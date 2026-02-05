Orrore sul regionale: capotreno ucciso dopo aver chiesto il biglietto a un passeggero





Un tragico episodio ha scosso la Germania, dove un controllore della Deutsche Bahn ha perso la vita a causa delle ferite riportate durante un’aggressione avvenuta lunedì sera a bordo di un treno regionale espresso. L’incidente è avvenuto poco dopo la stazione di Landstuhl, nel Land della Renania-Palatinato.





Secondo le informazioni fornite dalla polizia, la vittima, un uomo di 36 anni, è stato aggredito da un passeggero di 26 anni, che si trovava in compagnia di altri giovani tra i 20 e i 30 anni. Il passeggero, privo di biglietto, si è rifiutato di scendere dal treno quando gli è stato intimato di farlo e ha iniziato a colpire il controllore ripetutamente, infliggendogli gravi ferite alla testa senza utilizzare alcun oggetto contundente.

La vittima, identificata come Serkan C., era un cittadino tedesco di origini turche. La procura di Zweibrücken ha confermato che il sospettato ha aggredito il capotreno dopo essersi rifiutato di mostrare un biglietto valido. Nonostante l’intervento del personale ferroviario, la situazione è rapidamente degenerata in violenza.

La notizia dell’aggressione ha suscitato un profondo dolore e shock all’interno della comunità ferroviaria. Evelyn Palla, CEO della Deutsche Bahn, ha dichiarato al quotidiano Bild: “Questa tragica morte ci lascia addolorati e senza parole. Noi tutti condanniamo nel modo più fermo il terribile eccesso di violenza che ha portato alla morte del collega, in una circostanza del tutto assurda. Tutti dobbiamo chiederci: perché si arriva sempre di nuovo a questa escalation di violenza? Noi, la politica, la società dobbiamo dare una risposta. Oggi è un giorno nero per tutti i dipendenti della Deutsche Bahn.”

Anche il Sindacato delle Ferrovie e dei Trasporti (EVG) ha espresso il proprio cordoglio, annunciando un minuto di silenzio nazionale alle 15 di mercoledì per onorare Serkan C.. Il presidente dell’EVG, Martin Burkert, ha affermato: “Siamo scioccati e piangiamo la perdita del nostro collega. Oggi, la famiglia delle ferrovie è in ginocchio.”

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del personale ferroviario in Germania. La violenza contro i lavoratori del settore durante i controlli dei biglietti è un problema in crescita, non solo in Germania, ma anche in altri paesi, come l’Italia, dove gli episodi di aggressione si stanno moltiplicando. Questo solleva interrogativi sulle misure di sicurezza attualmente in atto e sulla necessità di rafforzare la protezione per i dipendenti che operano in situazioni potenzialmente pericolose.

Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto e sul profilo del sospettato. La polizia ha avviato una serie di interrogatori e ha raccolto testimonianze per ricostruire la dinamica dell’aggressione. La comunità locale e i colleghi di Serkan C. stanno cercando di affrontare il lutto e la perdita di un professionista dedicato, che ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro.

Questo tragico evento ha anche messo in evidenza la necessità di un dialogo più ampio sulla violenza nei trasporti pubblici e sulle misure da adottare per garantire la sicurezza di chi lavora in questo settore. Le istituzioni sono chiamate a intervenire per affrontare questa crescente preoccupazione e per proteggere i lavoratori da atti di violenza ingiustificata.



