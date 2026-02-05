Strage familiare a Lucca: morti madre, padre e due figli di 15 e 22 anni





Una tragedia ha colpito la comunità di Porcari, in provincia di Lucca, dove una famiglia di quattro persone è deceduta a causa di una fuga di monossido di carbonio. Le vittime sono un padre di 48 anni, una madre di 43 anni e i loro due figli, rispettivamente di 22 e 15 anni. Le indagini preliminari suggeriscono che l’incidente possa essere stato causato da un malfunzionamento della caldaia, ma le autorità stanno ancora cercando di chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.





Un quinto membro della famiglia, lo zio dei ragazzi, è riuscito a salvarsi. L’uomo, preoccupato per il silenzio dei suoi parenti, si è recato presso l’abitazione dopo aver tentato invano di contattarli telefonicamente. È probabile che sia stato lui a lanciare l’allerta, poiché i familiari coinvolti sono il fratello e la moglie, insieme ai due nipoti. Due carabinieri intervenuti sul posto per prestare soccorso sono stati leggermente intossicati ma non sono in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito, i fatti si sono verificati attorno all’ora di cena. I soccorritori, al momento dell’ingresso nell’abitazione, hanno trovato la tavola ancora apparecchiata, suggerendo che la famiglia stesse per sedersi a tavola. Le prime indagini indicano che i quattro, residenti in una casa su tre piani, avrebbero dovuto mettersi a tavola a breve, ma qualcosa è andato storto. Lo zio, preoccupato dal fatto che nessuno rispondesse al cellulare, ha deciso di recarsi di persona a controllare.

All’arrivo dei carabinieri, questi hanno bussato ripetutamente alla porta senza ricevere risposta. A quel punto, le forze dell’ordine hanno forzato la porta per entrare e, una volta all’interno, si sono trovati di fronte ai quattro corpi senza vita e alla sala da pranzo ancora imbandita per la cena. Il quinto familiare, sempre a causa del monossido di carbonio, ha perso i sensi sotto gli occhi dei carabinieri, che sono riusciti a uscire dall’abitazione prima di subire la stessa sorte.

L’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Cisanello per ricevere le cure necessarie. Sul luogo della tragedia è giunto anche il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, che ha espresso il suo sgomento e la sua commozione per l’accaduto, sottolineando come questa tragedia abbia colpito profondamente l’intera comunità del piccolo comune situato a pochi chilometri da Lucca.

Le autorità locali stanno collaborando con i tecnici per determinare le cause esatte della fuga di monossido di carbonio, un gas inodore e invisibile che può causare gravi intossicazioni e, in casi estremi, la morte. Questo incidente mette in evidenza l’importanza della sicurezza domestica e della manutenzione degli impianti di riscaldamento, che se non controllati possono diventare potenzialmente letali.

La comunità di Porcari è in lutto per la perdita di questa famiglia, e si stanno organizzando iniziative per supportare il quinto familiare, che ora si trova a dover affrontare la tragedia e la perdita dei propri cari. La notizia ha suscitato una forte reazione tra i residenti, molti dei quali si sono espressi sui social media per condividere il loro dolore e il loro sostegno.



