazie». «Bene. E adesso si allontani dalla scaletta, per favore», dissi togliendomi il badge dal collo e posandolo con cura sul tavolino di metallo accanto al mio telo di spugna sformato.

Mi infilai gli occhialini da nuoto, scesi con calma i primi tre gradini della piscina sentendo l’acqua fresca salire lungo le caviglie e i polpacci, e mi tuffai con una bracciata pulita e decisa, lasciando alle mie spalle il silenzio meravigliato di una terrazza che aveva appena imparato una lezione indimenticabile sul costo reale della vanità.

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