Si lanciano dal nono piano e muoiono, tre sorelline: ai divieti dei genitori sull’uso del cellulare





Tre sorelle, di età comprese tra i 12 e i 16 anni, sono tragicamente decedute nella notte a Ghaziabad, nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, dopo essere precipitate dal balcone del loro appartamento situato al nono piano. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.15 del mattino in un complesso residenziale chiamato Bharat City, nell’area di Sahibabad, sotto la giurisdizione della stazione di polizia di Teela Mor.





All’arrivo degli agenti, i corpi delle ragazze sono stati trovati al piano terra dell’edificio. Nonostante siano state immediatamente soccorse da un’ambulanza e trasportate in un ospedale di Loni, sono state dichiarate morte all’arrivo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

Secondo quanto riferito dalla polizia ai media locali, le adolescenti erano molto attive nel mondo digitale e mostrano un forte interesse per la cultura pop coreana. Trascorrevano gran parte del loro tempo isolate nelle stanze, partecipando a giochi di ruolo online e sfide sui social network. Avevano anche creato un account che nel tempo aveva accumulato un numero considerevole di follower.

Gli investigatori hanno rinvenuto nell’appartamento un diario contenente una nota di otto pagine. In questo testo, le ragazze descrivevano il loro legame con la Corea, il K-Pop e le serie televisive coreane, noti come K-drama. Secondo le prime ricostruzioni, negli ultimi giorni avrebbero vissuto un forte disagio emotivo, in parte legato all’impossibilità di continuare a seguire i contenuti che amavano.

Il padre delle ragazze, Chetan Kumar, ha espresso il suo dolore dichiarando: “Una cosa del genere non dovrebbe accadere a nessun genitore o a nessun bambino. Non ero a conoscenza del gioco, altrimenti non le avrei mai lasciate giocarci”. Ha raccontato che negli ultimi due anni le sue figlie avevano progressivamente abbandonato la scuola, rimanendo quasi sempre in casa. I genitori avevano tentato più volte di limitare l’uso dei telefoni cellulari, senza però riuscire a interrompere il loro legame con il mondo online.

Il vicecommissario Nimish Patel ha spiegato che tali restrizioni potrebbero aver avuto un ruolo nella tragedia, ma ha sottolineato che tutti gli aspetti devono essere chiariti. La polizia sta attualmente ascoltando i testimoni, raccogliendo le testimonianze dei vicini e analizzando i dispositivi elettronici delle ragazze per ricostruire con precisione quanto accaduto.



