Roma, aggredisce madri con bambini a San Lorenzo: “Pugni e schiaffi improvvisi”, denunciato un 22enne tunisino





Una serie di aggressioni brutali e immotivate ha scosso il quartiere di San Lorenzo, nel cuore di Roma. Le vittime, in particolare donne con figli piccoli, hanno subito pugni e schiaffi da parte di un uomo noto tra i residenti. Ieri, grazie alla collaborazione tra polizia e carabinieri, l’aggressore è stato arrestato. Si tratta di un cittadino tunisino di 22 anni, senza fissa dimora, individuato mentre si aggirava in via dei Volsci.





Nella giornata precedente all’arresto, l’uomo aveva colpito due madri di 47 e 44 anni mentre accompagnavano i loro bambini. Con la stessa incomprensibile ferocia, ha incrociato le donne per poi colpirle in faccia, sotto gli occhi dei loro figli minorenni. La più giovane delle vittime ha dovuto ricorrere alle cure mediche, ricevendo una prognosi di quindici giorni.

Le aggressioni hanno suscitato indignazione non solo tra i residenti, ma anche sui social media. Un video pubblicato sulla pagina Instagram “Resist San Lorenzo” ha mostrato l’uomo mentre aggrediva una madre in bicicletta, con il figlio piccolo sul seggiolino posteriore. L’aggressione, avvenuta il 2 febbraio, ha visto la donna e il bambino cadere a terra, mentre l’aggressore si allontanava come se nulla fosse accaduto.

L’individuo era già noto alle forze dell’ordine per i suoi comportamenti violenti e le sue esplosioni di rabbia. Dopo essere stato arrestato, è stato portato presso il commissariato di San Lorenzo, dove ha iniziato a dare in escandescenze. Gli agenti, dopo averlo denunciato per lesioni, hanno deciso di non rilasciarlo. L’uomo è stato trasferito al Policlinico Umberto I in codice rosso psichiatrico per ricevere assistenza adeguata.



