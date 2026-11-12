Paolo Bonolis, colpo di scena con Carola Moroni: ecco cosa sarebbe venuto alla luce





Oggi attribuisce all’autonomia lavorativa di Moroni un possibile ruolo nell’interesse del conduttore; i due hanno già conosciuto i rispettivi familiari.





La conferma pubblica di Paolo Bonolis ha reso ufficiale il rapporto con Carola Moroni, dopo le notizie e le immagini circolate sulla coppia. Il presentatore ha associato alla compagna la felicità che dice di avere ritrovato, lasciando intendere quanto questa fase conti per lui. Negli anni aveva scelto discrezione quando si parlava dei suoi affetti, ma ora accetta che la cronaca rosa segua la sua vita sentimentale. Gli scatti pubblicati mostrano i due vicini, mentre si baciano e si abbracciano; le effusioni documentate sono coerenti con una storia avviata.

Carola ha 32 anni e Paolo 65: fra loro corrono 33 anni. La differenza è spesso richiamata nei racconti giornalistici dedicati al loro legame. Tuttavia, nei dati disponibili non compaiono difficoltà della coppia riconducibili all’età, né elementi che le indichino.

Il settimanale Oggi ha dedicato un approfondimento alla compagna del presentatore, firmato da Alberto Dandolo. Moroni ha partecipato in passato a Temptation Island come tentatrice, ma quell’esperienza televisiva non sarebbe diventata l’inizio di una carriera nello spettacolo. Secondo quanto ricostruito dalla rivista, la sua attività si è sviluppata in altri ambiti. È laureata in Informatica e ha lavorato nella gestione aziendale, nell’imprenditoria digitale e sui social media; ha inoltre contribuito alla conduzione di un’attività di famiglia. Sono informazioni riferite dal settimanale, che la descrive come poco interessata alla popolarità.

La ricostruzione di Dandolo collega l’interesse di Bonolis alla scelta di Moroni di tenersi lontana dalla ribalta. Stando a Oggi, il conduttore sarebbe rimasto colpito sia dalla riservatezza della compagna sia dal suo percorso professionale autonomo. Non si tratta però di una motivazione confermata dai protagonisti: è una spiegazione attribuita alle notizie raccolte dal giornalista. Le competenze lavorative di lei sono presentate come un possibile terreno di sintonia, non come la ragione certa per cui è cominciata la relazione. Per il magazine, la partecipazione televisiva al reality è solo una parentesi del suo percorso, e non segnala un desiderio di notorietà.

Le famiglie sono già entrate nel racconto della coppia, riferisce Oggi. A Londra Moroni avrebbe conosciuto Davide Bonolis, figlio del presentatore, e la fidanzata; in un altro passaggio, Bonolis avrebbe incontrato la famiglia della donna. Sono occasioni che indicano il coinvolgimento delle persone più vicine, ma il settimanale non segnala piani ufficiali per il futuro. Si limita a riportare presentazioni avvenute e una relazione che prosegue, senza sostenere che i partner abbiano deciso altro. Il conduttore è descritto come un padre molto legato ai figli e attento a mantenere gli equilibri familiari.

Resta distinta la posizione di Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis e madre di tre dei suoi figli. La fonte riferisce che non ha commentato pubblicamente la nuova relazione. Bonolis ha invece assicurato che lei è felice per lui e per la serenità ritrovata. Alcune ricostruzioni giornalistiche hanno ipotizzato che l’iniziale entusiasmo di Bruganelli per Moroni abbia lasciato spazio a perplessità, ma la stessa Bruganelli non ha confermato questa versione. Si tratta quindi di supposizioni, non di una reazione accertata. Il materiale non documenta dichiarazioni dirette dell’ex moglie sulla compagna del conduttore.

Bonolis ha respinto l’idea che dietro la relazione ci siano tensioni o retroscena familiari, rispondendo con ironia alle indiscrezioni e citando Le cronache di Narnia e La torre nera di Stephen King come esempi dichiarati di fantasia. La sua replica mirava a ridimensionare le interpretazioni sulla vita privata, secondo quanto riporta la fonte. Dopo la separazione da Bruganelli, il presentatore vive quindi una nuova relazione, mentre Moroni continua a occuparsi delle proprie attività professionali fuori dalla televisione. Le fotografie, la frase di Bonolis e gli incontri familiari sono gli elementi riferiti; eventuali progetti futuri o dissapori restano non confermati.



