Parole oscene contro la Polizia, Ilaria Salis scatena l’indignazione: “Schifosa, vai a lavare i piatti”

Da Torino continuano ad arrivare immagini e testimonianze di gravi abusi di polizia.
Pestaggi di gruppo contro manifestanti isolati che non oppongono alcuna resistenza; lacrimogeni sparati ad altezza d’uomo per colpire e fare male; insulti e minacce; etc. etc.
Eppure, di fronte a questo schifo, chissà come mai non si leva lo stesso coro di condanne che abbiamo sentito a parti invertite.
È la politica del doppio standard, la stessa ipocrisia che conosciamo fin troppo bene in politica estera.
Nel frattempo il Governo procede spedito verso un nuovo pacchetto sicurezza – che sarebbe più corretto definire pacchetto repressione –, pensato per ampliare ulteriormente i poteri della polizia e garantirle una sostanziale impunità.
Con l’aberrazione giuridica dello scudo penale, le Forze dell’Ordine diventeranno cittadini un po’ più uguali degli altri di fronte alla legge.
I manifestanti sottoposti a fermo preventivo, un po’ meno.
La deriva autoritaria guidata dai post-fascisti al potere compie un altro strappo in avanti.
Sta a noi contrastarla. Per farlo, serve una coalizione ampia.
