Onda travolge due sindaci in diretta Facebook a Messina: ecco il video





Oggi, martedì 20 gennaio 2026, l’Italia è sotto l’assalto di condizioni meteorologiche estreme a causa del “ciclone Harry”. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo rossa per le regioni di Sicilia, Sardegna e Calabria, con il picco degli eventi atmosferici previsto proprio per oggi. L’allerta è destinata a proseguire anche domani, spingendo numerosi comuni a decidere la chiusura delle scuole per garantire la sicurezza degli studenti.





Le conseguenze del maltempo sono già evidenti, con centinaia di interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e aree allagate. Lungo le coste, il mare ha raggiunto le abitazioni, mentre nel Messinese un’auto è finita in una voragine apertasi sul lungomare. Inoltre, diversi fiumi e torrenti presentano un alto rischio di esondazione.

A causa delle condizioni avverse, alcune centinaia di persone sono state evacuate dalle zone costiere considerate più a rischio. A Mazara del Vallo sono state registrate onde alte fino a 8 metri, mentre a Catania l’altezza delle onde ha superato i 5 metri. I collegamenti via mare con la Sardegna e le isole siciliane sono stati interrotti, e si prevedono venti tempestosi sulla Sicilia, con mareggiate violente lungo le coste esposte.

In un episodio drammatico, i sindaci di Taormina, Cateno De Luca, e di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, sono stati travolti da un’onda mentre erano in diretta Facebook per mostrare i danni causati dalle mareggiate sulla costa ionica della Sicilia. Il sindaco De Luca ha esortato i cittadini a “non fare quello che abbiamo fatto noi! State lontani dai lungomari e dai torrenti!” dopo aver vissuto in prima persona il pericolo.

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha annunciato che anche domani, mercoledì 21 gennaio, rimarrà in vigore l’allerta rossa. Per il terzo giorno consecutivo, saranno chiusi asili, scuole, università, uffici pubblici, cimiteri, impianti sportivi, mercati civici (eccetto quello ittico), parchi pubblici, centri d’arte e biblioteche. Zedda ha rinnovato l’invito a limitare al massimo gli spostamenti e a evitare le zone costiere. La chiusura delle scuole sarà utile per effettuare interventi di verifica e messa in sicurezza, rimuovere i detriti e controllare le alberature cittadine.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in tempo reale. L’appello è di evitare spostamenti non necessari e rispettare i divieti imposti per garantire la sicurezza di tutti. La comunità è invitata a seguire le indicazioni delle autorità competenti e a mantenere la cautela in queste ore critiche.

In questo contesto di emergenza, le forze dell’ordine e i servizi di emergenza stanno lavorando incessantemente per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire le conseguenze del maltempo. La popolazione è chiamata a collaborare e a rimanere informata attraverso i canali ufficiali.

Il maltempo che ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria rappresenta una delle situazioni più gravi degli ultimi anni, e le autorità stanno facendo tutto il possibile per contenere i danni e garantire la sicurezza pubblica. Con l’arrivo di nuove perturbazioni, la situazione potrebbe ulteriormente evolversi, rendendo fondamentale il rispetto delle misure di sicurezza e delle indicazioni fornite dalle autorità.



