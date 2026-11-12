Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il video del figlio Kian riaccende le speranze dei fan





Un video del piccolo Kian mentre riconosce Pierpaolo Pretelli in televisione riporta l’attenzione sul rapporto con Giulia Salemi, tra indiscrezioni di crisi e segnali familiari.





Un momento di vita quotidiana, condiviso sui social, ha riportato Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al centro dell’attenzione mediatica. A pubblicare il filmato è stata Fariba Tehrani, madre dell’influencer, che ha mostrato il nipotino Kian mentre osservava il padre sullo schermo televisivo. Un episodio apparentemente semplice, ma sufficiente a riaccendere il dibattito tra i sostenitori della coppia, da tempo alle prese con indiscrezioni riguardanti una possibile crisi sentimentale.

Nel video, il bambino guarda Pierpaolo Pretelli durante una sua partecipazione a La vita in diretta, il programma pomeridiano di Rai 1. Riconoscendo il volto del padre, il piccolo comincia a chiamarlo “papà”. La scena è stata immortalata dalla nonna materna e successivamente condivisa attraverso una storia Instagram. Anche Pretelli ha ripubblicato il contenuto sul proprio profilo, contribuendo alla sua diffusione.

Il gesto ha assunto un significato particolare per i fan dei cosiddetti Prelemi, il nome con cui vengono identificati i sostenitori della relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Da diverse settimane, infatti, la situazione sentimentale di Salemi e Pretelli è oggetto di ricostruzioni contrastanti, senza che i diretti interessati abbiano fornito chiarimenti definitivi.

La loro storia era cominciata nel 2020, durante la partecipazione al reality di Canale 5. Il rapporto, inizialmente sviluppatosi davanti alle telecamere, era proseguito anche dopo la fine del programma, trasformandosi in una relazione stabile. Nel gennaio 2025 è arrivata la nascita di Kian, primo figlio della coppia, un evento che aveva segnato una nuova fase della loro vita familiare.

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Negli ultimi mesi, tuttavia, la diminuzione delle apparizioni pubbliche insieme ha alimentato le ipotesi di un allontanamento. Alcune indiscrezioni hanno parlato di abitazioni separate, mentre altre hanno prospettato una separazione definitiva. Si tratta di ricostruzioni che, in assenza di conferme da parte dei protagonisti, non consentono di stabilire quale sia attualmente la situazione della coppia.

Proprio per questo, il comportamento di Fariba Tehrani è stato osservato con particolare attenzione. La madre di Giulia aveva già manifestato pubblicamente apprezzamento nei confronti di Pretelli attraverso interazioni sui social. La decisione di pubblicare il filmato del nipote e la successiva ricondivisione da parte del conduttore sono state interpretate da alcuni utenti come segnali di un rapporto familiare rimasto sereno.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Sulla piattaforma X, diversi sostenitori hanno commentato il video, ringraziando Fariba per aver mostrato un momento privato che coinvolge il bambino e suo padre. Tra i messaggi comparsi online figurano “Fariba è unica, grazie”, “Questo gesto è fortissimo” e “Sei speciale Fariba”.

Altri utenti hanno invitato a non trarre conclusioni affrettate dalle indiscrezioni circolate sulla coppia. Un commento, in particolare, sottolinea: “Noi non sappiamo niente e questa è l’ennesima conferma”. Una posizione che riflette l’incertezza intorno alla vicenda e la difficoltà di interpretare i comportamenti pubblici dei protagonisti come indicazioni attendibili sulla loro vita sentimentale.

Il filmato, del resto, documenta un momento affettuoso tra un bambino e il padre attraverso la televisione. Non contiene dichiarazioni relative a un eventuale riavvicinamento tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, né permette di confermare o smentire le voci di separazione.

A complicare ulteriormente il quadro sono intervenute, nelle ultime settimane, indiscrezioni riguardanti una presunta vicinanza tra Salemi e Pasquale La Rocca, ballerino conosciuto dal pubblico televisivo. Secondo alcune ricostruzioni circolate nel mondo del gossip, tra i due sarebbe nata una particolare complicità durante le registrazioni di The Traitors.

Le voci hanno suscitato curiosità soprattutto perché diffuse in un periodo in cui il rapporto tra Salemi e Pretelli era già al centro dell’attenzione. A intervenire è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che attraverso X ha escluso l’esistenza di una relazione sentimentale tra l’influencer e il ballerino, descrivendo il loro legame come un’amicizia.

La smentita ha contribuito a ridimensionare le ipotesi di un nuovo flirt, senza tuttavia chiarire le questioni riguardanti la relazione tra i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip.

Intanto, l’attenzione dei sostenitori rimane concentrata sulle attività social della coppia e dei rispettivi familiari. Ogni pubblicazione condivisa, commento o interazione viene esaminata alla ricerca di elementi che possano fornire indicazioni sul loro rapporto.

Il video pubblicato da Fariba Tehrani rappresenta l’ultimo episodio di questa attenzione mediatica. La ricondivisione da parte di Pierpaolo Pretelli conferma che il conduttore ha accolto pubblicamente il contenuto dedicato al figlio, ma non costituisce una dichiarazione sulla sua situazione sentimentale.

Per il momento, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno annunciato ufficialmente né una riconciliazione né una separazione definitiva. Rimane quindi necessario distinguere le informazioni direttamente riconducibili ai protagonisti dalle interpretazioni e dalle indiscrezioni che continuano a circolare online.

Al centro della vicenda resta anche il piccolo Kian, la cui presenza nella vita di entrambi rappresenta un legame familiare indipendente dall’evoluzione del rapporto di coppia. Il filmato condiviso dalla nonna ha mostrato un momento di affetto tra padre e figlio, mentre ogni valutazione sul futuro sentimentale di Salemi e Pretelli resta subordinata a eventuali comunicazioni dei diretti interessati.



